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Какие погодные аномалии предрекли на лето 2021 года метеорологи Сибири и Уралу

11:39 09.01.2021 Фото: pixabay.com
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По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. Свойственный ему юго-восточный ветер принес холодный воздух.

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Есть вероятность аномально сухого лета в 2021

Если антициклон, который господствует на территории Урала и Сибири, сохранится, то лето в 2021 году может оказаться аномально сухим. Об этом URA.RU рассказала метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. Свойственный ему юго-восточный ветер принес холодный воздух, из-за антициклона также наблюдается отсутствие осадков. Данная тенденция может сохраниться и до лета, предполагает эксперт. «Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо», — заключила Пестрякова.

Она также отметила, что в этом году наблюдалась большая аномалия — очень высокое давление повсеместно на Урале (на 10 миллиметров выше нормы). «Это беспрецедентно. Из-за этого безоблачная погода, морозная. С точки зрения экологии такая погода плохая, потому что идет рассеивание примесей в атмосфере», — отмечает собеседница агентства.

Ведущий научный сотрудник Академии наук Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Михаил Курганский также сообщил, что на Урале сейчас господствует антициклон, из-за которого резко похолодало. По его прогнозу, вскоре такая погода может установиться и в центральной части России.

Об этом ранее также предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что резкое похолодание в европейской части России ожидается 11 января.

антициклон лето опасность сибирь урал
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