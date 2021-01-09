9 января - Международный день хореографа: Как появилось это слово и профессия

Международный день хореографа проводится 9 января

Международный день хореографа проводится 9 января.

Что такое хореография

В первое время, когда только это слово появилось, хореографией называлась запись нового танца. После того как произошли некоторые изменения, так стали называть уже саму систему придумывания танца.

Значение слова "хореография" довольно простое. Первая половина означает "танец", а вторая "записывать". В начале XX века данное слово стало представлять все танцы и данное искусство в целом. На данный момент данный термин является основным в этой сфере искусства. Происхождение слова "хореография" – греческое. Любой человек знает, что во многих обществах довольно популярны танцы, и их умение исполнять считается классической основой. Еще во времена Древней Руси любой праздник не обходился без танцев.

Также существует несколько ее видов. Речь идет о народных танцах, бальных, а также профессиональном искусстве, которое входит в классический балет.

Народная хореография действует на человека хорошо. Она не только позволяет ближе познакомиться с культурой определенного государства или народа, с его обрядами и традициями, она также способна позволить человеку привести себя в форму, она колоритна.

Что же такое бальная хореография? Ее также иногда называют классической. Она формирует танцы, которые создаются в связи с определенными традициями. Учитывая, что классические танцы в некотором похожи между собой, все равно любой хореограф имеет свой почерк, а соответственно, любой из поставленных танцев сильно отличается от любого другого. Базой для всех видов танца на данный момент считается классический балет. Он является мостиком между классическим балетом и народной хореографией. Он популярен довольно давно и нравится многим еще и своей красотой. На данный момент именно эта хореография считается наиболее популярной.

Также необходимо рассмотреть некоторые другие виды танцев, делая обзор о том, что такое хореография. Современными танцами считается направление в искусстве, которое включает в себя все созданные жанры на протяжении 20-21-го века. Речь идет о тех, которые были созданы на основе европейского модерна и американского постмодернизма.

Профессия хореограф

Хореографы работают с танцорами, чтобы отшлифовать танец, придать ему логическую завершенность. Основной задачей хореографа является постановкой танцев одного человека или группы танцоров. Они могут использоваться во многих спектрах: в театральных спектаклях, на ледовых шоу, в музыкальных клипах, балетных номерах и т.д..

Для танцовщиков хореографы являются - учителями, тренерами, помощниками в подготовке в выступлению.

История профессии хореографа гласит, что она появилась в двенадцатом веке. В этот временной отрезок модными стали придворные танцы, в которых принимало участие большое количество пар танцующих. На общественное мнение могло повлиять то обстоятельство, насколько красиво и слаженно кружатся в танце его исполнители. Главной задачей хореографов того времени было обучение представителей знати основным танцевальным движениям, а также манерам во время танца.

Источник: newsua.ru