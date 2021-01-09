Назван подрядчик строительства реабилитационного центра на переданной Бердску земле Барышевского сельсовета

Почти 7,5 млрд рублей выделило правительство РФ на крупный проект на берегу Бердского залива. Участок в 24 га забрали под это у Новосибирского района. Половину обещают Бердску.

Площадь Бердска увеличится за счет соседнего Новосибирского района

Победителем электронного аукциона на подготовку проекта и строительство федерального детского реабилитационного центра на 300 коек в Бердске стала управляющая строительная компания «Сибиряк». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Максимальная цена контракта составляла 7,6 млрд рублей, УСК «Сибиряк» предложила выполнить работы за 7,4 млрд. Постановление о направлении на строительство и оснащение центра оборудованием на общую сумму более 7,6 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в реабилитационном центре будут восстанавливаться дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. Объект разместится на территории Барышевского сельсовета, землю которого передают Бердску. В центре дети будут находиться вместе с родителями. Это позволит обучить их родителей реабилитационным методикам, которые затем можно будет применять в домашних условиях.

Центр оснастят современным оборудованием c широким применением инновационных методов реабилитации, включая технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии, применение экзоскелетов.

Также на базе центра планируется организовать школы для пациентов с использованием всех современных форм обучения, a также реализовать основные образовательные программы и дополнительные программы медицинского образования для подготовки высококвалифицированных кадров.

Для строительства центра территориальное управление Росимущества уже передало земельный участок площадью 24 га. Земля находится в курортно-оздоровительной зоне Новосибирской области на берегу Бердского залива. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ради крупного проекта произойдет передел земли соседнего с Бердском Новосибирского района.

Около 1200 гектаров отойдет областному центру, 855 га — Кольцово и 12,5 га — Бердску. Это связано с реализацией крупных проектов на территории региона. В частности, на участке, прилегающему к Бердску, планируют построить реабилитационный центр федерального уровня для детей с нарушениями опорно-двигательной системы.

Эту инициативу уже обсуждали с бердской властью, но о передаче земель городу пока не говорили, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

- О реабилитационном центре нам известно. Он рассчитан на 300 коек для маломобильных людей. И мы принимаем в этом участи. Речь идет о федеральных землях, территориально находящихся в Барышевском сельсовете Новосибирского района. Но о передачи земли в Бердск пока на уровне муниципалитета не рассматривался, - прокомментировал Захаров.

Он напомнил, что несколько лет назад Бердску уже отдавали часть территории соседнего с Новым поселком района. Однако сейчас, считает, будет все гораздо сложнее, поскольку имеются в виду участки, находящиеся в федеральной собственности. Насколько выгодно Бердску расширение границ именно для таких целей, еще предстоит проанализировать. С одной стороны, город плотно застроен, расширяться ему некуда (разве что в южном направлении — к Искитиму), с другой — если принадлежность участков останется федеральной, то по своему усмотрению город не сможет ими распорядиться.

Граница между муниципальными образованиями настолько «замысловато» изрезана, что соседние дома в Новом поселке имеют разную территориальную принадлежность.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк» образована 3 ноября 2004 года в Красноярске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, уставный капитал составляет 1,9 млрд руб. Генеральным директором является Владимир Егоров. На конец 2019 года выручка компании составила 9,7 млрд руб., чистая прибыль — 90,5 млн рублей, передает РБК.

Земельные скандалы

Стоит отметить, что с барышевской землей связано несколько громких скандалов. В 2019 года в отношении чиновника соседнего с Бердском сельсовета возбудили уголовное дело.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год он использовал мошенническую схему и продавал земельные участки, находящиеся в госссобственности, через подставных лиц. За весь период преступной деятельности администрации Новосибирского района причинен имущественный вред в виде незаконного выбытия земельных участков из государственной собственности на сумму более 8 млн рублей.

В 2017 году прокуратура выяснила, что глава Барышевсккого сельсовета незаконно продал чиновникам и их родственникам 300 га земли — более 20 участков. Были возбуждены дела по мошенничеству, халатности и превышению полномочий. Основанием для прокурорской проверки послужили многочисленные обращения граждан и депутатов о нарушении главой сельсовета требований законодательства при распоряжении земельными участками.

Проверка показала, что чиновник неправомерно издавал постановления, которыми земельным участкам присваивалась иная категория, изменялся вид разрешенного использования. В последующем земли незаконно продавали сотрудникам администрации сельсовета, их родственникам, юридическим лицам, несмотря на значительное количество заявлений граждан–льготников (многодетных семей), имеющих право на бесплатное внеочередное предоставление земельных участков.

Прокуратурой приняты меры по возврату незаконно переданной земли общей площадью более 250 гектаров (в суды предъявлено 10 исков о расторжении договоров купли-продажи, аренды земельных участков между администрацией сельсовета и коммерческими организациями).

В 2016 году арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными сделки о передаче Барышевским сельсоветом четырех земельных участков в безвозмездное срочное пользование различным садоводческим товариществам, совершенные летом и осенью 2015 года. Вся земля возвращена по акту приема-передачи администрации Новосибирского района.

По приблизительным подсчетам ущерб составил бы около 150 млн рублей. За эту сумму государству пришлось бы выкупать землю у новых собственников, потому что иначе реализовать проект по строительству объездной дороги федерального значения было бы невозможно, поскольку границы ее были утверждены еще в 2014 году.

Напомним, что именно на территории Барышевского сельсовета 19 января 2017 года произошла трагедия в конном клубе «Аллюр». Здесь, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обрушилась крыша манежа. Под завалами погибли двое — 15-летняя бердская школьница и тренер, три человека пострадали. «Аллюр» арендовал участок бывшего пионерского лагеря у «Почты России», чье все имущество принадлежит государству.