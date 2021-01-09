Новшества для автомобилистов 2021: Аптечка, шины, штрафы и фотофиксация

В 2021 жизнь автомобилистов ждет множество изменений

Весной вступит в силу новый регламент экзамена в ГИБДД: из практических испытаний исключат «площадку», изменится перечень грубых ошибок, из-за которых кандидатов в водители отправят на пересдачу. Кроме того, в МВД предлагают установить критерии оценки для автошкол, а за использование автошин не по сезону ввести штрафы.

Выводы сделают по итогам работы

Оценивать успешность работы автошкол будут по доле выпускников, сдавших теоретический и практический экзамен с первой попытки. Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный МВД, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Всего документ устанавливает шесть критериев качества обучения в автошколе. Будет учитываться и доля проваленных теоретических и практических экзаменов выпускниками школы, а также число ДТП и пострадавших в них по вине начинающих водителей.

Согласно проекту, россияне получат доступ к результатам работы автошкол — такие сведения будут размещены на сайте ГИБДД. Этими данными можно будет руководствоваться при выборе места обучения.

С инициативой составления рейтинга автошкол ранее выступал депутат Вячеслав Лысаков. Однако, по его мнению, итогом публикации отчётов об их деятельности должны стать административные выводы.

«Автошколы с самыми худшими результатами необходимо лишать лицензий, — рассказал Лысаков «Парламентской газете». — Если какая-то школа регулярно оказывается внизу рейтинга, то там либо плохая подготовка, либо тайно торгуют справками о прохождении обучения. Зачем ГИБДД иметь у себя под боком гнездо проблем, которое выпускает на дорогу аварийных водителей».

Экзамены в ГИБДД — приоритет практике

С 1 апреля 2021 года практический экзамен на всех транспортных средствах, кроме мотоциклов, будет проводиться исключительно в городских условиях. По мнению ГИБДД, закрытая площадка не даёт полезных навыков самостоятельного вождения и её следует упразднить. Проект нового регламента ещё не утверждён, но планируется, что это произойдёт в самом начале года.

Теоретическая часть экзамена останется без изменений, а вот система оценки практических действий кандидатов в водители скорректируют. Ранее в списке грубых ошибок, после которых экзаменатор мог сразу остановить испытание, было 17 пунктов — планируется снизить их до 15. При этом отправиться на пересдачу теперь можно будет за не пристёгнутый ремень безопасности и разговор по телефону, которые раньше не входили число грубых нарушений. Для получения положительной оценки необходимо набрать, как и прежде, менее пяти штрафных баллов.

Аптечку можно собрать самому

Ещё одно нововведение касается состава водительских аптечек. С 1 января 2021 года российские автомобилисты смогут не покупать готовую аптечку, а комплектовать её самостоятельно. Согласно приказу Минздрава, в аптечку теперь должны входить медицинские маски и стерильные салфетки. Новыми требованиями из состава исключаются бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри.

Штраф за отсутствие аптечки или её отдельных компонентов составляет 500 рублей. Тем водителям, кто приобрёл аптечный набор старого образца, делать ничего не нужно — аптечка будет действовать до указанного на ней срока годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Новый состав аптечки в 2021 году выглядит так:

трёхслойные маски из нетканого материала — 2 штуки;

резиновые, латексные, нитриловые или виниловые перчатки — 2 пары;

один жгут;

марлевые бинты размером 5х10 — 4 штуки;

марлевые бинты размером 7х14 см — 3 штуки;

стерильные салфетки — 2 упаковки;

одно устройство для проведения искусственного дыхания;

лейкопластырь — 2 штуки.

В техосмотр наконец-то введут фотофиксацию

Из-за пандемии коронавируса запланированную на минувшее лето масштабную реформу техосмотра перенесли на 1 марта 2021 года. Изменения коснутся прежде всего процедуры проведения ТО. Главная цель всех нововведений — борьба с серыми техосмотрами и выдачей диагностических карт без фактической проверки автомобиля.

Так, будет введена обязательная фотофиксация авто при заезде и выезде из сервиса. Кроме фотографий, будут фиксироваться и координаты машины, чтобы точно определить, в том ли сервисе и в то ли время сделаны снимки прохождения ТО. Данные будут загружаться в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств, доступ к которой получит МВД.

Система также будет сама считать количество автомобилей, которые приехали на техосмотр в том или ином сервисном пункте, и сравнивать эти данные с пропускной способностью сервиса. Превысить лимит можно всего на 5%. Большее количество диагностических карт программа оформлять откажется. Кстати, оформление карт по новым правилам будет проходить в электронном виде.

От прохождения ТО полностью освободят автомобили младше четырёх лет. Машины в возрасте от четырёх до десяти лет будут обязаны приезжать на обязательный техосмотр раз в два года. Каждый год эту процедуру обяжут проходить автомобили старше десяти лет, а также мотоциклы, грузовики грузоподъёмностью до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы, учебные машины и новые такси. Если автомобилю, на котором занимаются частным извозом, более пяти лет, то техосмотр следует проходить дважды в год.

Штрафы за езду без техосмотра в размере двух тысяч рублей вступят в силу только с 1 марта 2022 года. Нарушения планируют фиксировать с помощью дорожных камер, сверяя регистрационный номер автомобиля с базой техосмотра.

Штраф можно оспорить дистанционно

С нового года россияне смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД в электронном виде. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации нарушения дорожными камерами может быть подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, или посредством заполнения формы, размещённой на сайте суда.

Шины только по сезону

С 1 июня 2021 года в летние месяцы (июнь, июль, август) будет запрещено ездить на шипованных шинах, а зимой (декабрь, январь, февраль) можно будет использовать только зимние шины. Соответствующие изменения в ПДД также подготовило Министерство внутренних дел.

После вступления норм в силу, сотрудники ГИБДД получат право составлять на нарушителей протоколы и выписывать штрафы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Наказание за это — штраф 500 рублей или предупреждение.