28 действий и вещей, которые ведут вас в счастье каждый день

Удивительно и печально, что многие люди проводят большую часть своих дней в депрессии, тревоге и в целом несчастье. Они просто не знают, как счастье может быть частью их повседневной жизни.

Экспериментируйте - найдите то, что поможет вам быть счастливее

Вы часто задаетесь вопросом, как быть счастливым?

Удивительно и печально, что многие люди проводят большую часть своих дней в депрессии, тревоге и в целом несчастье. И все же большинство из них может чувствовать иначе; они просто не знают, как счастье может быть частью их повседневной жизни. Я знаю, что это так, потому что раньше был одним из них. Раньше я боролся с несчастьем, тревогой и депрессией почти ежедневно. Однако я обнаружил несколько советов для счастливой жизни, которые работают для меня. Я уверен, что по крайней мере некоторые из них будут вам знакомы, но я спрошу это вместо того, чтобы просто думать про себя: «Да, я знаю это», спросить: «Как я могу сделать больше этого?»

Позвольте себе экспериментировать. Кто знает? Вы можете найти что-то, что поможет вам испытать больше счастья и, возможно, даже радости.

Вот 28 моих любимых советов, как жить счастливой жизнью каждый божий день.

1. Улыбайтесь.

Как бы просто ни было улыбаться, когда вы улыбаетесь, в вашем мозгу начинается целый ряд химических реакций . Некоторые из этих реакций выделяют нейропептиды, которые помогают снять стресс.

Затем вступают в действие другие нейротрансмиттеры, такие как дофамин, серотонин и эндорфины. Серотонин является антидепрессантом, а эндорфины действуют как легкое болеутоляющее.

Разве не чудесно, что такая простая вещь может так быстро и положительно повлиять на ваше самочувствие? (И есть доказательства того, что улыбка может укрепить вашу иммунную систему и, возможно, продлить вам жизнь!)

2. Получите музыкальную тему.

Я люблю музыкальную тему. Это помогает мне переориентироваться на то, что для меня важно, потому что, как говорится, «то, на чем вы сосредотачиваетесь, расширяется».

Обычно я выбираю музыкальную тему, которая помогает мне достичь моих текущих целей. Прямо сейчас это Accentuate the Positive, старое, но хорошее.

Иногда я даже придумываю небольшую песенку, чтобы мои мысли шли в правильном направлении.

3. Практикуйте благодарность.

Вероятно, это один из тех жизненных советов, которые вы слышали раньше. Тем не менее, это стоит повторить.

Когда вы чувствуете благодарность за то, что у вас есть - за свою жизнь и свои способности, - намного легче чувствовать себя хорошо. Вы присутствуете с тем, что есть, вместо того чтобы оплакивать то, чего нет.

4. Проводите время на улице.

В целом , пребывание на природе полезно для вас , но было доказано, что оно увеличивает счастье. Солнечный свет поднимает настроение. И когда вы находитесь на улице, вполне вероятно, что вы также немного занимаетесь спортом, что также может привести к счастью.

5. Проводите время в одиночестве.

По мнению Forbes , одиночество выгодно даже экстравертам . Исследования показывают, что способность терпеть одиночество связана с увеличением счастья, большей удовлетворенностью жизнью, улучшением управления стрессом и уменьшением депрессии.

6. Проводите время в компании тех, кого любите (и кто любит вас).

Оказывается, общение с семьей и друзьями может помочь вам найти более здоровые способы справиться со стрессом , может продлить вашу жизнь и улучшить ваше психологическое благополучие.

7. Ешьте хорошо.

Много лет назад, когда я боролась с разводом, у меня началась анорексия. Какое-то время я был в ловушке порочного круга ощущения стресса и отказа от еды, из-за чего я чувствовал себя более напряженным и подавленным.

Многие из моих друзей и родственников по-другому относятся к стрессу. Они склонны есть. К сожалению, то, что они едят, не обязательно полезно для них, поэтому они также чувствуют себя более напряженными и подавленными.

Когда вы хорошо едите, вы чувствуете себя хорошо. Старая поговорка «ты то, что ты ешь» верна.

8. Придите в движение.

Слишком долгое сидение может вызвать беспокойство, что приведет к стрессу, тревоге и депрессии. А наука даже говорит, что движение заставляет чувствовать себя хорошо !

Некоторые занятия, с которыми вам может быть интересно поэкспериментировать, - это обучение танцевальным движениям, прыжки с трамплина, бег, поднятие тяжестей, катание на велосипеде, катание на лыжах, прогулки с собакой, игры с кошкой, садоводство, создание снеговика и плавание.

9. Делайте то, что любите.

Когда вы беретесь за задачи, проекты, хобби и работу, которые вам нравятся, легко потерять себя в том, что вы делаете.

Некоторые называют это переходом в состояние потока. И существует множество исследований, показывающих преимущества пребывания в потоке, которые, что неудивительно, включают снижение стресса и улучшение настроения.

10. Смотрите на проблемы как на проекты.

Сделайте паузу на минуту и ​​представьте, что вы столкнулись с проблемой. Когда вы сосредотачиваетесь на проблеме, легко начать видеть все причины, по которым она определенно является проблемой.

Прежде чем вы это узнаете, проблема, кажется, расширяется и кажется непреодолимой.

Теперь представьте ту же проблему, которую вы раньше классифицировали как проблему, как «проект». Вы интуитивно знаете, что проект может быть реализован, потому что вы можете разбить его на выполнимые шаги.

11. Повышайте устойчивость.

Устойчивость - это способность приходить в норму, двигаться по «проектам» и быстро восстанавливать равновесие. Это жизненно важный навык, который нужно развивать, когда вы хотите жить счастливой жизнью.

12. Ежедневно меняйте мир к лучшему.

Кажется, что самые счастливые люди инстинктивно вносят свой вклад - не всегда в большом, но в значительном смысле для кого-то или того, что они ценят.

И то, что они делают, не должно ничего значить для кого-то еще.

13. Любите себя.

Из всех советов, как жить счастливой жизнью, это, пожалуй, самый простой. Самолюбие означает, что вы принимаете и цените себя и заботитесь о себе таким образом, чтобы поддерживать ваш разум, тело и дух.

14. Уважайте себя.

Самоуважение тесно связано с любовью к себе. Самоуважение - это осознание того, что вы достойны хорошего отношения к себе и другим, и недопущение неуважительного отношения к себе.

Это также означает, что вы цените собственные мысли, мнения и опыт.

15. Продолжайте учиться.

Обучение - это взаимодействие с миром и восхищение им. Это не то, ради чего нужно ходить в школу.

Это может быть так же просто, как регулярно узнавать больше о жизни своих близких или исследовать природу на заднем дворе. Он также может быть столь же сложным, как получение степени.

В основе всего обучения, ведущего к счастью, лежит любопытство. Когда вы позволяете себе интересоваться чем-то, вы, естественно, живете моментом - это верный способ обрести счастье.

16. Дышите глубоко.

Неглубокое учащенное дыхание вызывает стрессовую реакцию. Ваши мышцы напряжены, вашему мозгу сложно сосредоточиться на чем-либо, кроме поиска угрозы. И это не рецепт счастья.

Когда вы можете сосредоточиться на глубоком дыхании, ваше тело расслабляется. Именно из этого расслабленного состояния вы можете оценить радость и чудо дыхания.

17. Спите крепко.

Чтобы работать в полную силу, вам нужен сон. Большинству взрослых требуется от семи до девяти часов сна в день.

Когда вы не высыпаетесь, сколько вам нужно, для вашего здоровья возникает целый ряд неприятных побочных эффектов . Ни один из этих побочных эффектов не способствует счастливой жизни.

Тем не менее, когда вы высыпаетесь, вы хорошо работаете, поэтому вы можете наслаждаться тем, что приносит вам счастье.

18. Примите (силовую) позу.

В 2010 году исследователи обнаружили, что эффектное позирование всего за одну минуту способствует ощущению силы , повышенной толерантности к риску и снижению стресса. Другими словами, вы чувствуете себя хорошо!

Простой способ принять силовую позу - встать, как ваш любимый супергерой, расставить ноги немного больше, чем на ширину бедер, руки на бедрах, грудь гордо выпрямлена, а подбородок высоко поднят.

19. Смейтесь.

Ага, смех действительно лучшее лекарство - по крайней мере, когда дело доходит до счастья. В долгосрочной перспективе выгода от смеха включает заставить вас чувствовать себя счастливыми .

20. Ежедневно делайте комплименты.

Этот совет для счастья - это распространение радости. Когда вы искренне делаете комплимент кому-то или даже самому себе, вы даете им понять, что цените их такими, какие они есть.

Когда вы видите, как искреннее удовольствие от улыбки расплывается по лицу человека, которому вы только что сделали комплимент, вы обязательно почувствуете себя счастливым.

21. Регулярно действуйте в направлении своей мечты.

Сны - прекрасные вещи. Они вдохновляют и мотивируют вас становиться больше.

А когда вы расставляете приоритеты в своих устремлениях и предпринимаете регулярные действия в их направлении , вы подключаетесь к надежде и радости, присущей реализации ваших мечтаний.

22. Простите себя и других.

Трудно испытать настоящее счастье, если вы постоянно ругаете себя за прошлый проступок или все еще привязаны к прошлому проступку кого-то другого.

Прощение - это не снисхождение к проступку; это о том, чтобы не позволять ему контролировать вас.

Пусть прошлое останется в прошлом. Смотрите на настоящее таким, какое оно есть, и позвольте будущему быть многообещающим.

23. Регулярно отключайтесь от сети.

Кажется, наша жизнь вращается вокруг технологий и экранов. Практически постоянное использование экранов держит ваш разум и тело в тонусе. Постоянно работать - утомительно.

Перерыв - даже короткий - дает вам возможность испытать настоящий момент, проверить себя, потянуться, дать отдых глазам и вспомнить, как приятно перезарядиться.

24. Ищите серебряные накладки.

Когда вы разовьете способность находить лучшую сторону в ситуации, в какой бы ситуации вы ни находились, у вас появится суперсила, которая позволит вам быть более счастливым и поделиться своим видением, наполовину полным, с другими.

25. Доброжелательно общайтесь.

Лучше всего об этом сказал Уильям Джон Беннетт: «Добрый и сострадательный поступок часто сам по себе награда». К счастью, это не просто красивая цитата. Это тоже правда.

Добрые поступки могут уменьшить тревогу, депрессию и связанные с ними симптомы стресса . Также показано, что это увеличивает счастье в вас самих и тех, кто видит и испытывает вашу доброту.

26. Одевайтесь соответственно.

Когда вы знаете, что хорошо выглядите, чувствуете себя хорошо и уверены в себе. Это код, чтобы вы чувствовали себя счастливыми!

27. Ограничьте негативное влияние.

Когда тебя окружает негатив , очень трудно чувствовать себя счастливым . Как будто негатив проникает во все стороны вашей жизни, когда вы тратите слишком много времени на это.

Один из способов, которым вы можете начать ограничивать негативное влияние в своей жизни, - это отключить ночные новости.

28. Практикуйте безмятежность.

Практика безмятежности означает четкое понимание того, что находится под вашим контролем, а что нет. Обладая этой ясностью, вы можете отпустить то, что вам неподвластно, и взять на себя ответственность за изменение того, что вам необходимо.

И когда вы чувствуете, что контролируете свою жизнь больше, вы естественно чувствуете себя счастливее. Делайте это регулярно, и они вдохновят вас искать счастья каждый день.

Источник: yourtango.com