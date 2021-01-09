Алкоголь при коронавирусе. Можно или нельзя пить?

Во время болезни может сработать защитная реакция организма, когда вслед за ухудшением состояния пропадает желание выпить, отметил нарколог.

Употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек при заражении COVID-19 рискует получить тяжелую форму болезни

Тяжесть течения коронавирусной инфекции зависит от защитных свойств организма человека. Употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек при заражении COVID-19 рискует получить тяжелую форму болезни, рассказал московский нарколог Руслан Исаев.

"Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям", – цитирует "РИА Новости" слова Исаева из интервью радио Sputnik.

Нарколог напомнил, что многие лекарства, применяемые при лечении коронавируса, несовместимы с алкоголем.

"Прежде всего, речь об антибиотиках. Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений.

Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах", – пояснил врач.

К счастью, во время болезни может сработать защитная реакция организма, когда вслед за ухудшением состояния пропадает желание выпить, отметил нарколог: "Если мы имеем тяжелое и среднее течение инфекционного заболевания, в том числе ковида, то это ситуация субъективно неприятная.

Как правило, большого желания употреблять алкоголь и усугублять ситуацию – нет. Другими словами, если человек уже серьезно заболел, то, скорее всего, он не будет продолжать употреблять".

Источник: vzsar.ru