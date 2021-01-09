Третьего погибшего обнаружили после схода лавины на турбазу под Норильском

Снегом засыпало несколько домиков, в которых были люди — по предварительным данным, одна семья из четырех человек. В тяжелом состоянии госпитализировали 14-летнего сына погибших.

Спасатели нашли тело мужчины на месте схода лавины под Норильском

На месте схода лавины в Норильске нашли тело 45-летнего мужчины, сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Лавина сошла в районе норильского горнолыжного комплекса "Гора отдельная" после полуночи по местному времени (примерно в 20:30 мск 8 января). Снегом засыпало несколько домиков, в которых были люди — по предварительным данным, одна семья из четырех человек.

Одного человека удалось найти живым — это 14-летний подросток, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже обнаружили тело 38-летней женщины и ее полуторагодовалого сына.

Сообщалось также о еще одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.

Главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас спасатели завершают поисковые работы на месте происшествия. Всего в операции участвовали около 200 человек и техника, заявили в краевом главке МЧС.