09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Все дни поминовения усопших в 2021 году: Как нужно поминать родных? Поминальная молитва

20:00 09.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Поминать усопших нужно всегда, и это можно делать ежедневно дома, читая простую молитву.

% name% title
Общецерковное поминовение усопших в 2021 году проходит в дни, соответствующие большим праздникам, которые проходят у православных

Общецерковное поминовение усопших в 2021 году проходит в дни, соответствующие большим праздникам, которые проходят у православных. Помянуть родственников можно как в родительские субботы, так и в индивидуальном порядке, заказав панихиду или придя на службу. Память об усопших поддерживается подаянием и молитвой.

Дни, когда пройдут общецерковные поминовения усопших

Поминать усопших нужно всегда, и это можно делать ежедневно дома, читая простую молитву:

«Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение (Поклон)».

Главное – произносить слова от чистого сердца и проникновенно. Но есть дни, когда в церкви проводятся общецерковное поминовение усопших. Они обычно привязаны к большим праздникам, поэтому некоторые даты могут меняться каждый год.

В 2021 году общецерковные поминовения пройдут:

6 марта – Вселенская родительская суббота, иногда называющаяся мясопустной, в преддверии дальнейшего поста;
27 марта – 2-я суббота во время Великого поста;
3 апреля – 3-я суббота во время Великого поста;
10 апреля – 4-я суббота во время Великого поста;
9 мая – на День Победы, поминание погибших воинов и жертв всего человечества;

11 мая – Радоница после Пасхи;
19 июня – родительская суббота перед Троицей;
6 ноября – Дмитриевская родительская суббота.

Как и где происходит поминовение усопших

Родные люди, которые отошли в мир иной, всегда остаются в сердцах оставшихся на земле. Ради упокоения души человек старается что-то сделать. Но лучше, чем поддержание памяти о нем, нет. Поминать усопших в общецерковные дни принято в храмах. Служится специальная литургия, в которой поминаются несколько раз имена усопших, тех, за кого были поданы записки. Но и всем остальным душам испрашивается в этот день прощение грехов и светлого рая на небесах.

В храм нужно прийти с какими-либо продуктами, которые оставляются для нужд церкви, ибо они считаются малым подаянием или милостыней. Можно раздать нуждающимся, соседям или просто встречным людям, которые помянут имя усопшего. В церкви необходимо поставить свечу перед распятием Иисуса Христа, и желательно простоять всю службу, вслушиваясь в молитву. Так она действеннее будет как для души усопшего, так и для живых родственников.

Поминают усопших не только по общецерковным дням, но также в индивидуальные даты поминовения. Ими являются 3-й, 9-й и 40-й после дня смерти усопшего. Молитва помогает душе обрести покой и попасть на Небеса.

Священнослужители стараются объяснить людям, что молитва – это основное, что нужно для души усопшего. Ее не заменят ни самые дорогие подаяния, ни роскошные похороны и памятники. Все это человек делает быстрее для успокоения своей души, или чтобы показать свою величественность, что также является грехом.

Источник: rsute.ru

даты как и где происходит молитва поминать поминки поминовения усопших
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как часто поминаете усопших?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рост нищеты - главный вызов 2020 года, считает представитель Кремля
21:34 09-01-2021
Рост нищеты - главный вызов 2020 года, считает представитель Кремля
28 действий и вещей, которые ведут вас в счастье каждый день
21:30 09-01-2021
28 действий и вещей, которые ведут вас в счастье каждый день
На 102 году умер последний из создателей советской атомной бомбы физик Исаак Халатников
21:23 09-01-2021
На 102 году умер последний из создателей советской атомной бомбы физик Исаак Халатников
Точный гороскоп на воскресенье 10 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
21:00 09-01-2021
Точный гороскоп на воскресенье 10 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
Что категорически запрещено есть и пить при коронавирусе
20:47 09-01-2021
Что категорически запрещено есть и пить при коронавирусе
Россиян в потерпевшем крушение самолете Sriwijaya Air рейса Джакарта-Понтианак не было
20:31 09-01-2021
Россиян в потерпевшем крушение самолете Sriwijaya Air рейса Джакарта-Понтианак не было
Смертельная красота: Знаменитости, которые чуть не умерли из-за диет
20:30 09-01-2021
Смертельная красота: Знаменитости, которые чуть не умерли из-за диет
БердскБердск привлекает инвесторов круче Новосибирска
20:22 09-01-2021
Бердск привлекает инвесторов круче Новосибирска
Лия Ахеджакова с коронавирусом госпитализирована в Москве
20:12 09-01-2021
Лия Ахеджакова с коронавирусом госпитализирована в Москве
Все дни поминовения усопших в 2021 году: Как нужно поминать родных? Поминальная молитва
20:00 09-01-2021
Все дни поминовения усопших в 2021 году: Как нужно поминать родных? Поминальная молитва