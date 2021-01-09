Все дни поминовения усопших в 2021 году: Как нужно поминать родных? Поминальная молитва

Поминать усопших нужно всегда, и это можно делать ежедневно дома, читая простую молитву.

Общецерковное поминовение усопших в 2021 году проходит в дни, соответствующие большим праздникам, которые проходят у православных

Общецерковное поминовение усопших в 2021 году проходит в дни, соответствующие большим праздникам, которые проходят у православных. Помянуть родственников можно как в родительские субботы, так и в индивидуальном порядке, заказав панихиду или придя на службу. Память об усопших поддерживается подаянием и молитвой.

Дни, когда пройдут общецерковные поминовения усопших

Поминать усопших нужно всегда, и это можно делать ежедневно дома, читая простую молитву:

«Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение (Поклон)».

Главное – произносить слова от чистого сердца и проникновенно. Но есть дни, когда в церкви проводятся общецерковное поминовение усопших. Они обычно привязаны к большим праздникам, поэтому некоторые даты могут меняться каждый год.

В 2021 году общецерковные поминовения пройдут:

6 марта – Вселенская родительская суббота, иногда называющаяся мясопустной, в преддверии дальнейшего поста;

27 марта – 2-я суббота во время Великого поста;

3 апреля – 3-я суббота во время Великого поста;

10 апреля – 4-я суббота во время Великого поста;

9 мая – на День Победы, поминание погибших воинов и жертв всего человечества;



11 мая – Радоница после Пасхи;19 июня – родительская суббота перед Троицей;6 ноября – Дмитриевская родительская суббота.

Как и где происходит поминовение усопших

Родные люди, которые отошли в мир иной, всегда остаются в сердцах оставшихся на земле. Ради упокоения души человек старается что-то сделать. Но лучше, чем поддержание памяти о нем, нет. Поминать усопших в общецерковные дни принято в храмах. Служится специальная литургия, в которой поминаются несколько раз имена усопших, тех, за кого были поданы записки. Но и всем остальным душам испрашивается в этот день прощение грехов и светлого рая на небесах.

В храм нужно прийти с какими-либо продуктами, которые оставляются для нужд церкви, ибо они считаются малым подаянием или милостыней. Можно раздать нуждающимся, соседям или просто встречным людям, которые помянут имя усопшего. В церкви необходимо поставить свечу перед распятием Иисуса Христа, и желательно простоять всю службу, вслушиваясь в молитву. Так она действеннее будет как для души усопшего, так и для живых родственников.

Поминают усопших не только по общецерковным дням, но также в индивидуальные даты поминовения. Ими являются 3-й, 9-й и 40-й после дня смерти усопшего. Молитва помогает душе обрести покой и попасть на Небеса.

Священнослужители стараются объяснить людям, что молитва – это основное, что нужно для души усопшего. Ее не заменят ни самые дорогие подаяния, ни роскошные похороны и памятники. Все это человек делает быстрее для успокоения своей души, или чтобы показать свою величественность, что также является грехом.

Источник: rsute.ru