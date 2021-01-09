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Российский паспорт занял 50-е место в рейтинге лучших в мире

11:00 09.01.2021 Фото: pixabay.com
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При составлении списка учитывается принцип свободы передвижения держателей паспортов. В частности, возможность посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж.

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Положение в рейтинге зависит от возможностей передвижения по миру
Согласно новому индексу паспортов Henley Passport Index, самым "сильным" назвали японский, а российский оказался на 50 месте из 110.
Рейтинг публикуется ежегодно международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). При составлении списка учитывается принцип свободы передвижения держателей паспортов. В частности, возможность посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж.
На первом месте – японский паспорт: его обладатели могут свободно посещать 191 страну мира. Следом идет Сингапур (190 стран), третье место делят Южная Корея и Германия (189 стран). В пятерку также вошли Италия, Испания, Финляндия, Люксембург (188 стран и четвертое место), а еще Дания и Австрия (187 стран).
В десятке оказались в основном европейские страны, а также США и Новая Зеландия (разделили седьмое место и 185 стран), Австралия (восьмое место, 184 страны) и Канада (девятое место, 183 страны).
Российский паспорт оказался на 50 месте (116 стран). А заключительные строчки рейтинга из 110 занимают Йемен и Сомали (33 страны), Пакистан (32 страны), Сирия (29), Ирак (28), Афганистан (26 стран).
50 место паспорт путешествия рейтинг россия страны
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От редакции

Если бы у вас была возможность выбрать любой паспорт—какой выберете?

Аноним, 09 января 2021 12:05
"Российский паспорт занял 50-е место в рейтинге лучших в мире"
Что за бред? Наш паспорт настолько несущественен в международных правах, он даже не может предъявляться за пределами нашей России в качестве удостоверения личности, это настолько мы бесправны, что ему даже сделали специального помощника, так называемый костыль - загранпаспорт отдельный документ, без которого тебя тупо из России не выпустят ни в пиндосию ни в Китай, ни в проклятую гейропу даже!

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