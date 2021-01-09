09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Сколько инопланетных цивилизаций существует в космосе?

22:00 09.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Исследование было действительно масштабным, поскольку площадь охватила 499,6 квадратного градуса и включала в себя в общей сложности 195 звезд, которые можно увидеть «невооруженным взглядом».

% name% title
Пока нельзя даже предположить, к каким именно технологиям могут прибегнуть представители инопланетных цивилизаций

Австралийскому радиотелескопу MWA успешно удалось просканировать участок небесного пространства, содержащий свыше 10 миллионов звезд. Эксперты объединения научных и прикладных исследований CSIRO сообщили о результатах исследования, проведенного в рамках реализации проекта, ориентированного на поиск техногенных сигналов в процессе освоения космоса.

Речь идет о глубочайшем на сегодня обзоре космического пространства в рамках проекта, направленного на поиск внеземного разума. Исследователи из Австралии заявили, что не обнаружили ни единого намека на сигнал, который исходил бы от инопланетной цивилизации.

Как ученые искали инопланетные цивилизации в космосе?

Исследователи CSIRO работали совместно с Международным центром радиоастрономических исследований, функционирующим при Кертинском университете (ICRAR). Специалисты внимательно следили за южным полушарием неба в том районе, где находится созвездие Паруса.

Исследование было действительно масштабным, поскольку площадь охватила 499,6 квадратного градуса и включала в себя в общей сложности 195 звезд, которые можно увидеть «невооруженным взглядом». Еще почти 10 миллионов звезд были доступными для наблюдения через радиотелескоп. Отдельно ученые изучали при этом сигналы, исходящие от шести экзопланет.

«Мы не считаем отрицательным результатом то, что обнаружили отсутствие каких-либо сигналов, — оптимистично сообщили журналистам австралийские исследователи. — Это означает лишь то, что если в изученном нами квадрате звездного неба существуют какие-то внеземные цивилизации, то они попросту предпочитают не проявлять себя при помощи привычных для нас радиоволн в FM-диапазоне».

Исследования в рамках освоения космоса

MWA — уникальный радиотелескоп, отличающийся весьма широким полем зрения. С его помощью можно следить сразу за миллионами звезд, сообщил соавтор исследования Ченоа Тремблей. Ученые следили за небом вокруг созвездия Паруса на протяжении 17 часов, и они делали это в 100 раз глубже и шире, чем когда-либо ранее.

«И даже с этим набором данных нам не удалось обнаружить какие-либо техносигнатуры, какие-либо признаки существования разумной жизни», — резюмировал эксперт ICRAR.

Ученые продолжают исследования Млечного Пути

Австралийские исследования заявили, что наблюдения будут продолжены. Созвездие Паруса они называют «небольшим кусочком галактики Млечный Путь», включающей в себя, по различным оценкам, 100-400 миллиардов звезд.

По словам одного из авторов научных материалов Стивена Тингея, пока нельзя даже предположить, к каким именно технологиям могут прибегнуть представители инопланетных цивилизаций, если они все же существуют. Именно поэтому ученым следует искать всеми возможными методами, подчеркивает эксперт. Особенно подходят для этой цели радиотелескопы, с помощью которых исследованию можно подвергнуть восьмимерное пространство, резюмировал Стивен Тингей.

Источник: pronedra.ru

инопланетные цивилизации исследование космос ученые Ченоа Тремблей Стивен Тингей CSIRO ICRAR
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Существуют другие цивилизации, как считаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как звезды называют своих детей? Топ самых странных имен
23:00 09-01-2021
Как звезды называют своих детей? Топ самых странных имен
Ким Кардашьян встречается с Ван Джонсом? Почему Интернет думает, что они уже пара
22:30 09-01-2021
Ким Кардашьян встречается с Ван Джонсом? Почему Интернет думает, что они уже пара
Сколько инопланетных цивилизаций существует в космосе?
22:00 09-01-2021
Сколько инопланетных цивилизаций существует в космосе?
Рост нищеты - главный вызов 2020 года, считает представитель Кремля 3
21:34 09-01-2021
Рост нищеты - главный вызов 2020 года, считает представитель Кремля
28 действий и вещей, которые ведут вас в счастье каждый день
21:30 09-01-2021
28 действий и вещей, которые ведут вас в счастье каждый день
На 102 году умер последний из создателей советской атомной бомбы физик Исаак Халатников
21:23 09-01-2021
На 102 году умер последний из создателей советской атомной бомбы физик Исаак Халатников
Точный гороскоп на воскресенье 10 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
21:00 09-01-2021
Точный гороскоп на воскресенье 10 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
Что категорически запрещено есть и пить при коронавирусе
20:47 09-01-2021
Что категорически запрещено есть и пить при коронавирусе
Россиян в потерпевшем крушение самолете Sriwijaya Air рейса Джакарта-Понтианак не было
20:31 09-01-2021
Россиян в потерпевшем крушение самолете Sriwijaya Air рейса Джакарта-Понтианак не было
Смертельная красота: Знаменитости, которые чуть не умерли из-за диет
20:30 09-01-2021
Смертельная красота: Знаменитости, которые чуть не умерли из-за диет