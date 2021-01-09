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Эксперты не ждут существенного снижения ставок по ипотеке в 2021 году

19:30 09.01.2021 Фото: pixabay.com
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В случае сохранения мягкой монетарной политики средние ставки новых выдач в первом полугодии вполне могут опуститься до 7% и даже чуть ниже.

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Эксперты не видят предпосылок для дальнейшего снижения ипотечной ставки
Значительного понижения ставок по ипотеке в 2021 году не ожидается, напротив, они могут даже подрасти, такие прогнозы РИА Новости дали представители российских рейтинговых агентств.
"При отсутствии значительного изменения макроэкономической среды и текущей риторике регулятора относительно денежно-кредитной политики, существенного снижения ставок в 2021 году ожидать не стоит", - отметила младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
В случае сохранения мягкой монетарной политики средние ставки новых выдач в первом полугодии вполне могут опуститься до 7% и даже чуть ниже, однако уже летом произойдёт рост ставок вследствие окончания льготной ипотеки, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Ставки же по собственным ипотечным программам банков могут опуститься с текущих 7,7-7,8% до 7,4-7,5%, прежде всего, за счёт крупнейших игроков, рассказал эксперт.
По ее словам, средняя ставка по ипотеке в первом полугодии будет сохраняться на уровне 7,3-7,4% за счет действия льготной программы на жилье в новостройках и вероятного сохранения ключевой ставки. После окончания программы ставки могут пойти вверх и достигнуть 8%, ожидают в НРА.
Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что, несмотря ни на что, спрос на ипотечные кредиты останется высоким, хотя на него отрицательно может воздействовать продолжающийся рост цен рынка недвижимости.
2021 ипотека рост ставка
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