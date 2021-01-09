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Электронные трудовые книжки: Подробно об изменениях с 1 января 2021

16:54 09.01.2021 Фото: pixabay.com
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Они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали.

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Переход на электронную версию — возможность, а не обязанность

При наличии электронных трудовых книжек работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

Не обязанность, а право

Работодатели по выбору работника теперь могут вести трудовые книжки в электронном виде. Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.

Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию — возможность, а не обязанность.

Заявление

Если вы не подали заявление работодателю до 31 декабря 2020 года, трудовая останется в бумажном виде. Если у вас не было возможности уведомить работодателя, то книжка будет сохранена в бумажном виде до того момента, пока вы от нее не откажетесь.

Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Цифровизация

Тем, кто впервые поступает на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Администрировать систему будет Пенсионный фонд России — фактически в ПФР будет создан дублер трудовой книжки.

При этом переход не будет резким — это очень важно.

Зачем они нужны?

В первую очередь электронные трудовые книжки избавят бизнес, отделы кадров компаний от излишних трудозатрат. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников.

Также они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали.

Ситуации, когда вследствие реорганизации или ликвидации организации работник не может подтвердить свой стаж, уйдут в прошлое.

Работник может получить сведения о трудовой деятельности:

  • у работодателя по последнему месту работы — на бумажном носителе или в форме электронного документа;
  • в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг — на бумажном носителе;
  • в ПФР — на бумажном носителе или в форме электронного документа;
  • на Едином портале государственных и муниципальных услуг — в форме электронного документа.

Источник: Госдума

бумажные переход трудовые книжки электронные ПФР
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