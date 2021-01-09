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Задавил женщину на "зебре" и скрылся с места ДТП водитель Range Rover в Новосибирске

11:24 09.01.2021 Фото: ГУ МВД по Новосибирску
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Установлено, что пешеход переходила дорогу на красный свет. Автомобиль нашли сотрудники полиции, но сидевший за рулем гражданин сбежал.

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На месте смертельного ДТП

Смертельное ДТП произошло утром 9 января в Новосибирске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в управлении МВД столицы Сибири.

-Сегодня в 8.40 на пересечении Красного проспекта и ул. Орджоникидзе водитель Range Rover совершил наезд на пешехода в зоне пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. Водитель внедорожника скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции проводят розыск гражданина. Автомобиль найден на перекрестке улиц Советской и Свердлова, - уточнили в полицейском ведомстве.

Предварительно установлено, что женщина-пешеход переходила дорогу в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.

внедорожник ДТП наезд на пешехода скрылся
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От редакции

Найдут и посадят?

Аватар, 09 января 2021 11:33
Не посадят
Сергей, 09 января 2021 11:43
Не понятно - там где лежит женщина - нет пешеходного перехода - или когда сбил протащил метров 50?
Аноним, 09 января 2021 11:57
Сегодня по зебре в городе, стало на порядок опаснее для жизни дорогу переходить, когда в неположенном месте дорогу перебегаешь хотя бы остаётся маленький шанс выжить, в отличии смертельной для пешеходов зебры!

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