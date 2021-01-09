Смертельная болезнь в Конго: Что известно о новом опасном заболевании

В Конго мог появиться новый вирус, который окажется крайне смертоносным. По его словам этот патоген будет забирать жизни 50-90% заболевших.

На западе Конго в больницу попала женщина с признаками геморрагической лихорадки

Нулевой пациент, по мнению открывателя Эболы, зафиксирован в Африке с симптомами лихорадки. Рассказываем, что собой представляет «новая смертельная» болезнь, обнаруженная в Конго.

Глава Institut National pour la Recherche Biomedicale Жан-Жак Муембе Тамфум, который ранее выявил Эболу, говорит, что в Конго мог появиться новый вирус, который окажется крайне смертоносным. По его словам этот патоген будет забирать жизни 50-90% заболевших.

Новая смертельная болезнь из Конго: что известно на данный момент

На западе Конго в больницу попала женщина с признаками геморрагической лихорадки. Она сдала анализы, чтобы обнаружить причину такой симптоматики, но результаты не прояснили ситуацию, поскольку ни одного известного медицине заболевания так и не было выявлено лабораторным путем.

Муембе считает, что женщина может оказаться «нулевым» пациентом нового патогена, который будет более опасным, чем вирус Эбола, от которого, напомним, умирает около половины заболевших. Пациентка с неизвестным заболеванием на данный момент находится в изоляции, а ее личность держится в секрете. Родственники могут видеть пациентку через пластиковое окно (прямой контакт пока запрещен).

Как назвали новую болезнь из Конго?

Жан-Жак Муембе Тамфум, возглавляющий Institut National pour la Recherche Biomedicale, назвал новое заболевание «Болезнью X». «Икс» в названии означает непредсказуемость неизвестной ранее болезни, которая может привести к пандемии.

Что говорит Роспотребнадзор о ситуации в Конго?

Роспотребнадзор следит за ситуацией в Конго, информируют в пресс-службе ведомства. Специалисты изучают всю информацию, которая появляется по этому вопросу. Геннадий Онищенко отметил, что Всемирной организации здравоохранения нужно провести тщательную проверку ситуации в Конго, чтобы исключить вероятность возникновения новой пандемии, а также минимизировать риск возникновения паники среди людей.

Российский вирусолог Алексей Аграновский заверил, что гипотетический новый вирус из Конго пока не представляет опасности для человечества, поскольку нет никаких оснований утверждать, что он вовсе существует, ведь в качестве доказательства появления нового патогена предъявляется лишь то, что у пациентки анализы не выявили уже известные медицине вирусы.

Александр Горелов, замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, считает, что симптомы геморрагической лихорадки может спровоцировать и аллергический васкулит, и соматическое неинфекционное заболевание, поэтому ситуацию в Конго еще нужно изучать, прежде чем делать выводы о появлении нового смертоносного заболевания.

Источник: pronedra.ru