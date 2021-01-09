Сколько инопланетных цивилизаций существует в космосе?

Исследование было действительно масштабным, поскольку площадь охватила 499,6 квадратного градуса и включала в себя в общей сложности 195 звезд, которые можно увидеть «невооруженным взглядом».

Пока нельзя даже предположить, к каким именно технологиям могут прибегнуть представители инопланетных цивилизаций

Австралийскому радиотелескопу MWA успешно удалось просканировать участок небесного пространства, содержащий свыше 10 миллионов звезд. Эксперты объединения научных и прикладных исследований CSIRO сообщили о результатах исследования, проведенного в рамках реализации проекта, ориентированного на поиск техногенных сигналов в процессе освоения космоса.

Речь идет о глубочайшем на сегодня обзоре космического пространства в рамках проекта, направленного на поиск внеземного разума. Исследователи из Австралии заявили, что не обнаружили ни единого намека на сигнал, который исходил бы от инопланетной цивилизации.

Как ученые искали инопланетные цивилизации в космосе?

Исследователи CSIRO работали совместно с Международным центром радиоастрономических исследований, функционирующим при Кертинском университете (ICRAR). Специалисты внимательно следили за южным полушарием неба в том районе, где находится созвездие Паруса.

Исследование было действительно масштабным, поскольку площадь охватила 499,6 квадратного градуса и включала в себя в общей сложности 195 звезд, которые можно увидеть «невооруженным взглядом». Еще почти 10 миллионов звезд были доступными для наблюдения через радиотелескоп. Отдельно ученые изучали при этом сигналы, исходящие от шести экзопланет.

«Мы не считаем отрицательным результатом то, что обнаружили отсутствие каких-либо сигналов, — оптимистично сообщили журналистам австралийские исследователи. — Это означает лишь то, что если в изученном нами квадрате звездного неба существуют какие-то внеземные цивилизации, то они попросту предпочитают не проявлять себя при помощи привычных для нас радиоволн в FM-диапазоне».

Исследования в рамках освоения космоса

MWA — уникальный радиотелескоп, отличающийся весьма широким полем зрения. С его помощью можно следить сразу за миллионами звезд, сообщил соавтор исследования Ченоа Тремблей. Ученые следили за небом вокруг созвездия Паруса на протяжении 17 часов, и они делали это в 100 раз глубже и шире, чем когда-либо ранее.

«И даже с этим набором данных нам не удалось обнаружить какие-либо техносигнатуры, какие-либо признаки существования разумной жизни», — резюмировал эксперт ICRAR.

Ученые продолжают исследования Млечного Пути

Австралийские исследования заявили, что наблюдения будут продолжены. Созвездие Паруса они называют «небольшим кусочком галактики Млечный Путь», включающей в себя, по различным оценкам, 100-400 миллиардов звезд.

По словам одного из авторов научных материалов Стивена Тингея, пока нельзя даже предположить, к каким именно технологиям могут прибегнуть представители инопланетных цивилизаций, если они все же существуют. Именно поэтому ученым следует искать всеми возможными методами, подчеркивает эксперт. Особенно подходят для этой цели радиотелескопы, с помощью которых исследованию можно подвергнуть восьмимерное пространство, резюмировал Стивен Тингей.

Источник: pronedra.ru