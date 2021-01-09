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Сгорел дотла дом в СНТ "Восток-1" в Бердске. Воду возили за 1 км от места пожара

09:43 09.01.2021 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Пожар тушили полтора часа с помощью трех машин. Дачный домик спасти не удалось - слишком далеко находится гидрант.

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Дом на дачах сгорел полностью

В Бердск в СНТ горел дачный дом, сообщили в субботу в управлении МЧС по Новосибирской области.

9 января в 03:21 в СНТ «Восток-1», расположенном на территории Бердска, горел дачный дом по всей площади.

Доставка огнетушащих средств к месту тушения пожара осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 1 км.

Локализовали пожар в 03:26. Полная ликвидация пожара - в 04:50. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

О пострадавших не сообщается. Причины и ущерб установят дознаватели отдела надзорной деятельности.

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