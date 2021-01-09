09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена. Новый президент одобрил

12:42 09.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Трамп может стать четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на церемонии вступления в должность своего преемника.

% name% title
Трамп не первый экс-президент, отказавшийся посетить инногурацию следующего

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность посещения инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

"Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", — написал он в Twitter.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность отъезда президента в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде 19 января.

Как позднее заявил Байден, решение уходящего главы государства не посещать его инаугурацию — "это хорошо".

Таким образом, Трамп может стать четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на церемонии вступления в должность своего преемника.
Первым так поступил Джон Адамс, второй президент США (1797-1801 годы). Он не пошел на торжество, поскольку был расстроен не только поражением, но и смертью одного из своих сыновей от алкоголизма.

Вторым был Джон Куинси Адамс, шестой президент США и сын Джона Адамса (1825-1829 годы). Ни он, ни обошедший его на выборах Эндрю Джексон не продемонстрировали желания пообщаться, так что до визита на инаугурацию дело не дошло.

Третьим стал Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869 годы). Его сменщик Улисс Грант отказался ехать с Джонсоном в одном экипаже, как это было принято, после чего тот решил не приходить на инаугурацию.

Источник: РИА Новости

инаугурация не пойдет президент сша Дональд Трамп Джо Байден
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Следили за событиями в Капитолии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФоторепортаж: что сгорело и с каким ущербом в Бердске за декабрь 2020
14:21 09-01-2021
Фоторепортаж: что сгорело и с каким ущербом в Бердске за декабрь 2020
Вернутся к очному обучению 11 января 2021 года школьники некоторых регионов
14:15 09-01-2021
Вернутся к очному обучению 11 января 2021 года школьники некоторых регионов
Алкоголь при коронавирусе. Можно или нельзя пить?
14:00 09-01-2021
Алкоголь при коронавирусе. Можно или нельзя пить?
Третьего погибшего обнаружили после схода лавины на турбазу под Норильском
13:59 09-01-2021
Третьего погибшего обнаружили после схода лавины на турбазу под Норильском
Просрочка по кредитам зашкаливает: Каждый 6-й заемщик в долгах в Новосибирской области
13:49 09-01-2021
Просрочка по кредитам зашкаливает: Каждый 6-й заемщик в долгах в Новосибирской области
Сделают платной рыбалку в России? Новые правила действуют в 2021 году
13:38 09-01-2021
Сделают платной рыбалку в России? Новые правила действуют в 2021 году
Каким станет коронавирус в 2021 году в России, рассказал врач
13:26 09-01-2021
Каким станет коронавирус в 2021 году в России, рассказал врач
БердскНазван подрядчик строительства реабилитационного центра на переданной Бердску земле Барышевского сельсовета
13:12 09-01-2021
Назван подрядчик строительства реабилитационного центра на переданной Бердску земле Барышевского сельсовета
Это вам не пенсия в 17 тысяч рэ: Где живут самые богатые пенсионеры планеты
13:11 09-01-2021
Это вам не пенсия в 17 тысяч рэ: Где живут самые богатые пенсионеры планеты
Смертельная болезнь в Конго: Что известно о новом опасном заболевании
13:00 09-01-2021
Смертельная болезнь в Конго: Что известно о новом опасном заболевании