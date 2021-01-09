Квашеная капуста без соли: рецепт и польза

Квашеная капуста без соли — вкуснейшая закуска. Еще в старину она украшала будничные и праздничные столы. Это блюдо укрепляет иммунитет и позволяет оставаться в форме, когда за окном свирепствует непогода.

Если заквасить капусту без соли, она заменит йогурт с полезными бактериями

По сравнению со свежей капустой, в квашеной гораздо больше витамина C. Также в ней много минералов и микроэлементов. Этот продукт — хороший пробиотик. Он содержит бактерии, которые улучшают работу кишечника. Блюдо пользуется популярностью на кухне и у сыроедов.

Разберемся, как ее сделать без соли и чем такой способ отличается от классического.

Квашение — старинный способ переработки капусты. На овощи воздействуют кисломолочные бактерии, которые полезны для организма. При засолке же происходит насыщение тканей продукта солью, в результате чего получается характерный вкус и структура овоща.

Заквашивание — менее эффективный вариант обработки капусты. Дрожжи постепенно приводят к деструкции тканей продукта, и он становится непригодным. Но если заквашивать без соли, это будет наиболее полезно для организма.

Польза и вред

При неправильном питании нарушается баланс между полезными и вредными бактериями. В результате последние разрушают микрофлору человека, ослабляя иммунитет. А квашеная капуста без соли — это источник лактобактерий, которые поддерживают здоровье всего организма. Если их недостаточно, то нарушается работа кишечника, страдают сосуды, кожа, органы и даже психика.

Именно зашлакованность организма вызывает не только банальную простуду, но и психические заболевания. Поэтому важно постоянно поддерживать микрофлору кишечника.

Квашеная бессолевая капуста восстановит ее после очистительных процедур и сухого голодания.

Важно! Если заквасить капусту без соли, она заменит йогурт с полезными бактериями.

Это блюдо можно смело употреблять гипертоникам. Капустный сок без соли содержит витамины P, A, E, K, B, H и U. Он защищает слизистую желудка, а при регулярном употреблении предупреждает гастрит, помогает побороть изжогу, уменьшает уровень холестерина.

Рассол обесцвечивает пигментные пятна. Для этого берут марлю, пропитанную соком, и прикладывают на проблемный участок примерно на 15 минут. После на кожу наносят крем. Чтобы добиться большего эффекта, такую процедуру выполняют не менее трех недель. Но квашеная капуста приносит не только пользу.

Блюдо не рекомендуется тем, у кого проблемы с почками, или есть камни в желчном пузыре. Также масла, которые содержатся в продукте, вызывают вздутие живота. От такого блюда придется отказаться тем, у кого проблемы со щитовидной железой.

Выбор и подготовка овощей

Выбирают поздние сорта капусты, так как в них больше сахара, а это стимулирует брожение и выработку молочной кислоты. Если сдавить белокочанную капусту, должен появиться хруст, как у зрелого арбуза. Твердый кочан, где листья плотно прилегают друг к другу, говорит о том, что вы сделали правильный выбор. Поверхность кочана должна быть чистой, без пятен.

Желательно использовать капусту как можно быстрее — при долгом хранении она станет менее сочной.

Классический способ без соли

При закваске домашней квашеной капусты почти всегда используется соль. Но не все по состоянию здоровья могут полакомиться солеными овощами. В таком случае есть выход: приготовление бессолевой квашеной капусты. Для этого потребуются:

0,5 л воды;

1,5 кг капусты;

300 г моркови.

Пошаговый рецепт:

Измельчаем капусту на средней терке и нарезаем тонкими полосами. Натираем морковь и соединяем с капустой. Далее перемешиваем содержимое руками, но не сжимаем, иначе капуста станет мягкой и несочной. Перекладываем смесь в емкость и полностью заливаем прохладной водой. Берем деревянную палочку и протыкаем содержимое, чтобы выпустить газы. Накрываем полотенцем и кладем сверху крышку. Блюдо должно простоять 3 дня при комнатной температуре. Протыкаем палочкой каждый день. Через три дня закрываем банку крышкой и помещаем в холодильник.

Ксения, г. Нижний-Новгород: «Этим рецептом пользуюсь очень давно. Подкупает то, что при готовке не нужна соль. Так сложилось, что мне она противопоказана. Но хочу отметить, что качество и вкус блюдо не теряет. Да и родным очень нравится, уплетают за обе щеки».

Варианты рецептов

Соль задерживает жидкость в организме, отчего увеличивается нагрузка на почки. Раньше много соли использовали для консервации, а сейчас это необязательно. Даже квашеную капусту можно приготовить, не добавляя соль. Существует много рецептов, и каждый из них по-своему хорош.

Для приготовления потребуются:

морковь — 2 кг;

капуста — 3 шт.;

семена укропа — 1 ст. л.;

несколько лавровых листов.

Как надо квасить овощи:

Кочаны хорошо промыть и нарезать соломкой. Промыть и натереть морковь. Содержимое перемешать и добавить укроп. Овощи уложить в емкость и сверху поставить тяжелый гнет — 15 кг. Чем он тяжелее, тем скорее пойдет сок. Через сутки можно поставить гнет весом в 2 кг. Через 3 дня блюдо готово к употреблению.

Марина, г. Воронеж: «Что может быть проще этого рецепта, я не знаю. Быстро, легко и вкусно! Когда делала первый раз, не думала, что получится. Так как не представляла себе, как можно заквасить без воды. Но мои опасения не подтвердились. Все отлично, рекомендую».

В рассоле

Как известно, в процессе квашения обычно используют соль. Но можно легко обойтись без этого ингредиента, подготовив капустный ферментированный рассол. Для этого потребуются:

чеснок — 3-5 зубчиков;

кочан капусты — 1 шт.;

тмин;

молотый красный перец — на кончике чайной ложки.

Для приготовления понадобятся:

капустный рассол;

капуста белокочанная;

морковь — 10% от общей массы капусты.

Приготовление рассола:

Капусту нашинковать, добавить тмин, измельченный чеснок и перец. Хорошо перемешать, но не мять. Можно просто положить содержимое в посуду и немного придавить.

Залить капусту кипяченой водой, но не горячей, а комнатной температуры.

Положить гнет. Капуста должна быть полностью в воде.

Посуду поместить в теплое, темное место и мариновать 4 дня.

Желательно, чтобы температура была не более +25°C. Посуду из металла лучше не использовать. Когда капуста настоится, процедить рассол.

Далее приступаем к приготовлению квашеной капусты:

Режем кочаны, морковь измельчаем на крупной терке.

Перемешиваем содержимое в большой посуде.

Предварительно на дно выкладываем целые верхние листы.

Заливаем овощи рассолом и кладем сверху блюдце, придавленное грузом — подойдет банка, наполненная водой.

Оставляем емкость на 2 дня при комнатной температуре.

По истечении срока груз убираем и прокалываем содержимое деревянной палочкой, чтобы вышли газы.

После опять кладем груз и закрываем.

Помещаем в прохладное место, например в холодильник или погреб, настаиваем еще пару дней, после чего подаем на стол.

С пряностями

Для приготовления потребуются:

3 кочана среднего размера;

тмин — 2 ст. л.;

семена укропа — 2 ст. л.;

перец горошком — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Шинкуем капусту и перекладываем в глубокую посуду.

Растолченный перец смешиваем с тмином и укропом, перекладываем к капусте и перемешиваем. Полученную смесь отправляем в большую емкость и трамбуем. Отлично подойдет ведро в 10 л.

Ставим гнет и оставляем на трое суток при комнатной температуре. Сок должен полностью покрывать полученную массу. Если его недостаточно, доливаем фильтрованную воду.

Через 4 дня пряную капусту раскладываем в банки и помещаем в холодильник.

С лимоном

У такого блюда очень насыщенный состав, но результат будет отменный. Его можно немного посолить, но мы рассмотрим вариант приготовления без соли:

капуста — 3 кг;

лимон — 1 шт.;

морковь — 200 г;

вода — 1 ст.;

свекла — 200 г;

чернослив — 200 г;

мед — 100 г.

Инструкция по приготовлению:

Мелко шинкуем капусту.

Свеклу и морковь режем соломкой.

Заливаем водой чернослив и кипятим в течение трех минут.

В полученный отвар добавляем мед.

Мелко нарезаем лимон вместе с кожурой (косточки убираем).

Смешиваем овощи, лимон, чернослив, отвар и укладываем в банку.

Емкость закрываем крышкой и убираем в прохладное место (холодильник или погреб).

Наталья, г. Тверь: «Если хотите внести разнообразие в приготовление квашеной капусты, то этот рецепт будет как раз кстати. Не пугайтесь обилия ингредиентов, вы ничего не испортите. Наоборот, некая изюминка во вкусе побудит вас приготовить эту потрясающую капусту еще не один раз».

С уксусом

Такой вариант готовится за 3 часа. Для этого необходимо сделать кисло-сладкий маринад. Но ставить в холодильник такое блюдо нельзя. Маринад не получится, если он будет в холоде. Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

капуста — 1 кочан;

вода — 500 мл;

морковь — 2 шт.;

сахар — 100 г;

оливковое масло — 100 мл;

уксус — 100 мл.

Процесс приготовления:

Нашинковать морковь с капустой и положить содержимое в банку.

Залить теплым маринадом, маслом и уксусом. Оставить на 3 часа при комнатной температуре, после чего подавать к столу.

С яблоком

Такой вариант отлично подойдет в качестве гарнира к блюдам из мяса и рыбы. Для приготовления потребуются:

капуста — 700 г;

яблоки — 70 г;

шампиньоны — 220 г;

тмин — 30 г.

Процесс приготовления:

Яблоки, капусту и грибы промываем под проточной водой. Шинкуем капусту.

Грибы режем на тонкие пластинки.

Яблоки освобождаем от семян и нарезаем дольками.

Смешиваем ингредиенты и ставим гнет на четверо суток при комнатной температуре.

Заправляем оливковым маслом перед подачей на стол.

Сроки, условия и особенности хранения

Квашеные овощи хранят при температуре от 0°С до +4°С. Если температура будет выше указанной, то капуста перекиснет в результате усиления процесса брожения. И наоборот, если температура будет меньше, она потеряет вкус и станет пресной.

Хранят капусту в подвале, погребе или холодильнике. Влажность должна быть не более 85%.

Срок годности продукта — до одного года, открытого — 7 дней.

Квашеную капусту не рекомендуется держать в металлической посуде. Пользоваться металлическими принадлежностями тоже нельзя, так как частицы алюминия при выделении молочной кислоты переходят в продукты быстрее, чем в обычных условиях. Это вредно для организма. Лучше всего подойдут деревянные бочки, эмалированные кастрюли и стеклянные банки.

Используют 3-10-литровые емкости. Их обязательно проверяют на наличие сколов и трещин, так как они уменьшают сроки хранения.

Заключение

Квашеная бессолевая капуста — настоящий кладезь полезных веществ и витаминов, необходимых нашему организму, особенно в зимний период. Блюдо отлично подойдет тем, кто придерживается здорового образа жизни и привык правильно питаться. Такую капусту употребляют как самостоятельное блюдо, добавляют к овощным салатам, замораживают на зиму. Она просто готовится, и для этого не потребуется много продуктов. Вкусных вам заготовок и будьте здоровы!

Источник: agronom.expert