Старый новый год 2021: Колядки на праздник

Колядование, старинная народная традиция, которая в особенности была распространена в деревнях и селах. Суть Рождественских колядок в том, чтобы возвестить всех людей о рождении Спасителя.

На Рождество принято колядовать, ходить по дворам и петь колядки с пожеланиями счастья, удачи и благополучия

Новый год, Рождество Христово, Старый Новый год список январских праздников поистине впечатляющий. По традиции, в эти дни все веселятся, ходят в гости, принимают родных и близких за богато накрытым столом.

По мимо праздничных угощений и застолий, на Рождество принято колядовать, ходить по дворам и петь колядки с пожеланиями счастья, удачи и благополучия. Существует мнение, что между Колядой и Рождеством есть неразрывная связь, однако это не совсем так. В Древней Руси колядки были посвящением языческому богу Коляде, покровителю всех земледельцев и сыну солнечного божества Даждьбога. Праздник Коляды приходился на переломный период зимнего солнцестояния, когда дни постепенно становились длиннее, а ночи короче.

Коляда коляда накануне рождества текст: история колядки

Колядки это обрядовые песни, которые поют в святочные дни, в том числе и в ночь перед Рождеством. Это песни с пожеланиями здоровья, счастья, богатства, хорошего урожая. Для того чтобы урожай в новом году был щедрым, а в доме был достаток и здоровье, было принято петь колядки. С приходом христианства произошло совмещение праздника Коляды и Рождества Христова и словами колядок стали благодарить Бога за все хорошее в старом году, а также восхвалять щедрость и гостеприимство хозяев.

Колядование, старинная народная традиция, которая в особенности была распространена в деревнях и селах. Суть Рождественских колядок в том, чтобы возвестить всех людей о рождении Спасителя. Хозяева, по обычаю что-то дают со своего праздничного стола. Особое внимание уделялось костюмам: ряженые были одеты в шубы и тулупы наизнанку, на лицах были маски животных, в руках мешки для сбора даров. Изюминка этой традиции в песнях-колядках. В словах колядок восхваляется Христос, а также поются поздравления и пожелания добра.

Коляда коляда накануне рождества текст: колядок и колядовальные песни

Коляда, коляда

Отворяйте ворота,

Доставайте сундучки,

Подавайте пятачки.

Хоть руб,

Хоть пятак,

Не уйдём из дома так!

Дайте нам конфетку,

А можно и монетку

Не жалейте ничего

Накануне рождество!

Коляда, коляда,

Кто не даст пирога,

Мы корову за рога,

Кто не даст пышки,

Мы тому в лоб шишки,

Кто не даст пятачок,

Тому шею на бочок.

Пришла коляда

Накануне Рождества,

Дайте коровку,

Масляну головку.

А дай бог тому,

Кто в этом дому.

Ему рожь густа,

Рожь ужимиста.

Ему с колосу осьмина,

Из зерна ему коврига,

Из полузерна — пирог.

Наделил бы вас Господь

И житьем, и бытием,

И богатством.

И создай вам, Господи, Еще лучше того!

Ангел с неба к нам спустился,

И сказал Иисус родился.

Мы пришли его прославить,

И вас с праздником поздравить.

Сеем, веем, повеваем,

С Рождеством вас поздравляем!

Вы Христа прославляйте,

Угощенья нам давайте!

Источник: rsute.ru