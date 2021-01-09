Когда сажать рассаду перца, помидоров и капусты в 2021 году?

Первый урожай у ранних сортов происходит через 90-110 дней, у средних – 130-150 дней, поздние же сорта дают плоды через 150-170 дней после высадки.

Чтобы ускорить появление хорошего и качественного урожая, большинство овощных культур сегодня выращиваются рассадой

Чтобы ускорить появление хорошего и качественного урожая, большинство овощных культур сегодня выращиваются рассадой.

Ее начинают выращивать за несколько недель или месяцев до высадки в постоянное место произрастания культуры.

В данном материале нам хотелось бы более подробно обсудить, когда лучше всего сажать рассаду самых популярных ныне овощей, выращиваемых практически на каждом дачном участке – это помидоры, перец, огурцы, капусту, баклажаны и кабачки.

В последние годы стало популярным высаживать рассаду по лучному календарю или по разнообразным народным приметам.

Считается, что растения, высаженные на убывающую луну, будут безжизненными и слабыми. Но мы рассмотрим более рациональные сроки посадки, исходя из особенностей каждого из растений.

Современные садоводы выращивают рассаду самыми различными способами. Применяются для этого специальные горшочки, яичные лотки и даже бумажные стаканчики. Время посадок семян полностью зависит от видов и индивидуальных особенностей произрастания овощей. Главное, что необходимо учитывать, так это приблизительные сроки высадки черенков в открытый грунт на постоянное место.

Начинают выращивать рассаду, зачастую, с апреля, начала мая. Причем в мае ее можно выращивать прямо в открытом грунте под укрытиями из специальной пленки, конечно, если год теплый. За несколько недель до пересадки растений из утепленных мест часто производят закаливание, то есть выносят понемногу их на открытое пространство улицы, каждый раз увеличивая продолжительность пребывания в более прохладных условиях.

Посадка перца на рассаду

Перец – весьма теплолюбивая культура, которая считается одной из самых полезных для организма человека. В нем содержится огромное количество витамина С и поливитамина А. Сладкий перец отлично дополняет множество мясных блюд на нашем столе, поэтому дачники выращивают его на своих огородах.

Перцу подходит исключительно рассадный способ выращивания, так как время от всходов до появления первых плодов довольно длительный – 120-150 дней. В открытый грунт перец пересаживают в возрасте 60-80-ти дней, когда на кусте появляются первые бутоны. Приблизительной время посадки определяют по окружающей температуре.

Пустив первые всходы, растение хорошо произрастает при температуре от 12 до 15 градусов днем, и от 6 до 10 ночью. Поэтому ориентировочное время посадки – первая декада июня, когда риск наступления заморозков минимален. В период созревания рассады в теплицах, ей необходима периодическая солнечная закалка, так как растения, не видящие солнца, сразу сгорят.

Рассада помидоров

Томаты представляют собой круглый красный овощ со сладким или кисло-сладким привкусом. Из всех овощных культур помидоры наименее требовательны в условиях выращивания. Но они довольно требовательны к температурному режиму.

Первые всходы показываются в грунте уже на 3-7 день после посева. Оптимальной температурой для нормального развития томатов считается 20-25 градусов. Если температура поднимется выше 30, то рост их значительно замедляется или вовсе прекращается.

Сажать помидоры на рассаду следует приблизительно за 60-70 дней до пересадки в постоянное место. Поздние сорта высаживают за 45-50 дней. Время посева семян – 10 марта — 1 апреля. Как правило, пересадку молодых растений начинают после того, как закончатся весенние заморозки.

Для центральных районов страны – это 1-15 мая, более северные районы – 10-20 числа июня. Если рассада предварительно закалялась, то пересадку можно производить на 15-20 дней раньше общепринятых сроков.

Рассада огурцов

Огурцы – самый капризный овощ в плане пересадки. Перед тем, как высаживать семена растения, их нужно прорастить. В двадцатых числах марта – начале апреля можно начинать готовить рассаду.

Перед посевом семена замачивают в растворе марганцовки (2г на 250 г воды). Затем их перемещают во влажную ткань, в которой поддерживается температура 20-25 градусов. Когда у них появятся первые проростки, то начинают высаживать растения в горшочки, шириной 6-10 см.

Максимальный возраст молодого растения перед пересадкой – 25-30 дней. В теплицу пересадку начинают в середине мая, а на открытый грунт — в середине июня.

Рассада кабачков и баклажан

Эти культуры, как и огурцы, весьма капризы в выращивании. Температура их нормального развития – 20-25 градусов. Первые всходы растений появляются по прошествии 10-15 дней после посева.

Если температура понижается, то всходы могут появиться значительно позже. Скороспелые сорта кабачков дают плоды только через 100 дней после высадки, именно поэтому они и выращиваются через рассаду.

Пересаживают растения в грунт обычно на 60-65 день после посева семян. Заморозков растение не терпит, поэтому сажать рассаду баклажан лучше в середине марта, а переносить в грунт — в конце мая.

Сроки посева капусты

Семена капусты высеивают в самые разные сроки, все зависит от сорта культуры. Но обычно это происходит за 60-65 дней до пересадки в открытый грунт. Рассаду капусты более ранних сортов можно начинать уже с середины марта, средние и поздние – с середины апреля.

Первый урожай у ранних сортов происходит через 90-110 дней, у средних – 130-150 дней, поздние же сорта дают плоды через 150-170 дней после высадки.

Это растение является холодостойким и светолюбивым, и имеет особые требования к плодородности почвы. Всходы нормально развивается при температуре от 6 до 10 градусов до появления первых всходов, потом же температуру нужно увеличивать до 14-18 градусов.

Сроки посадки рассады у каждого растения разные. Поэтому прежде чем начинать ее, изучите особенности произрастания культуры, чтобы получить богатый и здоровый урожай вовремя.

Источник: greensector.ru