Старый новый год 2021: Колядки на праздник

Новый год, Рождество Христово, Старый Новый год список январских праздников поистине впечатляющий. По традиции, в эти дни все веселятся, ходят в гости, принимают родных и близких за богато накрытым столом.
По мимо праздничных угощений и застолий, на Рождество принято колядовать, ходить по дворам и петь колядки с пожеланиями счастья, удачи и благополучия. Существует мнение, что между Колядой и Рождеством есть неразрывная связь, однако это не совсем так. В Древней Руси колядки были посвящением языческому богу Коляде, покровителю всех земледельцев и сыну солнечного божества Даждьбога. Праздник Коляды приходился на переломный период зимнего солнцестояния, когда дни постепенно становились длиннее, а ночи короче.
Коляда коляда накануне рождества текст: история колядки
Колядки это обрядовые песни, которые поют в святочные дни, в том числе и в ночь перед Рождеством. Это песни с пожеланиями здоровья, счастья, богатства, хорошего урожая. Для того чтобы урожай в новом году был щедрым, а в доме был достаток и здоровье, было принято петь колядки. С приходом христианства произошло совмещение праздника Коляды и Рождества Христова и словами колядок стали благодарить Бога за все хорошее в старом году, а также восхвалять щедрость и гостеприимство хозяев.
Колядование, старинная народная традиция, которая в особенности была распространена в деревнях и селах. Суть Рождественских колядок в том, чтобы возвестить всех людей о рождении Спасителя. Хозяева, по обычаю что-то дают со своего праздничного стола. Особое внимание уделялось костюмам: ряженые были одеты в шубы и тулупы наизнанку, на лицах были маски животных, в руках мешки для сбора даров. Изюминка этой традиции в песнях-колядках. В словах колядок восхваляется Христос, а также поются поздравления и пожелания добра.
Коляда коляда накануне рождества текст: колядок и колядовальные песни
Коляда, коляда
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть руб,
Хоть пятак,
Не уйдём из дома так!
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку
Не жалейте ничего
Накануне рождество!
Коляда, коляда,
Кто не даст пирога,
Мы корову за рога,
Кто не даст пышки,
Мы тому в лоб шишки,
Кто не даст пятачок,
Тому шею на бочок.
Пришла коляда
Накануне Рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку.
А дай бог тому,
Кто в этом дому.
Ему рожь густа,
Рожь ужимиста.
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна — пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытием,
И богатством.
И создай вам, Господи, Еще лучше того!
Ангел с неба к нам спустился,
И сказал Иисус родился.
Мы пришли его прославить,
И вас с праздником поздравить.
Сеем, веем, повеваем,
С Рождеством вас поздравляем!
Вы Христа прославляйте,
Угощенья нам давайте!
Источник: rsute.ru