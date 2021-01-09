Все дни поминовения усопших в 2021 году: Как нужно поминать родных? Поминальная молитва

Общецерковное поминовение усопших в 2021 году проходит в дни, соответствующие большим праздникам, которые проходят у православных. Помянуть родственников можно как в родительские субботы, так и в индивидуальном порядке, заказав панихиду или придя на службу. Память об усопших поддерживается подаянием и молитвой.
Дни, когда пройдут общецерковные поминовения усопших
Поминать усопших нужно всегда, и это можно делать ежедневно дома, читая простую молитву:
«Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение (Поклон)».
Главное – произносить слова от чистого сердца и проникновенно. Но есть дни, когда в церкви проводятся общецерковное поминовение усопших. Они обычно привязаны к большим праздникам, поэтому некоторые даты могут меняться каждый год.
В 2021 году общецерковные поминовения пройдут:
6 марта – Вселенская родительская суббота, иногда называющаяся мясопустной, в преддверии дальнейшего поста;
27 марта – 2-я суббота во время Великого поста;
3 апреля – 3-я суббота во время Великого поста;
10 апреля – 4-я суббота во время Великого поста;
9 мая – на День Победы, поминание погибших воинов и жертв всего человечества;
19 июня – родительская суббота перед Троицей;
6 ноября – Дмитриевская родительская суббота.
Как и где происходит поминовение усопших
Родные люди, которые отошли в мир иной, всегда остаются в сердцах оставшихся на земле. Ради упокоения души человек старается что-то сделать. Но лучше, чем поддержание памяти о нем, нет. Поминать усопших в общецерковные дни принято в храмах. Служится специальная литургия, в которой поминаются несколько раз имена усопших, тех, за кого были поданы записки. Но и всем остальным душам испрашивается в этот день прощение грехов и светлого рая на небесах.
В храм нужно прийти с какими-либо продуктами, которые оставляются для нужд церкви, ибо они считаются малым подаянием или милостыней. Можно раздать нуждающимся, соседям или просто встречным людям, которые помянут имя усопшего. В церкви необходимо поставить свечу перед распятием Иисуса Христа, и желательно простоять всю службу, вслушиваясь в молитву. Так она действеннее будет как для души усопшего, так и для живых родственников.
Поминают усопших не только по общецерковным дням, но также в индивидуальные даты поминовения. Ими являются 3-й, 9-й и 40-й после дня смерти усопшего. Молитва помогает душе обрести покой и попасть на Небеса.
Священнослужители стараются объяснить людям, что молитва – это основное, что нужно для души усопшего. Ее не заменят ни самые дорогие подаяния, ни роскошные похороны и памятники. Все это человек делает быстрее для успокоения своей души, или чтобы показать свою величественность, что также является грехом.
Источник: rsute.ru