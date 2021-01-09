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Рецепт против коронавируса: Есть апельсиновый лед рекомендует врач

18:08 09.01.2021 Фото: pixabay.com
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Чтобы укрепить иммунитет, нужно закалять горло. Для этого существуют различные методики, например, так называемая скандинавская.

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Важным элементом в борьбе с вирусом является витамин С
Закалять горло очень важно ‒ это поможет укрепить барьер, который препятствует проникновению в организм бактерий и вирусов, в том числе коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Он пояснил, что инфекцию задерживает так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера ‒ в него входят небные миндалины, которые в быту называют гландами, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Если иммунитет ткани в этом кольце хороший, то инфекция будет в нем быстро утилизирована.
Чтобы укрепить иммунитет, нужно закалять горло. Для этого, пояснил Владимир Зайцев, существуют различные методики, например, так называемая скандинавская.
"Мы берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань", – отметил врач.
По его словам, в закаливании важно не переусердствовать. Желаемый эффект достигается не большим количеством льда, а регулярным повторением процедуры.
"Ни в коем случае нельзя рассасывать большое количество льда. Льдинка должна быть не больше 3‒5 сантиметров в диаметре. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания. И так можно делать два раза в день. Этого более чем достаточно, если вы занимаетесь таким закаливанием ежедневно", – пояснил Владимир Зайцев.
Закаливающее воздействие также оказывают на носоглотку зимние прогулки, когда мы дышим холодным воздухом, причем дышать нужно и носом, и ртом.
При этом следует учесть, уточнил Владимир Зайцев, что любые процедуры закаливания можно проводить только при отсутствии в дыхательных путях воспалений любой природы. Они противопоказаны при инфекционных заболеваниях и в ряде других случаев. В том числе эти приемы не подходят для беременных и для тех, кто страдает атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка сильно иссушена.
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