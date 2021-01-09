Пособие с 3 до 7 лет: получат ли с 11 января 2021 года двойную выплату российские семьи и как и где писать заявление - официально разъяснили

В большинстве случаев с учетом этой выплаты среднедушевой доход семьи не доводился до минимальной планки, то есть до уровня прожиточного минимума. С учетом этого разработан новый алгоритм определения размера выплаты.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал подробно о выплатах на детей от 3 до 8 лет

Минтруд опубликовал доклад главы ведомства Антона Котякова о порядке расчета размеров пособий на детей от 3 до 7 лет включительно. Он докладывал президенту Путину на совещании по социальным вопросам 5 января.

Дословно

Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с Вашим поручением, данным в ходе пресс-конференции 17 декабря относительно единовременной выплаты в 5 тысяч рублей на детей до семи лет включительно, была оперативно организована работа. В тот же день Правительством были приняты постановления, регламентирующие порядок выплаты, и распоряжение о выделении необходимых средств.

Единовременная выплата назначается по принципам «социального казначейства», то есть по одному заявлению или без заявления вовсе, если семья получала летом аналогичную помощь. В этот же день, 17 декабря, был открыт прием заявлений на портале госуслуг для граждан, которые ранее не подавали сведения летом. С 18 декабря был обеспечен прием заявлений непосредственно в отделениях Пенсионного фонда. Клиентские службы Пенсионного фонда работали и в выходные, 19–20 декабря, чтобы граждане, не имеющие доступа к интернету, успели подать соответствующие сведения и получить выплату до Нового года.

Параллельно с этим готовились платежные документы на основании данных, которые семьи подавали ранее для летних выплат, и перечисление средств началось 21 декабря. В этот же день, 21 декабря, средства получили родители почти 13 миллионов детей, или более 90 процентов от общего числа получателей. Кроме того, отмечу, что выплаты по заявлениям перечислены родителям еще 544 тысяч детей, не получавших единовременные выплаты летом, либо дети, которые родились после 1 июля.

Всего до Нового года, Владимир Владимирович, такую помощь получили семьи, воспитывающие 13,6 миллиона детей – это 96 процентов от общего числа семей, имеющих право на данную выплату. Для тех, кто еще не получил выплату, необходимо подать заявление, такое право сохраняется у наших граждан вплоть до 1 апреля текущего года.

Перейду к вопросу поддержки малообеспеченных семей и воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет включительно. В соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, с 1 июня 2020 года была введена ежемесячная выплата на детей этого возраста. Вы во вступительном слове уже сказали, что пособие у нас начислялось начиная с 1 января 2020 года и уже в июне граждане получали пособие за шесть месяцев 2020 года. Выплаты предназначены для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и пособие назначается в размере половины детского регионального прожиточного минимума.

Как и все выплаты, которые вводились в 2020 году, пособие назначалось по принципам «социального казначейства», то есть родителям достаточно было подать одно заявление. Его можно было подавать электронно через портал госуслуг или лично в МФЦ и органах соцзащиты. Помощь была назначена семьям на 4 миллиона 750 тысяч детей. На эти выплаты из федерального бюджета было выделено почти 213 миллиардов рублей.

Анализ уровня доходов семей-получателей пособий показал, что в большинстве случаев с учетом этой выплаты среднедушевой доход семьи не доводился до минимальной планки, то есть до уровня прожиточного минимума. С учетом этого разработан новый алгоритм определения размера выплаты.

Предлагается установить трехступенчатую систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка. Стандартным размером остается 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75 процентов регионального прожиточного минимума. Если и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100 процентов регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

При этом сам подход к назначению пособия сохранится. Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер выплаты на основании заявления гражданина и данных государственных информационных систем. Необходимые доработки программного обеспечения сейчас уже ведутся.

Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься начиная с 1 апреля [2021 года], но при этом, как и в прошлом году, расчет данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года. Те граждане, кто уже получает ежемесячную выплату, с 1 апреля [2021 года] смогут подать заявление для ее назначения в новом размере, и если такое решение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за I квартал.

Одновременно предлагается усилить адресный характер этой меры поддержки и учитывать при назначении не только официальные доходы семьи, но и ее имущество. Таким образом, пособие должно стать еще более эффективным инструментом для вывода семей с детьми из бедности. Для реализации такого подхода, по нашим оценкам, потребуется в 2021 году – 276 миллиардов рублей, в 2022-м – 295 миллиардов, в 2023-м – 297 миллиардов рублей.

Указ, закрепляющий такой подход, в ближайшее время будет предоставлен Вам, Владимир Владимирович, на подпись. Проекты необходимых решений и актов Правительства под данную редакцию указа нами также подготовлены.