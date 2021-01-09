Грено ли любить животных больше, чем людей?

Самая главная заповедь говорит о том, что человек должен возлюбить ближнего, как себя самого, значит, большая любовь к животному, чем к человеку, находящемуся рядом – это неправильно.

Любить животных хорошо, но в меру

От многих современных людей можно услышать о том, что они животных любят больше, чем людей. Именно отсюда и возникает вопрос, является ли это грехом. Особенно актуальным такой вопрос является для верующих, желающих жить по Закону Господнему и исполнять Его Волю максимально хорошо. Да, животных можно и нужно любить, о них нужно заботиться, поскольку животные слабее людей, но можно ли любить их больше, чем своих братьев и сестер, стоит рассмотреть более подробно.

Какая должна быть любовь к животным с точки зрения христианина?

Если спросить православных отцов о том, можно ли любить животных больше, чем людей и нормальным ли это является, то ответ однозначно будет отрицательным. Да, животные – это братья наши меньшие и любить их можно, заботиться о них стоит, но давать животному намного больше любви, чем людям – это греховный поступок. Вспомнив текст первых страниц Ветхого Завета, человек узнает и том, что Бог создал животных и сказал, что именно человек должен быть во главе, то есть, животные должны подчиняться человеку. Именно поэтому, христиане не должны идеализировать животных в своем воображении, отдавая им максимум любви, а ближних ненавидя и отвергая.

Да, даже читая Житие Святых, можно встретить много примеров, когда тот или другой старец отнесся с любовью к диким зверям и они ответили ему тем же, но эта любовь скорее проявлялась в элементарной заботе, но не как не в проявлении любви, являющейся намного большей, чем к своему ближнему. Даже самая главная заповедь говорит о том, что человек должен возлюбить ближнего, как себя самого, значит, большая любовь к животному, чем к человеку, находящемуся рядом – это неправильно. Если говорить о том, каким должно быть отношение человека к животному, то здесь стоит упомянуть о следующих важных моментах:

человек должен жаловать и миловать животных, относиться к ним заботливо;

человек не должен пытаться заменить семью и теплые взаимоотношения с родственниками чрезмерным проявлением любви к животным;

в первую очередь, человек должен думать о спасении своей души, а животное должно находиться на должном для него месте.

Современному человеку намного проще любить животных, потому что они молча сносят все, не могут ответить, находятся у людей в полной власти, восхищаются своими хозяевами и доверяют им. Животные зависимы от хозяев и не имеют собственного мнения. Поэтому с ними и намного проще, но выбрать позицию чрезмерной любви к животным и ненависти к окружающим людям – это совсем неправильно.

Православная церковь не имеет учения о животных и их участи в спасении человека. Говоря о любви к животным, можно ссылаться только на мнения святых отцов, которые догматами церкви не утверждены.

Чего недопустимо делать по отношению к животным?

Есть такие вещи, которые со стороны христианина недопустимо делать по отношению к животным, и они являются следующими:

нельзя доводить отношение к домашним любимцам до уровня поклонения тем или другим животным;

нельзя тратить на животное огромное количество денег, делая им какие-то косметические или другие процедуры, не являющиеся необходимостью для их здоровой и полноценной жизни;

нельзя использовать домашнее животное в качестве живой игрушки и заниматься физическим насилием по отношению к нему.

Да, можно помогать животным, покормив их, можно найти для бездомного щенка или котенка нового хозяина, но любить больше человека и отдавать животному какую-то особо важную роль в своей жизни явно не стоит. Человек должен быть милосердным к животному, заботиться о нем, кормить, но никак не безмерно любить и точно не баловать тем, что животному не нужно для нормальной повседневной жизни.

То время, которые многие тратят на походы с животными в салоны и на разные процедуры, христианину стоит потратить на ближнего своего, став соучастником его спасения. Однозначно, ближнего своего стоит любить, как самого себя, а о животном просто стоит заботиться должным образом, не преувеличивая, ведь именно такой вариант развития жизненных событий будет максимально правильным и поможет христианину сделать многое для спасение собственной души.

Источник: omolitvah.ru