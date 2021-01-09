Продлят ли зимние каникулы 2021: когда идти в школу детям разных регионов. Когда выходят в Москве?

Детей переводили на дистанционные занятия или отправляли на каникулы. Власти надуются на стабилизацию ситуации в 2021-м

Зимние каникулы для большинства детей и взрослых в 2021 году закончатся 10 января. Но жителям разных регионов стоит уточнить, когда идти в школу их отпрыскам. Режим работы учебных заведений может меняться из-за ситуации с коронавирусом.

Обучение в 2020-м шло с перерывами из-за карантина. Детей переводили на дистанционные занятия или отправляли на каникулы. Власти надуются на стабилизацию ситуации в 2021-м. Но пандемия продолжает влиять на график работы образовательных учреждений.

Зимние каникулы 2020-2021

Официально школьники ушли на отдых с 28 декабря 2020-го. Но, так как дате предшествовали выходные, каникулы начались на 2 дня раньше. Вновь идти в школу им предстоит с понедельника 11 января. График зимних каникул одинаков для школ с обычной и триместровой системой. В последних 5 недель обучения чередуются с 7 днями отдыха. Дети, обучающиеся по триместрам, вновь уйдут на каникулы с 15 по 21 февраля 2021-го включительно.