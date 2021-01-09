09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Морозы отступят в Бердске 9 января 2021? Что обещают синоптики

08:22 09.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В субботу в городе весь день будет идти небольшой снег. К вечеру начнется потепление.

% name% title
Еще есть время побывать в снежном городке Бердска

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег.

Ночью и утром местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -25, -30°С, местами до -35°С, днём -16, -21 °С.

В Бердске днем 9 января столбик термометра еще опустится до отметки минус 26. Но к вечеру субботы он начнет повышаться. Весь день будет идти небольшой снег. Синоптики обещают уже в ночь на воскресенье температуру -16-18 градусов. А 10 января в Бердске ожидается около 12 градусов ниже нуля.

гидрометцентр градус мороз синоптик
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Надоело сидеть дома в морозы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда
10:08 09-01-2021
Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда
Праздник бога Эбису, покровителя рыбаков и торговцев отмечается 9 января 2021 года: Традиции даты
10:00 09-01-2021
Праздник бога Эбису, покровителя рыбаков и торговцев отмечается 9 января 2021 года: Традиции даты
Раскрыта личность задержанной русскоговорящей женщины в ходе беспорядков у Капитолия
09:58 09-01-2021
Раскрыта личность задержанной русскоговорящей женщины в ходе беспорядков у Капитолия
БердскСгорел дотла дом в СНТ "Восток-1" в Бердске. Воду возили за 1 км от места пожара
09:43 09-01-2021
Сгорел дотла дом в СНТ
Какой сегодня церковный праздник? Что можно и нельзя делать 9 января 2021 года, можно ли работать?
09:30 09-01-2021
Какой сегодня церковный праздник? Что можно и нельзя делать 9 января 2021 года, можно ли работать?
9 января - Международный день хореографа: Как появилось это слово и профессия
09:00 09-01-2021
9 января - Международный день хореографа: Как появилось это слово и профессия
Жертвы снежной лавины: тело женщины нашли спасатели, ее муж и 1,5 годовалый сын остаются под завалами
08:51 09-01-2021
Жертвы снежной лавины: тело женщины нашли спасатели, ее муж и 1,5 годовалый сын остаются под завалами
Сапхала Экадаши отмечается 9 января 2021 года: Традиции и обычаи праздника
08:30 09-01-2021
Сапхала Экадаши отмечается 9 января 2021 года: Традиции и обычаи праздника
БердскМорозы отступят в Бердске 9 января 2021? Что обещают синоптики
08:22 09-01-2021
Морозы отступят в Бердске 9 января 2021? Что обещают синоптики
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 9 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 09-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 9 января 2021 года для всех знаков зодиака