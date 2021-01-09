Что изменилось в экзамен по сдаче на водительские права с 1 апреля 2021 года

Теоретическую часть экзамена на получение водительских прав с 1 апреля 2021-го будут записывать на видеокамеру. Что еще?

Теоретическую часть экзамена на получение водительских прав с 1 апреля 2021-го будут записывать на видеокамеру.

В МВД Российской Федерации был утвержден в минувшем году новый порядок сдачи экзамена претендентами на получение водительских удостоверений. Регламент с изменениями начнет действовать уже с 1 апреля 2021 года.

Новые правила сдачи экзамена на права предполагают отмену «площадки», видеофиксацию и изменение списка грубых ошибок, при которых экзамен может быть моментально завершен.

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Экзамен, состоящий сейчас из трех этапов — теории, «площадки» и городских условий, будет проходить с 1 апреля без «площадки».

Кандидаты на получение водительских прав вынуждены будут после теории демонстрировать навыки управления транспортом в реальных городских условиях. В числе прочего им нужно показывать элементы, проверку которых осуществляют сейчас на «площадках».

«Фатальные» ошибки

Новый регламент сократил с 17-ти до 15-ти численность ошибок, при допущении которых экзамен будет автоматически остановлен.

В списке новых так называемых «фатальных» ошибок появилось использование мобильного устройства за рулем и не пристегнутые ремни безопасности.

Экзамены будут фиксировать

Теоретическую часть экзамена на получение водительских прав с 1 апреля 2021-го будут записывать на видеокамеру. Перед экзаменом систему аудио-и видеонаблюдения в обязательном порядке будут проверять на предмет работоспособности.

Напомним, предыдущий регламент предполагал только то, что расположение места экзаменатора должно обеспечивать ему визуальный контроль над действиями претендента на получение прав.

Навыки кандидатов на получение водительских прав

Новый регламент, утвержденный в МВД РФ, прописывает навыки, которыми обязан обладать претендент на получение водительского удостоверения. В общей сложности их 19. В списке появились следующие навыки, которые ранее проверяли на «площадках»:

параллельная парковка;

парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов;

начало и остановка движения на спусках и подъемах.

Кандидату в водители нужно уметь также осуществлять развороты задним ходом в условиях ограниченных пространств, и когда ограничена ширина проезжей части; проезжать нерегулируемый и регулируемый перекресток и железнодорожный переезд; осуществлять обгон и опережение других автотранспортных средств; демонстрировать перестроения на дороге с двумя полосами и более.

Тем, кто планирует управлять автобусами, следует обладать навыком остановки для безопасной высадки и посадки пассажиров.

За что могут аннулировать права?

В новом регламенте МВД РФ прописаны, кроме прочего, причины, по которым водительские права могут быть аннулированы:

истек срок действия документа;

изменились личные данные водителя;

удостоверение пришло в негодность;

права были выданы с нарушениями;

получение новых прав;

появление медицинских противопоказаний для вождения;

смерть водителя.

Источник: https://pronedra.ru/