Третьего погибшего обнаружили после схода лавины на турбазу под Норильском

На месте схода лавины в Норильске нашли тело 45-летнего мужчины, сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Лавина сошла в районе норильского горнолыжного комплекса "Гора отдельная" после полуночи по местному времени (примерно в 20:30 мск 8 января). Снегом засыпало несколько домиков, в которых были люди — по предварительным данным, одна семья из четырех человек.
Одного человека удалось найти живым — это 14-летний подросток, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже обнаружили тело 38-летней женщины и ее полуторагодовалого сына.
Сообщалось также о еще одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.
Главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сейчас спасатели завершают поисковые работы на месте происшествия. Всего в операции участвовали около 200 человек и техника, заявили в краевом главке МЧС.