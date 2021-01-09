Как отмыть микроволновую печь

Выбор метода зависит от того, как давно вы последний раз занимались состоянием своей верной помощницы, и насколько она запущена.

Обязательно отключите устройство от электросети

Еще при выборе микроволновой печи желательно подумать о том, как вы будете ее убирать. В зависимости материала внутренней поверхности, способ может отличаться.

Эмалированное – наиболее часто встречающийся тип во всех ценовых сегментах. Довольно практично, поскольку моется несложно, но абразивы (будь то порошковая бытовая химия, сода или горчичный порошок, металлические скребки) царапают и повреждают эмаль. Это не только портит внешний вид, но и приводит к тому, что грязь в этих царапинах задерживается лучше, из-за чего ее сложнее удалить. Также эмаль не любит злоупотребления кислотами: уксусом или лимонкой.

Нержавеющая сталь – более долговечно, чем эмаль, но нечистоты пристают к ней сильнее. От механического воздействия царапается, однако на эксплуатационные свойства это не влияет. Еще от кислоты на нержавейке могут появиться несмываемые потемнения, так что будьте аккуратны.

Керамическое – прочное и долговечное покрытие, которое стоит дороже остальных. Выигрывает оно и в уходе, поскольку грязь к керамике пристает плохо, зато легко убирается обычной губки.

Чем отмывать микроволновку — общие советы

Есть некоторые правила, которые необходимо знать и соблюдать перед любыми манипуляциями с микроволновкой.

Перед тем, как приступать непосредственно к мойке (после проведения предварительной обработки), обязательно отключите устройство от электросети.

Не пытайтесь разобрать прибор самостоятельно, например, открутить заднюю крышку или снять дверцу.

Не используйте металлические губки. Во-первых, они царапают покрытие, а во-вторых, частички могут попасть сквозь решетку во внутреннюю часть микроволновки и привести к возгоранию. Это же относится к обычным крошащимся губкам.

Некоторая бытовая химия также может спровоцировать возгорание или нанести вред здоровью из-за плохого смывания. Поэтому выбирайте либо безопасные народные рецепты, либо специальные формулы для микроволновок.

Не допускайте попадания любой жидкости за решетку, где находится магнитрон. Особенно осторожно нужно действовать при нанесении спреев.

Порядок действий должен быть таким:

сначала тарелка,

потом верх и решетки,

затем боковинки,

после задняя стенка и дно,

и, наконец, дверца и наружная сторона.

После чистки вытрите агрегат насухо, чтобы удалить остатки жидкости и средств, и оставьте дверцу приоткрытой хотя бы на полчаса.

Эти рекомендации сделают процедуру более эффективной, а главное – безопасной.

Популярные способы чистки

Выбор метода зависит от того, как давно вы последний раз занимались состоянием своей верной помощницы, и насколько она запущена. Все эти приемы неоднократно опробованы множеством людей и давно доказали свою действенность. Если выбранный вами способ не помог, тогда попробуйте другой – более сильный.

Можно совмещать, например, уксус и соду. Так эффективность повысится в разы. При должной настойчивости результат в виде сияющего чистотой устройства не заставит себя долго ждать.

Пар

Быстрый способ очищения СВЧ внутри. Правда, подойдет он только для свежих и несильных пятен, а также в качестве профилактики. В миску налейте 1 л воды и включите прибор на полную мощность на 15 минут. За это время вода должна закипеть и начать парить. Когда время выйдет, не торопитесь открывать дверцу: дайте образоваться конденсату и размягчить засохшую грязь. На это уйдет примерно четверть часа, после чего следует достать емкость (осторожно, она горячая!) и протереть стенки губкой.

Средство для мытья посуды

Усилить воздействие пара можно, добавив в воду средство для мытья посуды. С ним грязь растворится быстрее. Порядок действий аналогичен предыдущему варианту, только по завершению придется тщательно ополоснуть аппарат, чтобы смыть мыло. Есть и другой вариант: смочите губку в воде, вылейте на нее немного моющего средства и вспеньте, несколько раз сжав и отпустив. Поместив губку в камеру и запустите печь на 30 секунд при минимальной мощности. Следите, чтобы поролон не начал плавиться! Затем необходимо пройтись по стенкам той же самой губкой, потерев особо трудные участки. Останется только сполоснуть и протереть.

Вышеописанные методы справляются со слабыми и средними загрязнениями.

Уксус

Наверное, самый доступный и действенный вариант для чистки в домашних условиях, ведь уксус справляется даже с запущенными случаями. Единственный минус – едкий запах, но он скоро выветривается. На пол-литра воды добавьте 1 ч. л. уксусной эссенции или 2 ст. л. столового уксуса. Этот раствор нужно прогреть на максимальной мощности 2 – 5 минут и после дать постоять еще 5 – 10 минут. Тряпкой или мягкой щеткой снимаем жирный налет. Остается только промыть технику. Проверила этот прием на своей микроволновке. Результат порадовал, тем более что вариант с моющим средством и паром не помог совсем. Проделать паровую баню мне пришлось дважды: после первого основная часть жирных капель ушла, но особо въедливые не поддались. При этом я специально не терла трудные участки. После второго раза от жира не осталось и следа, а через пару часов исчез и аромат.

Лимон или лимонная кислота

Обладают примерно аналогичным уксусу действием, но плюс в том, что не остается неприятного запаха. А при использовании лимона бонусом станет приятный цитрусовый аромат. Для осуществления плана “Чистая микроволновка” нам понадобится: 0,5 л воды; 1 ст. л. лимонной кислоты или 2 свежих фрукта. С порошком все понятно: его придется растворить. А если вы применяете свежие цитрусовые, то нужно разрезать их на половинки и выдавить сок (около 4 ст. л.). В подходящей посудине соедините воду и сок, туда же положите оставшиеся половинки плодов. Кстати, можно положить и корочки апельсина или грейпфрута – это обеспечит приятное благоухание.

Далее действуем по знакомой схеме: емкость нагревать в камере 5 минут, потом выждать еще 15, и протереть грязь.

Хозяйственное мыло

Другая не менее эффективная мера по удалению грязных следов подразумевает использование хозяйственного мыла. Обильно намыльте тряпочку мылом и получившуюся пену распределите по внутренней поверхности аппарата. Через 15 минут следует стереть его салфеткой, попутно удаляя стойкие пятна, и ополоснуть микроволновую печь.

Сода

В сухом виде наносить соду нежелательно, т. к. она царапает покрытие. Зато в тандеме с водой, она прекрасно справляется с проблемой.

Требуется приготовить содовый раствор: на пол-литра жидкости понадобиться 1 ст. л. соды. Этот состав нужно разогреть на максимальной мощности в течение 3 – 5 минут, и оставить внутри камеры еще на 5. За этот период частички соды оседают как конденсат и покрывают все внутренности прибора и растворяют налет. Тогда он без усилий сойдет. По прошествии отведенного времени необходимо пройтись по СВЧ тряпочкой, снимая загрязнения. Сложные места можно слегка потереть тем же содовым очистителем. И, конечно же, в конце хорошенько смыть вещество.

Стеклоочиститель

Этот метод подразумевает применение бытовой химии – правда, не по ее прямому назначению. Для процедуры потребуется жидкость для стекол и зеркал.

Средство необходимо смешать с водой в пропорции 2 к 1. Этой смесью обработайте микроволновку внутри и снаружи. Очистителю требуется немного времени, чтобы подействовать: 5 минут будет вполне достаточно. Мокрой салфеткой пройдитесь по всем поверхностям, оттирая следы, а потом тщательно смойте состав.

Специальные средства

В случае если аппарат очень грязный, или если вы не хотите возиться с домашними рецептами, можно обратиться к бытовой химии, которая продается в магазинах. Только обязательно прочитайте на этикетке, подходит ли данный очиститель для вашего типа покрытия!

Хорошие отзывы заслужили продукты торговых марок HG, Topperr, Filtero, Lion, Bon, Sanada Seiko. Выпускают жидкости и гели для чистки производители техники, например, Electrolux и Bosch. Порядок применения у всех подобных составов примерно одинаковый: нанести на поверхность, оставить на несколько минут и протереть, после чего смыть водой. Однако стоит изучить инструкцию, чтобы соблюсти советы разработчиков. Тогда эффект будет максимальным.

Как убрать неприятный запах

После неудачного приготовления или разогрева, а также из-за редкой мойки внутри печи образуется неприятный запашок. Если его источник устранен, то избавиться от запаха гари можно с помощью некоторых веществ.

Лимон и другие цитрусовые. О том, как проводить ароматизацию фруктами мы уже рассказывали выше, так что повторяться не будем.

Душистые травы. Подойдут сухие растения вроде мелиссы, мяты, тимьяна или душицы. Листья и стебли положите в стакан и залейте водой. Далее, требуется прогреть этот “чай” в течение трех минут. После посуду необходимо вытащить, а со стенок собрать конденсат сухой тряпкой.

Кофе. Можно поставить внутрь чашку со свежими зернами на ночь или тогда, когда устройство не эксплуатируется. Еще есть вариант нанести на прибор изнутри спитые остатки кофе, оставить в таком состоянии на пару часов и аккуратно ополоснуть. Только не трите, чтобы не поцарапать верхний слой!

Активированный уголь. Это вещество прекрасно впитывает запахи и абсолютно безопасно для здоровья, поэтому с успехом применяется для устранения проблемы. 10 таблеток угля следует растереть в порошок и поместить в закрытый агрегат на ночь. Утром порошок выбросить и наслаждаться свежестью!

Соль тоже хорошо поглощает посторонние ароматы. 100 грамм поваренной соли нужно насыпать в подходящую емкость и поставить в СВЧ на несколько часов.

Заключение

Для того чтобы микроволновка дольше оставалась чистой, а наведение порядка не занимало много времени, используйте следующие советы: чистите технику стоит минимум раз-два в месяц, чтобы пятна и жир не застарели; все случайные загрязнения, которые происходят во время разогрева и приготовления пищи, лучше сразу вытирать влажной тряпкой; накрывайте разогреваемые блюда защитным колпаком или крышкой, чтобы частички еды и жир не оседали на стенках.

Соблюдение этих простых правил позволит избежать сложных пятен, и тогда будет достаточно просто поддерживать состояние при помощи пара, без дополнительных агрессивных веществ.

Источник: vsvoemdome