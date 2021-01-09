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Пасха-2021: Кулич рецепт простой и вкусный

16:30 09.01.2021 Фото: russianfood
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Совсем скоро наступит долгожданный и так всеми любимый православный праздник Воскресения Господня. Предлагаем вам заменить покупные куличи на свои, домашние, тем более, что домашняя выпечка всегда вкуснее.

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Кулич по бабушкиному рецепту всегда получается вкусным

Такому рецепту меня научила бабушка. А я вам предложу. Только обычные дрожжи здесь заменены на сухие активные. Они не такие капризные, испечь куличи по бабушкиному рецепту с ними гораздо проще.
Продукты (на 12 порций)
Молоко - 0,5 л
Дрожжи сухие активные - 1 пачка (11 г)
или дрожжи прессованные - 30 г
Сахар - 2 стакана
Соль - 0,5 ч. ложки
Мука - 9 стаканов
Яйца - 6 шт.
Маргарин - 300 г
Изюм - 150 г
Ванилин - 2 г (по вкусу)

Кулич бабушкин

Все компоненты для теста брать в теплом виде.

Как испечь бабушкин кулич:

Молоко (0,5 л) вылить в кастрюлю. Молоко слегка подогреть (температура около 40 градусов).

Подготовленное молоко вылить в большую миску, где будет тесто, добавить сухие дрожжи (или 30 г обычных дрожжей), 1/2 стакана сахара, размешать.

Муку просеять через сито.

К молоку добавить 3 стакана муки, размешать. 

Накрыть миску полотенцем, поставить в теплое место на 1,5-2 часа (чтобы увеличилось в объеме вдвое).

Отделить желтки от белков.

К желткам добавить оставшийся сахар – 1,5 стакана.

6 желтков растереть с 1,5 стакана сахара добела, добавить ванилин.

300 г маргарина выложить в кастрюльку, поставить на огонь. На самом маленьком огне растопить (до теплого состояния).

Опара к тому времени подошла.

В миску к опаре добавить подготовленные желтки, половину маргарина и белки тоже в тесто.

Добавить ещё около 6 ст. муки, перемешать вначале ложкой.

На доску насыпать немного муки, положить тесто.

Тесто месить руками. Руки очистить, вымыть, смазать оставшимся маргарином и месить. Снова очистить руки, смазать и месить пока тесто не перестанет прилипать к рукам.

Положить тесто в миску, накрыть полотенцем и снова поставить в тёплое место на 1,5-2 часа.

Изюм помыть, залить кипятком. Потом обсушить полотенцем, обвалять в муке.

Тесто подошло. Добавить к нему изюм.

Вмесить его в тесто.

Формы смазать маслом и обсыпать мукой.

Включить духовку.
Тесто выложить в форму, смазанную маслом и обсыпанную мукой (форму заполнить на 1/3 тестом), пусть ещё немного постоит (около 20 минут).

Формы поставить в духовку на среднюю полку. Выпекать бабушкины куличи в духовке (не выше 150 градусов) 1,5 часа. Если сверху будет подгорать, то положить влажную бумагу.

Кулич по бабушкиному рецепту готов.

Украсить бабушкины куличи по своему вкусу.

Приятного аппетита!

Источник: russianfood
домашняя выпечка кулич пасха 2021
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