Морозы отступят в Бердске 9 января 2021? Что обещают синоптики

В субботу в городе весь день будет идти небольшой снег. К вечеру начнется потепление.

Еще есть время побывать в снежном городке Бердска

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег.

Ночью и утром местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -25, -30°С, местами до -35°С, днём -16, -21 °С.

В Бердске днем 9 января столбик термометра еще опустится до отметки минус 26. Но к вечеру субботы он начнет повышаться. Весь день будет идти небольшой снег. Синоптики обещают уже в ночь на воскресенье температуру -16-18 градусов. А 10 января в Бердске ожидается около 12 градусов ниже нуля.