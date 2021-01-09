09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Из WhatsApp массово бегут в Telegram пользователи, заявил Павел Дуров

17:28 09.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Причиной этого, по его словам, стало соглашение о передаче личных данных корпорации Facebook. Он добавил, что Telegram обнаружил ботов, распространил дезинформацию о мессенджере в соцсетях.

% name% title
Мессенджер Павла Дурова был заблокирован в России на протяжении двух лет, из за отказа передачи ключей шифрования спецслужбам

Новая политика мессенджера WhatsApp стала причиной ускорения перехода пользователей этого мессенджера в другой — Telegram. Таким мнением поделился Павел Дуров.

Ранее разработчики мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, в которую этот мессенджер входит.

"Миллионы людей возмущены последним изменением Условий WhatsApp, в котором теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook", — написал Дуров в Telegram .

По мнению разработчика его мессенджер стал серьезной проблемой для компании Facebook. Сейчас Telegram насчитывает порядка 500 миллионов пользователей. Дуров также заявил о бегстве пользователей WhatsApp в его платформу, а теперь эта тенденция, по его мнению, еще и ускорилась.

Он добавил, что Telegram обнаружил ботов, распространил дезинформацию о мессенджере в соцсетях.

"Миф 1. "Код Telegram не является открытым". На самом деле все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года. Наше шифрование и API полностью задокументированы и тысячи раз проверялись экспертами по безопасности", — указал он.
По словам Дурова, проверить шифрование и конфиденциальность WhatsApp нереально, поскольку код этого мессенджера скрыт.
Он также добавил, что фактически у Telegram нет серверов или офисов в России. Там он был заблокирован с 2018 по 2020 год, а у каждого чата в Telegram с момента запуска есть шифрование.
WhatsApp, в свою очередь, утверждает Дуров, долгое время не использовал шифрование, а затем перешел к нему, но по протоколу, финансируемому американским правительством.
мессенджеры общение пользователи соцсети шифрование Павел Дуров Telegram WhatsUp Facebook
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой мессенджер предпочитаете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рецепт против коронавируса: Есть апельсиновый лед рекомендует врач
18:08 09-01-2021
Рецепт против коронавируса: Есть апельсиновый лед рекомендует врач
Странный дым из труб ТЭЦ напугал жителей Новосибирска
17:51 09-01-2021
Странный дым из труб ТЭЦ напугал жителей Новосибирска
БердскОгонь уничтожил котельную в частном доме в Бердске. Пожар тушили 2,5 часа
17:37 09-01-2021
Огонь уничтожил котельную в частном доме в Бердске. Пожар тушили 2,5 часа
Из WhatsApp массово бегут в Telegram пользователи, заявил Павел Дуров
17:28 09-01-2021
Из WhatsApp массово бегут в Telegram пользователи, заявил Павел Дуров
Опасный штамм коронавируса обнаружили в США. Он заразнее британского
17:15 09-01-2021
Опасный штамм коронавируса обнаружили в США. Он заразнее британского
Мертвую собаку выбросили возле мусорного контейнера в Бердске
17:02 09-01-2021
Мертвую собаку выбросили возле мусорного контейнера в Бердске
Квашеная капуста без соли: рецепт и польза
17:00 09-01-2021
Квашеная капуста без соли: рецепт и польза
Электронные трудовые книжки: Подробно об изменениях с 1 января 2021
16:54 09-01-2021
Электронные трудовые книжки: Подробно об изменениях с 1 января 2021
На спад пошел коронавирус: Минимальное число заразившихся за сутки на 9 января выявили в России за 2,5 месяца
16:43 09-01-2021
На спад пошел коронавирус: Минимальное число заразившихся за сутки на 9 января выявили в России за 2,5 месяца
Пасха-2021: Кулич рецепт простой и вкусный
16:30 09-01-2021
Пасха-2021: Кулич рецепт простой и вкусный