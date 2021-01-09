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Какой сегодня церковный праздник? Что можно и нельзя делать 9 января 2021 года, можно ли работать?

09:30 09.01.2021 Фото: pixabay.com
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Девушкам и женщинам 9 января в Степанов день нельзя было, проснувшись, тут же ступать босой ногой на пол, пока не прочтешь молитву «Отче наш» девять раз.

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Степанов день – день в народном календаре восточных славян, названный в честь первомученика Стефана

Степанов день – день в народном календаре восточных славян, названный в честь первомученика Стефана, память которого почитается Православной церковью 9 января.

После сошествия на апостолов Святого Духа Церковь начала быстро расти, поэтому появилась необходимость заботиться о вдовах, сиротах, бедных и нуждающихся людях, принявших христианство. Для опеки нуждающихся было предложено выбрать семь достойных мужей. Апостолы этих людей посвятили в диаконы и сделали своими ближайшими помощниками. Молодой Стефан выделялся среди других даром слова и крепкой верой, за это его прозвали архидиаконом, то есть первым диаконом.

Святой проповедовал в Иерусалиме, истинность своих слов подтверждал чудесами и знамениями. Однажды он вступил в спор с представителями синагоги, за что был схвачен и приговорен к побитию камнями. Перед кончиной он просил Иисуса простить грех, совершенный его обидчиками, и принять его дух. Умер архидиакон Стефан в 34 году. Он стал первым мучеником за Христа.

Что нельзя делать в Степанов день

Практически все приметы, поясняющие, что нельзя делать 9 января в Степанов день, были схожи с предыдущими двумя днями Рождества Христова. Но все же, были в народе поверья, характерные именно для сегодняшней даты.

Так, 9 января запрещалось рубить дрова лишь только до заката, а после можно было работать в полную силу, не волнуясь о последствиях. Ослушавшийся этого запрета мог получить глубокую рану, которая очень долго не заживала.

— Девушкам и женщинам 9 января в Степанов день нельзя было, проснувшись, тут же ступать босой ногой на пол, пока не прочтешь молитву «Отче наш» девять раз. Иначе можно красоты своей лишиться.

— Запрещалось 9 января ткать и шить. Верили в народе, что таким образом швея или ткачиха свою память может потерять.

— В Степанов день особым уважением пользовались кони, поэтому сегодня их нельзя было голодом морить. Бывало, хозяин сам недоедал, но 9 января своего коня кормил досыта.

— Верили, что 9 января девушки, если немного поплачут в чашку и «выльют» слезы в ведро с родниковой водой, стоящее на главной площади, то все горести напрочь исчезнут. Только существовал запрет трогать это ведро до полуночи, иначе слитые печали вернутся в тройном размере тому, кто коснется ведра хоть рукой, хоть ногой.

— Мужикам в Степанов день возбранялось брать в руки ножи даже для нарезания хлеба. Считалось, что таким образом можно силы мужской лишиться.

— Нельзя в этот день отказываться от угощения «колядка» – пирожка с разными начинками. Боялись, что тогда нечистый заберет.

— 9 января обычно нанимались на работу, а также могли расторгнуть прошлый договор, если что-то работника не устраивало. И нанимателю запрещалось отказывать работнику в его просьбе. В противном случае, с его хозяйством может приключиться какая-то беда, например, обворуют или же вовсе пожар унесет все нажитое.

Что можно и обязательно нужно сделать в Степанов день

— Девушкам в этот день обязательно нужно гадать на любовь. Любовные предсказания, полученные 9 января, – самые точные.

— Именно сегодня крестьяне договаривались с пастухами о весенне-осеннем выгоне скота. Считалось, что если это сделаешь в другое время, то с пастухом что-то плохое случится. А ведь только он живет в дружбе с лесной нечистью, а значит, может попросить Лешего не трогать скотину.

— 9 января поили лошадей из серебряной посуды (или положив что-то серебряное в воду), чтобы они были здоровые и крепкие.

— На Степана принято навещать кумовьев и родителей, желая им счастья и долголетия. Верили, что произнесенное в этот день пожелание обязательно воплотится в жизнь.

Источник: ysia.ru

9 января 2021 запреты дня Степанов день
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