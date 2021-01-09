Электронные трудовые книжки: Подробно об изменениях с 1 января 2021

При наличии электронных трудовых книжек работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
Не обязанность, а право
Работодатели по выбору работника теперь могут вести трудовые книжки в электронном виде. Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.
Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию — возможность, а не обязанность.
Заявление
Если вы не подали заявление работодателю до 31 декабря 2020 года, трудовая останется в бумажном виде. Если у вас не было возможности уведомить работодателя, то книжка будет сохранена в бумажном виде до того момента, пока вы от нее не откажетесь.
Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Цифровизация
Тем, кто впервые поступает на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Администрировать систему будет Пенсионный фонд России — фактически в ПФР будет создан дублер трудовой книжки.
При этом переход не будет резким — это очень важно.
Зачем они нужны?
В первую очередь электронные трудовые книжки избавят бизнес, отделы кадров компаний от излишних трудозатрат. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников.
Также они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали.
Ситуации, когда вследствие реорганизации или ликвидации организации работник не может подтвердить свой стаж, уйдут в прошлое.
Работник может получить сведения о трудовой деятельности:
- у работодателя по последнему месту работы — на бумажном носителе или в форме электронного документа;
- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг — на бумажном носителе;
- в ПФР — на бумажном носителе или в форме электронного документа;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг — в форме электронного документа.
Источник: Госдума