Задавил женщину на "зебре" и скрылся с места ДТП водитель Range Rover в Новосибирске

Установлено, что пешеход переходила дорогу на красный свет. Автомобиль нашли сотрудники полиции, но сидевший за рулем гражданин сбежал.

На месте смертельного ДТП

Смертельное ДТП произошло утром 9 января в Новосибирске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в управлении МВД столицы Сибири.

-Сегодня в 8.40 на пересечении Красного проспекта и ул. Орджоникидзе водитель Range Rover совершил наезд на пешехода в зоне пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. Водитель внедорожника скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции проводят розыск гражданина. Автомобиль найден на перекрестке улиц Советской и Свердлова, - уточнили в полицейском ведомстве.

Предварительно установлено, что женщина-пешеход переходила дорогу в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.