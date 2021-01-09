Удачные дни 2021 года для каждого. Расчет по дате рождения

Ознакомьтесь с предсказаниями на этот год и помните, что в год Быка удача улыбается настойчивым.

Чтобы обрести успех в каком-то деле, совершенно не обязательно ждать наступления дня силы

Нумерологи рассказали о том, как определить самые удачные дни 2021 года, зная лишь свою дату рождения. Для этого нужно провести простой расчет, а потом прочитать расшифровку полученного числа судьбы.

Чтобы обрести успех в каком-то деле, совершенно не обязательно ждать наступления дня силы. Вы всегда можете стать удачливее при помощи аффирмаций. Они помогут вам настроиться на лучшее и забыть о страхах и неуверенности. Ознакомьтесь также с гороскопом на 2021 год, чтобы знать, что планируют для вас звезды.

Нумерологический расчет на 2021 год

Для примера возьмем дату рождения 21.08.1985. Чтобы узнать самые удачные дни, необходимо просто сложить все цифры даты рождения, а затем прибавить к ним 2, 0, 2 и 1 — цифры этого года.

2+1+0+8+1+9+8+5+2+0+2+1=39. Складываем цифры полученного числа до тех пор, пока не получим число в диапазоне от 1 до 9. 3+9=12. Повторяем процедуру еще раз: 1+2=3. Теперь нужно лишь проверить, что означает полученное число.

Расшифровка чисел удачи

Единица. Единица получается у тех, кому будет везти по понедельникам и воскресеньям. Также удача будет улыбаться таким людям 1, 10 числа каждого месяца. Под управлением Единицы проходят Новолуния.

Двойка. Самые удачные дни недели для тех, у кого получилась при расчетах Двойка: вторник, четверг и суббота. Каждое 2, 11, 20 число каждого месяца станут для вас днями силы. Удачная сфера этого числа — маркетинг, торговля, творчество.

Тройка. Это счастливое число продавцов, поэтому оно принесет удачу всем, кто будет совершать обмен товаров. Самые удачные дни для таких людей — каждое 3, 12, 30 и 21 число месяца. Самый позитивный день недели — среда.

Четверка. Этим людям больше всего будет везти в любви, причем по четвергам и в каждое 4, 13, 22, 31 число месяца. Огромный успех ждет их в Полнолуния и последние дни лета, осени, зимы или весны.

Пятерка. Самый благоприятный день недели в 2021 году для вас — пятница. Большая удача будет сопутствовать вам в следующие числа каждого месяца: 5, 14, 23. В год Быка большое внимание стоит уделять интуиции. Усилить ее помогут специальные талисманы.

Шестерка. Число 6 при расчетах получается у людей, для которых днями силы можно считать вторники, субботы и каждое 6, 15, 24 число месяца. Также нумерологи говорят, что удача будет рядом на Луне в Деве и Козероге. В такие дни нужно заниматься преимущественно интеллектуальной работой.

Семерка. Это число духовного развития, хорошей памяти и внимательности. Всё это будет доступно для вас 7, 16, 25 числа каждого месяца, а также в четверг и воскресенье каждой недели. Еще эксперты отмечают, что персональными днями силы станут равноденствия и солнцестояния.

Восьмерка. Самые счастливые и удачные дни для финансовой активности или работы — вторник, четверг и воскресенье. Больше всего в любовной сфере вам будет везти в Новолуния и в каждое 8, 17 и 26 число.

Девятка. Эксперты отмечают, что для вас самым удачным днем недели будет воскресенье. Нужно быть активнее в каждое 9, 18, 27 число любого месяца и в каждый первый день роста Луны. В такие дни вас ждут успехи в домашних делах, в решении срочных проблем.

Старайтесь следовать за здравым смыслом и поменьше рисковать в 2021 году. Ознакомьтесь с предсказаниями на этот год и помните, что в год Быка удача улыбается настойчивым.

Источник: dailyhoro.ru