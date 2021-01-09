Сделают платной рыбалку в России? Новые правила действуют в 2021 году

В рыбацких чатах широко обсуждаются возможные ухищрения арендаторов, чтобы не допустить рыбаков в свои владения. А пустить обязаны.

В 2021 году каждый россиянин имеет право на бесплатную рыбалку

Для бесплатной рыбалки откроются ранее арендованные частниками водоёмы, где раньше посидеть с удочкой можно было только за деньги. Закон о любительском рыболовстве, закрепляющий за каждым жителем нашей страны право доступа к водоёмам, вступил в силу ещё год назад, однако с оговоркой, что ограничения по бесплатной рыбалке пока сохранятся. И вот этот срок заканчивается. По каким правилам будет осуществляться бесплатная рыбалка и остались ли в этой сфере нерешённые проблемы?

На прекращение договоров с арендаторами платных водоёмов для рыбалки законом о любительском рыболовстве был отведён год. 1 января 2021 года действие таких договоров прекращается. Территории ранее платных водоёмов открываются для свободной ловли.

Верится в это не всем — слишком внушительные заборы возведены вокруг некоторых водоёмов. Поэтому в рыбацких чатах широко обсуждаются возможные ухищрения арендаторов, чтобы не допустить рыбаков в свои владения. Например, если по документам изменить назначение водоёма с любительского рыболовства под разведение объектов аквакультуры (на таких водных объектах рыбалка по­-прежнему запрещена), можно по-­прежнему держать ворота закрытыми.

Сенатор Сергей Митин считает такое развитие событий маловероятным по ряду причин. «Во-­первых, для того чтобы водоём был признан подходящим для разведения рыбы, необходимо соблюдение определённых условий, они описаны в законе об аквакультуре и сопутствующих подзаконных актах Росрыболовства. Поэтому просто перепрофилировать назначение водоёма с любительского рыболовства под товарное разведение рыбы не получится. Во-­вторых, водоёмы под товарное рыборазведение должны предоставляться по конкурсу, и это также важный ограничивающий фактор», - объясняет сенатор.

Так что доступ за высокие заборы всё же перед рыбаками откроется. Но вот что их ждет за ними — пока большой вопрос. Закон не мешает бывшим арендаторам продолжать предоставлять услуги, используя созданную ими инфраструктуру. Брать плату за прокат лодок и снастей, гостевые домики и так далее. Вряд ли будут довольны и те рыбаки, кто привык рыбачить с комфортом - теперь водоёмы открыты для всех.

Головной болью для бывших арендаторов могут стать возведённые ими на береговой линии постройки: гостевые домики, хранилища для снастей и прочее. «Практически все они построены с нарушениями строительных норм в водоохранной зоне и рано или поздно попадут в зону внимания Росприроднадзора. Штрафы предусмотрены немаленькие», - замечает юрист союза рыболовов­любителей Ленинградской области Андрей Захаров­.

Источник: ПГ