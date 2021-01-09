Пасха-2021: Кулич рецепт простой и вкусный

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Такому рецепту меня научила бабушка. А я вам предложу. Только обычные дрожжи здесь заменены на сухие активные. Они не такие капризные, испечь куличи по бабушкиному рецепту с ними гораздо проще.
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Кулич бабушкин
Все компоненты для теста брать в теплом виде.
Как испечь бабушкин кулич:
Молоко (0,5 л) вылить в кастрюлю. Молоко слегка подогреть (температура около 40 градусов).
Подготовленное молоко вылить в большую миску, где будет тесто, добавить сухие дрожжи (или 30 г обычных дрожжей), 1/2 стакана сахара, размешать.
Муку просеять через сито.
К молоку добавить 3 стакана муки, размешать.
Накрыть миску полотенцем, поставить в теплое место на 1,5-2 часа (чтобы увеличилось в объеме вдвое).
Отделить желтки от белков.
К желткам добавить оставшийся сахар – 1,5 стакана.
6 желтков растереть с 1,5 стакана сахара добела, добавить ванилин.
300 г маргарина выложить в кастрюльку, поставить на огонь. На самом маленьком огне растопить (до теплого состояния).
Опара к тому времени подошла.
В миску к опаре добавить подготовленные желтки, половину маргарина и белки тоже в тесто.
Добавить ещё около 6 ст. муки, перемешать вначале ложкой.
На доску насыпать немного муки, положить тесто.
Тесто месить руками. Руки очистить, вымыть, смазать оставшимся маргарином и месить. Снова очистить руки, смазать и месить пока тесто не перестанет прилипать к рукам.
Положить тесто в миску, накрыть полотенцем и снова поставить в тёплое место на 1,5-2 часа.
Изюм помыть, залить кипятком. Потом обсушить полотенцем, обвалять в муке.
Тесто подошло. Добавить к нему изюм.
Вмесить его в тесто.
Формы смазать маслом и обсыпать мукой.
Включить духовку.
Формы поставить в духовку на среднюю полку. Выпекать бабушкины куличи в духовке (не выше 150 градусов) 1,5 часа. Если сверху будет подгорать, то положить влажную бумагу.
Кулич по бабушкиному рецепту готов.
Украсить бабушкины куличи по своему вкусу.
Источник: russianfood
Пасха-2021: Кулич рецепт простой и вкусный
16:30 09.01.2021
Совсем скоро наступит долгожданный и так всеми любимый православный праздник Воскресения Господня. Предлагаем вам заменить покупные куличи на свои, домашние, тем более, что домашняя выпечка всегда вкуснее.
Спасибо за ваш голос
От редакции
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