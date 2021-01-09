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Это вам не пенсия в 17 тысяч рэ: Где живут самые богатые пенсионеры планеты

13:11 09.01.2021 Фото: https://www.pikist.com/
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Страна эта – Люксембург, почти самая маленькая на планете, а пенсия там – 4 тыс. евро в месяц – ровно в 25 раз больше средней российской.

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а планете есть маленькая страна, в которой пенсионеры получают самую большую пенсию, а пенсионная система, простая и понятная, не менялась 100 лет

Вопросы пенсионного обеспечения рано или поздно волнуют каждого. На планете есть маленькая страна, в которой пенсионеры получают самую большую пенсию, а пенсионная система, простая и понятная, не менялась 100 лет.

Российскому пенсионеру интересно будет знать, как устроена такая идеальная система и сколько получают старики в этой счастливой стране. Страна эта – Люксембург, почти самая маленькая на планете, а пенсия там – 4 тыс. евро в месяц – ровно в 25 раз больше средней российской.

Между тем, в Люксембурге нет ни нефти, ни золота, ни каких-либо других природных богатств. Самое большое богатство этой страны – порядок и закон один для всех.

Пенсионная система чрезвычайно проста и понятна:

на пенсию выходят мужчины и женщины в 65 лет (исключение – инвалиды, которые прекращают работать в 57 и 60 лет);
для получения средней пенсии в 4 тыс. евро нужно иметь стаж 40 лет;
при меньшем стаже платят 2 тыс. евро (это минимальная пенсия), недостающие годы можно докупить у государства;
государственные служащие перечисляют ежемесячно 8% от заработка в пенсионный фонд, еще 8% за них перечисляет государство, так формируется личный пенсионный фонд каждого гражданина;
самозанятые и предприниматели перечисляют 16% в пенсионный фонд, еще 8% за них добавляет государство;
при выезде из страны навсегда человек полностью получает все свои перечисления;
вдова или вдовец получают пенсию умершего супруга плюс свою;

за каждого ребенка для женщины уменьшается требуемый стаж на 2 года.
Все просто и одинаково для всех – от потомков королей до рабочих и фермеров. Большинство пенсионеров в этой стране предпочитают доживать в комфортабельных домах престарелых, содержание в которых они в состоянии оплатить сами.

Существование такой прозрачной системы пенсионного обеспечения можно объяснить высокими доходами граждан в период трудовой деятельности и, соответственно, большими суммами отчислений на пенсию и налоги. Налоги в Люксембурге прогрессивные, зависят от получаемого дохода, что вполне себя оправдывает.

Источник: https://www.1rre.ru/

пенсии самые богаты пенсионеры
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