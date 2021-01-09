Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена. Новый президент одобрил

Трамп может стать четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на церемонии вступления в должность своего преемника.

Трамп не первый экс-президент, отказавшийся посетить инногурацию следующего

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность посещения инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

"Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", — написал он в Twitter.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность отъезда президента в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде 19 января.

Как позднее заявил Байден, решение уходящего главы государства не посещать его инаугурацию — "это хорошо".

Таким образом, Трамп может стать четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на церемонии вступления в должность своего преемника.

Первым так поступил Джон Адамс, второй президент США (1797-1801 годы). Он не пошел на торжество, поскольку был расстроен не только поражением, но и смертью одного из своих сыновей от алкоголизма.

Вторым был Джон Куинси Адамс, шестой президент США и сын Джона Адамса (1825-1829 годы). Ни он, ни обошедший его на выборах Эндрю Джексон не продемонстрировали желания пообщаться, так что до визита на инаугурацию дело не дошло.

Третьим стал Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869 годы). Его сменщик Улисс Грант отказался ехать с Джонсоном в одном экипаже, как это было принято, после чего тот решил не приходить на инаугурацию.

Источник: РИА Новости