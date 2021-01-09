Жертвы снежной лавины: тело женщины нашли спасатели, ее муж и 1,5 годовалый сын остаются под завалами

Ранее спасатели извлекли из-под лавины в Норильске старшего сына, с тяжелыми травмами он доставлен в больницу. Трагедия произошла на базе отдыха в горах.

Спасатели обнаружили тело женщины, погибшей в результате схода лавины в Норильске

Спасатели обнаружили тело погибшей женщины под снежной лавиной на горнолыжной базе в Норильске.

Об этом ТАСС сообщил участвующий в поисковой операции волонтер Максим Инихов.

"Буквально 20 минут назад нашли мертвую женщину", - сказал он.

По его словам, под лавиной остаются муж погибшей Влад Попов и их полуторагодовалый сын.

Эту информацию также подтвердили в МЧС.

"В 03:22 мск обнаружена пострадавшая женщина без признаков жизни, поисково-спасательные работы продолжаются", - сказали в ведомстве.

Ранее спасатели извлекли из-под лавины старшего сына, с тяжелыми травмами он доставлен в больницу.

«У нас есть достоверные данные — отдыхал в это время только один домик, — сказал волонтер. — Там есть вахта, они всех регистрируют, кто приезжает. Только в этом одном домике была семья из четверых человек, отдыхала».

По словам Инихова, в домике отдыхала семья с двумя детьми. Ранее из-под снега был извлечен 15-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии. По словам Инихова, второму ребенку 1,5 года.

Волонтер отметил, что его группа из десяти человек первой приехала на место ЧП спустя 30 минут после схода лавины. Дорога была сильно засыпана снегом. «Первая, Вторая и Третья Горная <…> — вот эти три улицы находятся на горнолыжном склоне. <…> Всех домиков на Первой Горной и половины на Второй — их больше нет. Там тысячи квадратных метров снега», — добавил он. В данный момент, как отметил волонтер, на месте находятся порядка 200−300 человек, техника — как частная с прожекторами, так городская, представители МЧС.