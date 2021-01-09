Рецепт против коронавируса: Есть апельсиновый лед рекомендует врач

"Мы берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань", – отметил врач.