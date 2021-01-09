Из WhatsApp массово бегут в Telegram пользователи, заявил Павел Дуров

Причиной этого, по его словам, стало соглашение о передаче личных данных корпорации Facebook. Он добавил, что Telegram обнаружил ботов, распространил дезинформацию о мессенджере в соцсетях.

Мессенджер Павла Дурова был заблокирован в России на протяжении двух лет, из за отказа передачи ключей шифрования спецслужбам

Новая политика мессенджера WhatsApp стала причиной ускорения перехода пользователей этого мессенджера в другой — Telegram. Таким мнением поделился Павел Дуров.

Ранее разработчики мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, в которую этот мессенджер входит.

"Миллионы людей возмущены последним изменением Условий WhatsApp, в котором теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook", — написал Дуров в Telegram .

По мнению разработчика его мессенджер стал серьезной проблемой для компании Facebook. Сейчас Telegram насчитывает порядка 500 миллионов пользователей. Дуров также заявил о бегстве пользователей WhatsApp в его платформу, а теперь эта тенденция, по его мнению, еще и ускорилась.

Он добавил, что Telegram обнаружил ботов, распространил дезинформацию о мессенджере в соцсетях.

"Миф 1. "Код Telegram не является открытым". На самом деле все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года. Наше шифрование и API полностью задокументированы и тысячи раз проверялись экспертами по безопасности", — указал он.

По словам Дурова, проверить шифрование и конфиденциальность WhatsApp нереально, поскольку код этого мессенджера скрыт.

Он также добавил, что фактически у Telegram нет серверов или офисов в России. Там он был заблокирован с 2018 по 2020 год, а у каждого чата в Telegram с момента запуска есть шифрование.