09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Раскрыта личность задержанной русскоговорящей женщины в ходе беспорядков у Капитолия

09:58 09.01.2021 Фото: Твиттер
0

Она была арестована вместе со своей дочерью Кристиной за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение.

% name% title
Раскрыта личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины

Русскоговорящей женщиной, задержанной у Капитолия в связи с протестами в Вашингтоне, оказалась 54-летняя Евгения Малимон. Об этом сообщает Buzzfeed.

Малимон была арестована вместе со своей дочерью Кристиной за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение. В суде женщина попросила предоставить ей переводчика с русского языка.

По сведениям американского издания, Кристина Малимон, действительно, говорит по-русски и имеет связи с Молдовой, однако никаких доказательств того, что она или ее мать являются гражданами России обнаружено не было. Отмечается, что Кристина является активной сторонницей действующего президента США Дональда Трампа и заместителем лидера движения «Юные республиканцы штата Орегон».

Ранее избранный президент США Джо Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия протестующих террористами. «К ним нужно относиться как к группе головорезов, повстанцев, сторонников превосходства белой расы, антисемитов… Это бандиты, бандиты, и они террористы, внутренние террористы», — заявил Байден. Он подчеркнул, что участвовавшие в беспорядках должны быть судимы.

6 января митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

арестована переводчик республиканцы столкновения штурм Евгения Малимон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

США скоро придут в себя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда
10:08 09-01-2021
Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда
Праздник бога Эбису, покровителя рыбаков и торговцев отмечается 9 января 2021 года: Традиции даты
10:00 09-01-2021
Праздник бога Эбису, покровителя рыбаков и торговцев отмечается 9 января 2021 года: Традиции даты
Раскрыта личность задержанной русскоговорящей женщины в ходе беспорядков у Капитолия
09:58 09-01-2021
Раскрыта личность задержанной русскоговорящей женщины в ходе беспорядков у Капитолия
БердскСгорел дотла дом в СНТ "Восток-1" в Бердске. Воду возили за 1 км от места пожара
09:43 09-01-2021
Сгорел дотла дом в СНТ
Какой сегодня церковный праздник? Что можно и нельзя делать 9 января 2021 года, можно ли работать?
09:30 09-01-2021
Какой сегодня церковный праздник? Что можно и нельзя делать 9 января 2021 года, можно ли работать?
9 января - Международный день хореографа: Как появилось это слово и профессия
09:00 09-01-2021
9 января - Международный день хореографа: Как появилось это слово и профессия
Жертвы снежной лавины: тело женщины нашли спасатели, ее муж и 1,5 годовалый сын остаются под завалами
08:51 09-01-2021
Жертвы снежной лавины: тело женщины нашли спасатели, ее муж и 1,5 годовалый сын остаются под завалами
Сапхала Экадаши отмечается 9 января 2021 года: Традиции и обычаи праздника
08:30 09-01-2021
Сапхала Экадаши отмечается 9 января 2021 года: Традиции и обычаи праздника
БердскМорозы отступят в Бердске 9 января 2021? Что обещают синоптики
08:22 09-01-2021
Морозы отступят в Бердске 9 января 2021? Что обещают синоптики
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 9 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 09-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 9 января 2021 года для всех знаков зодиака