Обвиняет в шпионаже в пользу России двух своих граждан Литва. Дело направили в суд

Оба подозреваемых, как отметила прокуратура, были задержаны в начале марта 2020 года. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Шпионаж в реальности выглядит не так романтично, как в кинофильмах

Прокуратура Литвы передала в суд дело двух литовских граждан, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ. Об этом ведомство сообщило в пятницу на своем сайте.

"Клайпедскому окружному суду передано для рассмотрения уголовное дело в отношении двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже против литовского государства", - говорится в сообщении.

Между собой подозреваемые, согласно прокуратуре, знакомы не были. "Однако, согласно материалам досудебного расследования, в преступную деятельность против Литвы их вовлек один и тот же сотрудник Калининградского управления пограничной службы, скрывавший свое истинное лицо", - утверждала прокуратура.

Она сообщила, что один из подозреваемых завязал контакты, которые обратили на себя внимание литовских спецслужб, в 2014 году, другой - в 2016 году. Утверждается, что первый из них за материальное вознаграждение фотографировал определенные объекты, собирал информацию об указанных лицах, по заданию участвовал в тех или иных мероприятиях. Второй являлся представителем общественной организации, мероприятия которой было обещано финансировать в обмен на съемку самого мероприятия и участвующих в нем лиц. Так якобы было организовано не менее десяти публичных собраний.

Оба подозреваемых, как отметила прокуратура, были задержаны в начале марта 2020 года. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.