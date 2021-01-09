Московский дракон собака: описание породы

Новая, малоизвестная и пока очень редкая порода миниатюрных собак отечественной селекции — московский дракон — была выведена совсем недавно и до сих пор остаётся предметом жарких дискуссий в кинологическом сообществе.

Московский дракон отличается характерной формой черепа и особым качеством шерсти

Кто-то обожает этих забавных собачек, кто-то пренебрежительно называет их дворняжками. Так или иначе, породе предстоит ещё длительный путь становления, целью которого является стабилизация желаемого типа и мировое признание московского дракона.

История породы

Уникальная история московского дракона — это воплощение американской мечты на русский лад и, если можно так сказать, в собачьем варианте. Всё началось в 1988 году, когда зооинженер из Москвы Зоя Костына подобрала на улице маленькую собачку-бродяжку необычной внешности. Тело пёсика было покрыто короткой, очень жёсткой шерстью, а морду украшали довольно длинные усы и бородка.

Кинолог решила выяснить на практике, насколько возможно закрепление в потомстве определённых качеств экстерьера. Вряд ли в тот момент сама Костына представляла, каким удачным и интересным получится её эксперимент. Малышку-найдёныша она назвала Кари из-за коричневатого-рыжего окраса, а когда та подросла, буквально в соседнем дворе обнаружила кобелька подобного же фенотипа, но в соболином окрасе.

К этому времени у энтузиастки уже были единомышленники, и одна из них «усыновила» мальчишку, дав ему кличку Микрон. Эти две собаки и стали родоначальниками новой породы. Уже первые помёты показали, что экстерьерные и поведенческие качества неплохо передаются по наследству. Чтобы закрепить их в потомстве, селекционеры проводили инбридинговые вязки, а чтобы расширить генотип, подбирали буквально на улицах Москвы всё новых и новых собак и использовали их в разведении.

Подобных беспризорных малышей и по сей день немало в «городских джунглях» мегаполиса. До сих пор новые особи чуть ли не с помойки входят в элитную породу, получив соответствующее одобрение экспертов. Это нормальное явление для породы, которая остаётся незакрытой, основывается на аборигенном поголовье и активно развивается.

«Дракончиков» пока ещё очень мало — под строгие параметры стандарта подходят немногим более ста собак, но энтузиасты увлечённо работают над популяризацией новой породы, её качественным и количественным ростом. Селекцией адресно занимаются три племенных питомника — в Москве, Московской и Кемеровской областях:

«Лихолесье»;

«Домовёнок»;

«Трепетное сердечко».

Кемеровкое поголовье молодой породы отличается очень хорошими экстерьерными качествами. Поскольку разведение московского дракона давно уже вышло за столичные пределы, у него появилось второе название — русский дракон.

Несмотря на растущий интерес к этой породе, международного признания FCI она пока не получила и находится в статусе отечественных экспериментальных. В 2000 году ценители породы, заводчики и владельцы, объединились в Национальный клуб при РКФ, здесь принят и действует породный стандарт, проводятся выставки.

Описание московского дракона

Нестабильность фенотипа — нормальное явление для молодой породы. Но даже скептики от кинологии отмечают, что с каждым годом заводчики получают всё более ровные и предсказуемые помёты московских драконов: порода прогрессирует, и у неё появляется немало искренних поклонников.

Внешний вид

В целом признавая московских драконов, РКФ всё-таки квалифицирует их не как самостоятельную породу, а пока только как породную группу и относит по классификации к пятой группе, которая объединяет шпицев и примитивных собак. Стандарт не менее требователен к дракончикам, чем к любой другой официально признанной породе.

Таблица: экстерьер породы собак московский дракон

Основные стати Описание Габариты вес — от 1,5 до 4,5 кг;

высота в холке — 20–30 см. Сложение тело гармоничное;

формат незначительно растянут;

грудь глубокая;

живот подтянутый. Голова череп круглый, без выделяющегося затылочного бугра;

морда вытянутая, заполненная, с выраженным стопом;

глаза овальные, цвет может гармонировать с окрасом, но предпочтителен тёмный;

уши заострённые, стоячие или слегка обвисшие. Лапы высокие, сухие;

параллельно поставленные;

лапы округлые, сводистые. Хвост поставленный высоко;

свёрнутый в кольцо или саблевидный. Шерсть ость жёсткая, почти проволочная;

подшёрсток допустим;

обязательна «украшалка» на морде (хохолок, борода и усы). Окрасы окрасы могут быть любыми;

недопустим только пятнистый окрас в любых его вариантах. Движения размашистые, лёгкие;

на бегу — красивая, летящая рысь.

Характер и поведение

Эти собаки не переносят одиночества — они очень привязываются к людям, обожают не только хозяина, но и всю его семью, а заодно и живущих в ней домашних питомцев. Дракончики не будут охотиться ни на попугаев, ни на мелких грызунов, поладят и с кошками, и с крупными собаками, а для маленьких детей станут неутомимыми товарищами по играм.

У них покладистый нрав, но храброе сердце — чужая собака на улице всегда получит достойный отпор, каких бы размеров она ни была. Непростое прошлое научило этих малышей умению постоять за себя и быть осторожными — с незнакомцами они всегда держат дистанцию.

Владельцы московских драконов отмечают их хороший характер и высокий интеллект: с собаками интересно общаться, они яркие, самобытные личности, жизнерадостные и почти беспроблемные.

Дисквалы и недостатки породы

Стандарт определяет следующие пороки московского дракона, наличие хотя бы одного из которых влечёт за собой дисквалификацию собаки:

истеричность;

недокус более 2 мм;

залысины на голове;

полное отсутствие украшающего волоса;

висячие уши;

разноглазие и голубые глаза;

вес менее 1 кг и более 5 кг;

врождённая куцехвостость;

крипторхизм;

любые уродства.

Как выбрать щенка

Вопрос о породности щенков московского дракона совершенно неоднозначен. Это тот уникальный случай, когда элитного щенка действительно можно подобрать на улице, но никто не гарантирует, что купленный в питомнике малыш с документами вырастет в собаку шоу-класса.

Так что у тех, кто мечтает об этой необычной породе, есть два совершенно разных пути: либо просто найти маленькое лохматое счастье где-то под забором, либо приобрести его в племенном питомнике. И оба этих варианта — лотерея, в которой можно как выиграть, так и проиграть. Впрочем, даже если вдруг ваш чудесный дракоша слегка недотянет до вершин шоу-класса, от этого вы всё равно не станете любить его меньше.

Несколько облегчает вашу задачу то, что московский дракон — порода отечественной селекции, в России есть и ответственные заводчики, и эксперты-породники, с которыми можно проконсультироваться по поводу конкретного щенка. Конечно, лучше всё-таки приобретать его в питомнике: у вас будет значительно больше шансов получить не только породистое, но и здоровое животное с крепкой психикой и адекватным поведением.

Средняя стоимость щенка невысока — порядка пяти тысяч рублей, что для столь редкой породы вообще неслыханно. Но такая уж собака московский дракон — он сплошь состоит из сюрпризов.

Очень желательно отправиться за щенком в питомник лично, а не покупать его по умильным фотографиям. На месте вы сможете посмотреть и родителей малыша, и условия содержания собак, и заручиться поддержкой заводчика на долгие годы. Вот на что следует обратить внимание при выборе щенка:

на голову — при всём разнообразии типов московского дракона эти собаки имеют характерную округлую форму черепа, где почти не прощупывается затылочный бугор, зато ярко выражен стоп (переход ото лба к носу);

на качество шерсти — даже у щенка должна чётко быть заметна редкая жёсткая ость при небольшом количестве подшёрстка или полном его отсутствии;

на особенности оброслости — кроме украшалки на морде (борода, усы, чёлка), породными признаками являются длинный хохолок и гребень вдоль позвоночника, на конечностях шерсть при этом должна быть короткой.

Уход за московским драконом

Безусловным достоинством московского дракона является его неприхотливость в быту и простота содержания. Это идеальная собака для городской квартиры; единственное, что потребуется для неё по максимуму — это хозяйское внимание.

Кормление

Собачкам-драконам одинаково подойдут как сублимированные корма, так и натуральный рацион — это вопрос предпочтений и удобства владельца. Готовые корма — это беспроблемная возможность обеспечить своей собаке сбалансированное меню, из которого она получит всё необходимое. Но корма при этом обязательно должны быть качественными — обратите, например, внимание на такие предложения:

Trainer Fitness3 Super Premium Adult Mini;

1st Choice со вкусом ягнёнка и рыбы;

Hills Canine Adult Small and Miniature;

Royal Canin Mini Adult;

Grandorf Lamb & Rice Mini.

Тем же, кто предпочитает «натуралку», стоит ещё раз напомнить, что важно соблюдать в рационе баланс белков, жиров и углеводов, обогащать повседневное питание полезными добавками: витаминами и минералами. Если у вас недостаточно опыта, чтобы правильно расписать оптимальное меню питомца по продуктам, их пропорциям и объёмам, обратитесь за помощью к заводчику или ветеринару. Вот как примерно может выглядеть натуральный рацион для вашей собаки:

сырое или слегка приваренное красное мясо (говядина, баранина, конина) — ежедневно;

субпродукты (печень, сердце, почки, требуха);

птица — только без трубчатых костей;

рыба (морская, приваренная, очищенная от костей) — не чаще раза в неделю;

яйца куриные — 2–3 штуки еженедельно;

нежирный творог и другая кисломолочка — через день.

овощи и фрукты — кроме картофеля и цитрусовых;

каши — не более 10 процентов от общего объёма пищи.

А вот какие продукты категорически нельзя скармливать собаке — любой, а не только московскому дракону:

еду с хозяйского стола;

сладости — особенно шоколад;

свежую выпечку — особенно дрожжевую;

бобовые и блюда из них;

всё копчёное, жирное или приправленное специями.

Гигиена

Дракончики почти не линяют, их жёсткой шёрстке неведомы колтуны и прочие неприятности многих других декоративных пород. Но это абсолютно не означает, что ухода за шерстью не должно быть вовсе. На расчёсывание уйдёт не более пяти минут, эту несложную процедуру нужно производить хотя бы пару раз в неделю. Слишком частые купания с шампунем нежелательны: они пересушивают кожу и нарушают её естественный баланс. Достаточно мыть дракошу один раз в три месяца, а в перерывах при необходимости можно воспользоваться сухим шампунем или специальным тальком.

Что касается груминга, то здесь нет однозначного мнения или каких-либо определённых породных требований. Некоторые владельцы предпочитают маленьких смешных лохматиков «а-ля натюрель», некоторые — стригут их или даже триммингуют. В большинстве же случаев драконьи стрижки ограничиваются укорачиванием усов и чёлки — чтобы жёсткие волосинки не попадали слишком часто в рот и глазки.

Как и любой собаке, дракончику необходимо содержать в чистоте уши, глаза и зубы, подрезать когти по мере их отрастания. Обычно с этой породой не возникает никаких проблем в плане поддержания гигиены даже у хозяев-новичков.

Выгул

Не превращайте свободолюбивого дракона в домашнюю «кошку», которая безвылазно сидит в закрытой квартире, а по нужде ходит в лоток или пелёнку. Этих питомцев необходимо выгуливать два, а лучше — три раза в день. Длительность прогулок ограничивается только вашими возможностями — энергии у резвого малыша хватит надолго.

Дрессировка

Воспитание необходимо для любой собаки, даже для крохи декоративной породы. Вряд ли, конечно, вы станете ходить со своим дракошей на занятия в группу служебных пород или получать для него рабочие дипломы. Но общий курс дрессировки совершенно не будет лишним — активные и любознательные дракончики обучаются легко и очень охотно.

Этим собачкам нравится проводить время с любимым хозяином плодотворно, получая новые впечатления, знания, навыки. Не стоит пускать на самотёк воспитание этого малыша: у него от природы сильный характер, и любое попустительство может быть воспринято милым пёсиком как слабость с вашей стороны и как повод для доминирования — с его. А подобное построение отношений ни к чему хорошему обычно не приводит.

Идеальны для московского дракона занятия любым видом собачьего спорта — например, аджилити. Дракончики до старости остаются щенками, регулярный сброс энергии безусловно пойдёт им на пользу.

Болезни московского дракона

«Дворянское» происхождение подарило московскому дракону не только экстравагантную внешность, но и отменное здоровье. Эти собачки радуют владельцев завидным иммунитетом, отличным метаболизмом, устойчивостью к инфекциям и паразитам, а также полным отсутствием каких-либо генетических заболеваний, которыми грешит большинство элитных «декорашек».

Продолжительность жизни в среднем составляет 14–15 лет, известно немало примеров, когда представители породы успешно отмечают двадцатилетний юбилей, что в мире домашних собак является очень хорошим показателем.

На что всё же стоит обратить внимание? В первую очередь, на рацион: многие декоративные собачки страдают от закармливания сладостями и другими очень вредными для них «вкусняшками» — дракончики здесь, увы, не являются исключением. Неправильное питание на фоне гиподинамии может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и разладам пищеварения. Собачки очень любят свежий воздух, но плохо переносят сквозняки. Так что не оставляйте своего питомца в продуваемой комнате, особенно после купания.

Тому, кто стремится заняться разведением этой редкой породы, нужно быть готовыми к тому, что московские драконы обычно производят на свет очень мало щенков: двоих-троих, а то и вовсе одного в помёте. Это ни в коем случае не болезнь и не отклонение от нормы, а тоже наследие уличного прошлого — сука рожает столько малышей, сколько реально могла бы выкормить самостоятельно, ни на кого не полагаясь.

Московский дракон — это необычная маленькая собачка с огромным благородным сердцем. Заведя такого питомца, вы не только обретёте настоящего друга, но и за весьма скромные деньги станете обладателем эксклюзивной породы, а заодно немало удивите окружающих.

Источник: prohvost.club