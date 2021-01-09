Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 9 января 2021 года для всех знаков зодиака

Известный астролог Павел Глоба характеризует день 9 января 2021 года как двойственный для многих знаков зодиака. Он несёт в себе мощную созидательную энергию для людей активных и целеустремлённых.

Больше внимания надо уделить себе, восполнить силы

Гороскоп на 9 января для знаков стихии Огня

Овен

Возможно этот активный знак задумает поменять профессию или повысить свой профессиональный уровень. Звёзды поддерживают его в этом стремлении. Изменения в личной жизни также будут связаны с новизной. Либо произойдет смены статуса отношений, либо придётся разобраться с чувствами и завершить неудавшийся роман.

Лев

Вначале следует грамотно распределить первоочередность всех дел. Возможны хлопоты по оформлению каких-то юридических документов. Есть и вероятность получения денежного вознаграждения за прошлые достижения. Могут возникнуть сложности в отношениях с любимым человеком. Астролог советует не скупиться на проявление чувств.

Стрелец

Коммуникабельность и умение находить общий язык поможет этому знаку избежать некоторых сложных ситуаций в профессиональной сфере. Планы, которые Стрелец будет составлять именно 9 января, имеют шанс успешно воплотиться в жизнь. При этом они упрочат его материальное положение. А вот в семейных отношениях многословность и недоверчивость ко второй половинке может стать причиной ссор.

Гороскоп на 9 января для знаков стихии Земли

Телец

Энергетический потенциал Тельцов высок в этот день. Удачно завершатся все намеченные дела. Астролог предполагает интересную встречу, которая может произойти в самом неожиданном месте. Это полезное знакомство одним из представителей принесёт расширение возможностей в плане работы, для других оно сможет стать ключевым в их жизни. Появившийся на горизонте человек может повлиять на изменения в личной жизни.

Дева

Насыщенный делами день будет у Дев. Решением личных и семейных проблем отнимет много времени и заставит этот знак поволноваться. Зато он будет хорош, если у Дев появится возможность заняться совершенно новым для себя делом. Идеи Дев найдут поддержку у друзей и близких людей. От них можно получить полезные советы. Ближе к завершению дня есть вероятность ухудшения самочувствия, появится раздражительность и усталость.

Козерог

Астролог советует этому знаку день провести в спокойной обстановке, в семейном кругу, в общении с коллегами и друзьями. Совместно обсуждая текущие события, можно почерпнуть интересные идеи, узнать полезную информацию. Она даст повод задуматься и поменять некоторые планы. Но это как раз тот случай, когда всё что ни делается – к лучшему.

Гороскоп на 9 января для знаков стихии Воздуха

Близнецы

День не располагает к активной работе. Да и есть риск быть непонятыми коллегами. Работающим в данный период Близнецам трудно сосредоточиться. Они с трудом дождутся окончания рабочего дня. Для остальных благоприятным будет время, проведенное с семьёй, друзьями. Ожидаются приятные моменты в общении, хорошие новости. Вечер уже пройдёт в состоянии приподнятого настроения.

Весы

Весам не следует браться за несколько дел сразу. Следует грамотно распределить обязанности между всеми: будь то члены семьи или сотрудники. Для тех, кто затевает новое дело, звёзды обещают поддержку. Но и самому этому знаку стоит чётко наметить пути достижения цели, составить подробный план действий. Действовать «на авось» не получится.

Водолей

День двойственный для Водолея. Результат будет очень хорош, если к делам относиться ответственно и профессионально. Если же жизненной энергии недостаточно, то важные дела лучше отложить. Отдых, общение с приятными и милыми людьми, занятия своей внешностью и здоровьем – тут выбор для этого знака велик. Одинокие Водолеи 9 января будут «в ударе». Их неотразимость и привлекательность будет замечена противоположным полом. Нельзя упускать шанс познакомиться с тем, кто нравится.

Гороскоп на 9 января для знаков стихии Воды

Рак

Благополучный период для решения семейных дел. Можно приобщить к этому своих домочадцев, тогда удастся все решить без проблем. Вероятны денежные поступления и подарки. Не исключены хорошие новости издалека. На работе могут быть разногласия с коллегами. Возможно поможет разрядить обстановку чувство юмора. Вечером не исключены романтические увлечения.

Скорпион

Если в этот день проявить настойчивость и целеустремленность, то можно будет справиться со сложными задачами. Возможно не удастся найти общий язык с близкими, ссоры могут возникнуть и на пустом месте. Нужно стараться контролировать свое эмоциональное состояние. Вечером лучше заняться любимыми делами, которые вдохновляют и приносят радость.

Рыбы

На работе потребуется проявить осторожность, так как можно допустить досадные ошибки. Возможно посещение приятных мероприятий, где можно узнать много нового и полезного для себя. В семье желательно воздержаться от резких высказываний, они могут привести к конфликту.

Источник: rsute