Просрочка по кредитам зашкаливает: Каждый 6-й заемщик в долгах в Новосибирской области

Просроченная задолженность в регионе выросла за год на рекордные для последних лет 14% и достигла 19,5 млрд руб. На нее приходится 20% от всей просрочки Сибири.

Эксперт: каждый шестой кредит Новосибирской области находится в просрочке

В Новосибирской области задолженность по кредитам физических лиц в 2020 году увеличилась до 421 млн руб. При этом на начало года гражданами было взято кредитов на 43 млн руб. меньше. Такие данные РБК Новосибирск предоставило Сибирское ГУ Банка России.

Как рассказал президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, Новосибирская область по-прежнему входит в тройку лидеров по объему кредитования в Сибирском федеральном округе и занимает вторую позицию.

«Как наглядно мы видим из статистики, на самом портфеле режим самоизоляции и последующие за ним сокращение выдач не отразилось. На 1 октября 2020 года в регионе на руках у населения порядка 2 миллионов действующих кредитов и за год их количество выросло не более чем на 3%», — считает эксперт.

По словам представителя проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Антона Канунникова, ускорение инфляции и рост безработицы приведет к дальнейшему падению доходов населения, а, следовательно и к росту долговой нагрузки домохозяйств. Все эти факторы будут тормозить развитие экономики страны. Проблемы с закредитованностью населения были и до корона-кризиса, COVID-19 лишь ускорил процессы, которые были заложены в системе.

«Чтобы хоть как-то сводить концы с концами и поддерживать привычный уровень потребления люди вынуждены брать новые кредиты и микрозаймы. Только этим можно объяснить продолжающийся рост розничного необеспеченного кредитования темпами, сопоставимыми с темпами 2018-2019 годов. Иных объяснений, почему при падающих шесть лет подряд доходах населения растет портфель потребительских кредитов нет», — считает Канунников.

Генеральный директор финансового маркетплейса «Юнико 24» Юрий Кудряков привел данные опроса, согласно которому порядка 65-70% жителей Новосибирской области признались, что в условиях пандемии им стало тяжелее выполнять свои долговые обязательства.

«Кроме того, вызывает опасение и тот факт, что на вопрос, сколько остается свободных средств после совершения покупок, привычных трат и обязательных выплат, 80% ответили, что менее 15-20%», — привел данные Кудряков.

По данным регулятора на октябрь 2020 года, доля просроченной задолженности в Новосибирской области выросла до 4,6%, увеличившись на 0,4% по сравнению с январем.

Мехтиев рассказал, что просроченная задолженность в Новосибирской области выросла за год на рекордные для последних лет 14% и достигла 19,5 млрд руб. На нее приходится 20% от всей просрочки Сибирского округа. Однако за счет роста кредитного портфеля этот показатель «размылся» и существенным образом никак не отразился на доле просроченной задолженности.

О размытии доли просроченной задолженности говорит и Канунников. Он привел в пример 2008 года, когда просроченная задолженность росла большими темпами.

«Существенное отличие от того кризиса заключается в том, что банки практически одновременно остановили новые выдачи. Поэтому хорошие кредиты гасились, а плохие — выходили на просрочку и рост доли просроченных кредитов был существенным», — пояснил представитель ОНФ.

По словам генерального директора НСВ Романа Волосникова, наибольшая «просадка» в части роста должников, которые вышли на просрочку в период пандемии, и теперь находятся в работе коллекторских агентств произошла в потребительских кредитах, как наиболее высокорискованного сегмента, наименьшая доля, по данным НАПКА, приходится на ипотеку.

«Дальнейшую ситуацию на сегодня спрогнозировать достаточно сложно. Все будет зависеть от темпов восстановления платежеспособности населения. С большей долей вероятности до конца года просроченная задолженность продолжит свой рост и превысит 20 миллиардов рублей, что станет рекордным показателем. На сегодня в регионе дефолтными признаны более 320 тыс. кредитов, то есть по факту каждый шестой кредит находится в просрочке», — сказал глава НАПКА.