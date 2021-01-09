Продлят ли зимние каникулы 2021: когда идти в школу детям разных регионов. Когда выходят в Москве?

Зимние каникулы для большинства детей и взрослых в 2021 году закончатся 10 января. Но жителям разных регионов стоит уточнить, когда идти в школу их отпрыскам. Режим работы учебных заведений может меняться из-за ситуации с коронавирусом.
Обучение в 2020-м шло с перерывами из-за карантина. Детей переводили на дистанционные занятия или отправляли на каникулы. Власти надуются на стабилизацию ситуации в 2021-м. Но пандемия продолжает влиять на график работы образовательных учреждений.
Зимние каникулы 2020-2021
Дополнительный отдых предусмотрен и в стандартных школах. По данным портала 2021god.com, февральские каникулы ожидают первоклассников. Как и при триместровой системе, они захватывают 15-21 февраля.
Москва отсрочила выход в школу
Сергей Собянин, мэр столицы, подписал указ о продлении каникул до 17 января. Действие документа распространяется на:
- все классы государственных школ;
- колледжи;
- подведомственные московской администрации спортшколы;
- заведения дополнительного образования.
Чиновник порекомендовал негосударственным учреждениям также увеличить на неделю период отдыха. Детей до 17 января ожидают полноценные каникулы – удаленное обучение не предусмотрено. Решение за школьниками – они могут самостоятельно повторять уроки или двигаться дальше по программе.
Продлят ли каникулы в других регионах РФ
В правительстве часто спорят о длительности январских каникул. Для взрослых чиновники неоднократно предлагали сократить их – почти 10-дневный отдых пагубно сказывается на здоровье и экономике. В 2020-м, из-за пандемии коронавируса, депутаты стали выступать с противоположными инициативами. Зимние каникулы предлагали продлить до 25 января для сдерживания инфекции. Но идею не поддержали.
Сколько отдыхают школьники решают региональные власти. Большинство субъектов РФ не последовали примеру Москвы – занятия должны начаться 11 января. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения, подчеркнул, что ведомство принимает меры для скорейшего возвращения к стандартному режиму обучения.
Открытие учебного заведения могут отсрочить из-за неблагоприятных погодных условиях. В средней полосе России от занятий освобождают 1-4 классы при морозах от -23°С. В северных регионах планка снижается до -40°С. На юге причиной продления каникул или закрытия школ становятся природные катаклизмы.
Источник: https://pronedra.ru/
Республика марий эл
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