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Здоровье / Общество

Алкоголь при коронавирусе. Можно или нельзя пить?

14:00 09.01.2021 Фото: pixnio.com
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Во время болезни может сработать защитная реакция организма, когда вслед за ухудшением состояния пропадает желание выпить, отметил нарколог.

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Употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек при заражении COVID-19 рискует получить тяжелую форму болезни

Тяжесть течения коронавирусной инфекции зависит от защитных свойств организма человека. Употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек при заражении COVID-19 рискует получить тяжелую форму болезни, рассказал московский нарколог Руслан Исаев.

"Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям", – цитирует "РИА Новости" слова Исаева из интервью радио Sputnik.

Нарколог напомнил, что многие лекарства, применяемые при лечении коронавируса, несовместимы с алкоголем.

"Прежде всего, речь об антибиотиках. Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений.

Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах", – пояснил врач.

К счастью, во время болезни может сработать защитная реакция организма, когда вслед за ухудшением состояния пропадает желание выпить, отметил нарколог: "Если мы имеем тяжелое и среднее течение инфекционного заболевания, в том числе ковида, то это ситуация субъективно неприятная.

Как правило, большого желания употреблять алкоголь и усугублять ситуацию – нет. Другими словами, если человек уже серьезно заболел, то, скорее всего, он не будет продолжать употреблять".

Источник: vzsar.ru

COVID-19 алкоголь коронавирус нарколог Руслан Исаев «Спутник» РИА Новости
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