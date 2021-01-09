Блины на опаре простой рецепт вкусного лакомства

Блины получаются пышные и вместе с тем очень ажурные, с небольшой кислинкой на вкус.

Дрожжевые блины на опаре – это старинное русское блюдо

Дрожжевые блины на опаре – это старинное русское блюдо. Требует больше времени на приготовление, но результат того стоит. Блины получаются пышные и вместе с тем очень ажурные, с небольшой кислинкой на вкус. Идеальный вариант для Масленицы!

Правда, я чуть изменила рецепт, заменив свежие дрожжи сухими быстродействующими.

Ингредиенты

Для теста:

2 стакана муки

2 яйца

2 ст. ложки сахара

0,5 ч. ложки соли

1,5 стакана молока

0,5 стакана питьевой воды

3 ст. ложки растительного масла

Для опары:

2 ст. ложки муки

1 пакетик (11 г) сухих быстродействующих дрожжей

0,5 стакана воды или молока

Приготовление

Для начала нужно приготовить опару.

Две столовые ложки муки соединить с сухими быстродействующими дрожжами. Перемешать.

Влить теплое молоко или питьевую воду. Ложкой размешать до однородного состояния.

Миску с опарой накрыть полотенцем или затянуть пищевой пленкой и убрать в теплое место, чтобы дать подойти.

В качестве теплого места я использую выключенную теплую (но не горячую!) духовку. Просто включаю ее на один щелчок, чтобы лампочка загорелась, через одну минуту выключаю и ставлю в духовку тесто.

Часа через полтора опара должна увеличиться в объеме примерно в 1,5-2 раза и начать оседать. Значит, она готова.

В подошедшую опару вбиваем яйца, добавляем соль и сахар. Перемешиваем тесто с помощью миксера.

Засыпаем муку и снова перемешиваем до однородности.

Тесто получится очень густое и будет плохо перемешиваться, но главное размешать все комки. Для удобства размешивания можно добавлять муку частями.

Затем влить теплое молоко и воду (я всегда добавляю в тесто для блинов помимо молока еще и воду, так блины лучше переворачиваются). Все хорошо перемешать миксером.

В последнюю очередь нужно добавить в тесто растительное масло, чтобы блины не прилипали к сковороде. Еще раз перемешать миксером.

Готовое тесто поставить в теплое место для брожения.

Примерно через час тесто должно подняться. Нужно перемешать его, чтобы опустилось (хотя опускаться у меня оно никак не хотело, если только совсем немного).

Нужно еще раз дать тесту подняться и можно печь блины.

Выпекать блины лучше всего на чугунной сковороде. Разогреть сковороду на среднем огне, смазать ее дно растительным маслом. Так мы добавляли масло в тесто, то смазывать сковороду нужно только перед выпечкой первого блина.

Наливаем половник теста, быстро переворачивая сковороду таким образом, чтобы тесто равномерно распределилось по дну.

Вот здесь на фото хорошо видно, какими ажурными получаются блины на опаре.

Обжариваем с одной стороны. Затем переворачиваем блин с помощью лопатки и обжариваем с другой стороны.

Готовые блины складываем стопкой на блюдо.

Подаем горячими со сметаной, медом или вареньем.

Блины на опаре на молоке

Приятного аппетита!

Источник: plushe4ka.ru