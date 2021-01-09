Вернутся к очному обучению 11 января 2021 года школьники некоторых регионов

Школьники Свердловской области с понедельника,11 января, вернутся с дистанционного обучения на очное, заявил глава региона Евгений Куйвашев в соцсетях.

Свердловские школьники с 11 января вернутся на очное обучение

Школьники Свердловской области с понедельника,11 января, вернутся с дистанционного обучения на очное, заявил глава региона Евгений Куйвашев в соцсетях.

По его словам, на сегодня ситуация с распространением коронавируса в регионе стабильна, фиксируется пусть небольшое, но снижение случаев заболевания.

-Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысячи. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от первых до одиннадцатых, — написал губернатор.

Но на дистанционном обучении пока останутся студенты средних специальных учебных заведений — по ним решение будет принято дополнительно.