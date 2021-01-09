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Продлят ли зимние каникулы 2021: когда идти в школу детям разных регионов. Когда выходят в Москве?

12:36 09.01.2021 Фото: pixabay
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Сергей Собянин, мэр столицы, подписал указ о продлении каникул до 17 января.

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Детей переводили на дистанционные занятия или отправляли на каникулы. Власти надуются на стабилизацию ситуации в 2021-м

Зимние каникулы для большинства детей и взрослых в 2021 году закончатся 10 января. Но жителям разных регионов стоит уточнить, когда идти в школу их отпрыскам. Режим работы учебных заведений может меняться из-за ситуации с коронавирусом.

Обучение в 2020-м шло с перерывами из-за карантина. Детей переводили на дистанционные занятия или отправляли на каникулы. Власти надуются на стабилизацию ситуации в 2021-м. Но пандемия продолжает влиять на график работы образовательных учреждений.

Зимние каникулы 2020-2021

 Официально школьники ушли на отдых с 28 декабря 2020-го. Но, так как дате предшествовали выходные, каникулы начались на 2 дня раньше. Вновь идти в школу им предстоит с понедельника 11 января. График зимних каникул одинаков для школ с обычной и триместровой системой. В последних 5 недель обучения чередуются с 7 днями отдыха. Дети, обучающиеся по триместрам, вновь уйдут на каникулы с 15 по 21 февраля 2021-го включительно.

Дополнительный отдых предусмотрен и в стандартных школах. По данным портала 2021god.com, февральские каникулы ожидают первоклассников. Как и при триместровой системе, они захватывают 15-21 февраля.

Москва отсрочила выход в школу

Сергей Собянин, мэр столицы, подписал указ о продлении каникул до 17 января. Действие документа распространяется на:

  • все классы государственных школ;
  • колледжи;
  • подведомственные московской администрации спортшколы;
  • заведения дополнительного образования.

Чиновник порекомендовал негосударственным учреждениям также увеличить на неделю период отдыха. Детей до 17 января ожидают полноценные каникулы – удаленное обучение не предусмотрено. Решение за школьниками – они могут самостоятельно повторять уроки или двигаться дальше по программе.

Продлят ли каникулы в других регионах РФ

В правительстве часто спорят о длительности январских каникул. Для взрослых чиновники неоднократно предлагали сократить их – почти 10-дневный отдых пагубно сказывается на здоровье и экономике. В 2020-м, из-за пандемии коронавируса, депутаты стали выступать с противоположными инициативами. Зимние каникулы предлагали продлить до 25 января для сдерживания инфекции. Но идею не поддержали.

Сколько отдыхают школьники решают региональные власти. Большинство субъектов РФ не последовали примеру Москвы – занятия должны начаться 11 января. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения, подчеркнул, что ведомство принимает меры для скорейшего возвращения к стандартному режиму обучения.

Открытие учебного заведения могут отсрочить из-за неблагоприятных погодных условиях. В средней полосе России от занятий освобождают 1-4 классы при морозах от -23°С. В северных регионах планка снижается до -40°С. На юге причиной продления каникул или закрытия школ становятся природные катаклизмы.

Источник: https://pronedra.ru/

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От редакции

Когда выходит ваш регион?

Аноним, 09 января 2021 13:12
НВР:
Республика марий эл
Аноним, 09 января 2021 13:29
НВР:
Когда занятия в школах после каникул зимних во Владивостоке?

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