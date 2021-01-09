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Сапхала Экадаши отмечается 9 января 2021 года: Традиции и обычаи праздника

08:30 09.01.2021 Фото: calend.ru
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В честь празднования Сапхала Экадаши люди стараются бодрствовать всю ночь.

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Господь Нарайана со Своей супругой Лакшми

Сапхала Экадаши (Saphala Ekadasi) приходится на период убывающей луны в месяце декабре/январе. Слава этого экадаши описана в «Брахманада Пуране» в беседе Господа Кришны и Махараджа Юдхиштхиры.

История Сапхала Экадаши начинается с вопросов царя Юдхиштхиры Шри Кришне о том, как удовлетворить Бога в этот день. Ответ был таков: «О лучший из царей, так как ты хочешь слушать, Я полностью опишу тебе славу Сапхала Экадаши. Я не так доволен жертвоприношениями или пожертвованиями, как соблюдением полного поста в этот день. Поэтому, по мере сил, надо поститься в Экадаши, день Господа Хари…».

Чтобы порадовать Бога, нужно предлагать Ему свежие фрукты соответственно месту, времени и обстоятельствам, поклоняясь Ему в Его форме Господа Нарайаны и медитируя на Него как на всеблагую Высшую Личность. В честь празднования Сапхала Экадаши люди стараются бодрствовать всю ночь.

Сохранилось повествование о славе Сапхала Экадаши, взятое из Бхавишья-уттара Пураны. Это случилось в городе Чампавати, которым правил святой царь Махишмата. У него было четыре сына. Старший из них, Лумпака, был очень греховным: он растратил богатство отца и опустился до критики религиозных и святых людей. В конце концов, царь Махишмата изгнал его в лес. Лумпака жил в лесу: днем он убивал огромное количество животных, а ночью отправлялся в город, чтобы грабить его жителей. Его несколько раз арестовывали, но помня о том, что его отец – царь, оставили его в покое, решив, что царевич из-за грехов прежних рождений потерял свои царские достоинства и потому действует так постыдно.

Однажды (это было как раз в Сапхала Экадаши) он заночевал под баньяновым деревом, которое очень дорого Господу Васудеве. Накануне из-за холода он провел всю ночь без сна. Когда взошло солнце, он стучал зубами и находился почти в коматозном состоянии. Все утро он не мог выйти из оцепенения, а после полудня кое-как пошел искать себе пищу. Лумпака был так слаб, что не смог в тот день убить ни одно животное, но к заходу солнца он все-таки собрал кое-какие фрукты, положив их около корней баньяна.

Лумпака запричитал: «Горе мне! Что стало со мной? О, Господь Шри Хари!». Неосознанно он был вынужден вновь провести всю ночь без сна и в полном посте. Когда взошло солнце, Лумпака, благодаря соблюдению Сапхала Экадаши, словно переродился: теперь он осознал не только свои ошибки, но и величие Бога. Вернувшись домой, он раскаялся и, прощенный, еще больше вдохновился жить в соответствии с наставлениями отца, святых и священных писаний. Впоследствии он получил царство, а в старости полностью посвятил себя служению Богу.

Источник: calend.ru

9 января 2021 история праздник Сапхала Экадаши
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