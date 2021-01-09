Пасха-2021: Кулич рецепт простой и вкусный

Такому рецепту меня научила бабушка. А я вам предложу. Только обычные дрожжи здесь заменены на сухие активные. Они не такие капризные, испечь куличи по бабушкиному рецепту с ними гораздо проще.

Продукты (на 12 порций) Молоко - 0,5 л Дрожжи сухие активные - 1 пачка (11 г) или дрожжи прессованные - 30 г Сахар - 2 стакана Соль - 0,5 ч. ложки Мука - 9 стаканов Яйца - 6 шт. Маргарин - 300 г Изюм - 150 г Ванилин - 2 г (по вкусу) Кулич бабушкин Все компоненты для теста брать в теплом виде. Как испечь бабушкин кулич: Молоко (0,5 л) вылить в кастрюлю. Молоко слегка подогреть (температура около 40 градусов). Подготовленное молоко вылить в большую миску, где будет тесто, добавить сухие дрожжи (или 30 г обычных дрожжей), 1/2 стакана сахара, размешать. Муку просеять через сито. К молоку добавить 3 стакана муки, размешать. Накрыть миску полотенцем, поставить в теплое место на 1,5-2 часа (чтобы увеличилось в объеме вдвое). Отделить желтки от белков. К желткам добавить оставшийся сахар – 1,5 стакана. 6 желтков растереть с 1,5 стакана сахара добела, добавить ванилин. 300 г маргарина выложить в кастрюльку, поставить на огонь. На самом маленьком огне растопить (до теплого состояния). Белки посолить, взбить. Опара к тому времени подошла. В миску к опаре добавить подготовленные желтки, половину маргарина и белки тоже в тесто. Добавить ещё около 6 ст. муки, перемешать вначале ложкой. На доску насыпать немного муки, положить тесто. Тесто месить руками. Руки очистить, вымыть, смазать оставшимся маргарином и месить. Снова очистить руки, смазать и месить пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Положить тесто в миску, накрыть полотенцем и снова поставить в тёплое место на 1,5-2 часа. Изюм помыть, залить кипятком. Потом обсушить полотенцем, обвалять в муке. Тесто подошло. Добавить к нему изюм. Вмесить его в тесто. Формы смазать маслом и обсыпать мукой. Включить духовку.

Тесто выложить в форму, смазанную маслом и обсыпанную мукой (форму заполнить на 1/3 тестом), пусть ещё немного постоит (около 20 минут). Формы поставить в духовку на среднюю полку. Выпекать бабушкины куличи в духовке (не выше 150 градусов) 1,5 часа. Если сверху будет подгорать, то положить влажную бумагу. Кулич по бабушкиному рецепту готов. Украсить бабушкины куличи по своему вкусу.

Приятного аппетита! Источник: russianfood