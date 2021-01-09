Отказал двигатель: экстренно сел самолет Utair Сургут-Новосибирск в Толмачево. СК начал проверку

В самолете находилось 52 пассажира и четыре члена экипажа. Посадка в новосибирском аэропорту прошла в штатном режиме, воздушное судно не повреждено.

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Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту вынужденной посадки самолета АТР-72, следовавшего по рейсу Сургут — Новосибирск, говорится в сообщении ведомства.

«Предварительно установлено, что утром 8 января 2021 года в самолете сработала индикация отказа правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту — аэропорту назначения «Толмачево» в Новосибирске», — рассказали в управлении.

Рейс из Сургута в Новосибирск производила авиакомпания Utair. В самолете находилось 52 пассажира и четыре члена экипажа. Посадка в Толмачево прошла в штатном режиме, воздушное судно не повреждено, пострадавших нет.