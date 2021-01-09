Интересные факты из жизни Владимира Высоцкого в преддверии дня рождения великого человека

Когда кумира советских граждан не стало, ему устроили грандиозное прощание. Примечательно, что смерть Высоцкого широко в прессе не освещалась.

Владимир Высоцкий всем известен как невероятно талантливый певец и актер

Владимир Высоцкий всем известен как невероятно талантливый певец и актер. Однако в его жизни были не только взлеты, но и определенные трудности, которые приходилось преодолевать.

С тем, как появился на свет будущий артист, связана интересная история. Родители Владимира расписались в Москве, а после отец был вынужден поехать по работе в Новосибирск. Мать же вернулась назад в столицу и впоследствии оттуда сообщила мужу, что беременна. При этом в письме она спросила, что ей делать. Супруг обсудил этот вопрос с друзьями в ресторане, а на следующий день отправил телеграмму: «Рожай!». Такой случай предшествовал появлению будущего певца на свет.

Во время учебы в школе-студии МХАТ педагоги не оценили должным образом талант молодого человека. После устройства на работу у Высоцкого также не было стремительного взлета карьеры. В Театре им. Пушкина и Театре миниатюр, где он работал, ему давали играть эпизодические роли.

Это непосредственно отражалось на заработках артиста и на его личной жизни. Не был оценен талант молодого Владимира и его женой, Изей Жуковой, которой он не мог делать дорогие подарки. Артист презентовал супруге собственные стихи, которые она не ценила. Вторая жена, Людмила Абрамова, напротив, относилась к творчеству мужа с пониманием, но это не улучшало финансовое положение семьи. Высоцкий постоянно нуждался в финансах, и даже пальто позаимствовал у товарища.

Кардинальные изменения в карьере артиста начались в тот момент, когда его взял в свою труппу Любимов. Благодаря своему таланту Высоцкий завоевал всеобщее признание, но единственное звание, которого он был удостоен при жизни – заслуженного артиста Северной Осетии. Государственной премией СССР он был награжден лишь спустя семь лет после своей смерти. Зато Владимир заслужил всеобъемлющую народную любовь. Опрос населения, проведенный к 80-летию гения ВЦИОМ, показал, что Высоцкий является настоящим национальным кумиром, он занял второе место после Гагарина.

О всенародной любви свидетельствует случай, произошедший с артистом в Сочи. Когда певец находился там на отдыхе, его номер обворовали. Владимир обратился с заявлением в милицию, но когда вернулся обратно, был поражен. Воры вернули на место украденные вещи и принесли свои извинения в записке.

Когда кумира советских граждан не стало, ему устроили грандиозное прощание. Примечательно, что смерть Высоцкого широко в прессе не освещалась. Несмотря на это, проститься с ним пришло около сотни тысяч поклонников. Однако власти были против того, чтобы провести прощание и быстро свернули церемонию.

В память о великом артисте был снят фильм Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой». Главную роль в картине исполнил Сергей Безруков, лицо которого преобразили с помощью компьютерных технологий. Вдова Высоцкого Марина Влади была не в восторге от фильма, поскольку сын артиста хвастался тем, что для того, чтобы добиться сходства экранного героя, применили посмертную маску.

Источник: kleo.ru