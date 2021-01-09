09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Третьего погибшего обнаружили после схода лавины на турбазу под Норильском

13:59 09.01.2021 Фото: МЧС
0

Снегом засыпало несколько домиков, в которых были люди — по предварительным данным, одна семья из четырех человек. В тяжелом состоянии госпитализировали 14-летнего сына погибших.

% name% title
Спасатели нашли тело мужчины на месте схода лавины под Норильском

На месте схода лавины в Норильске нашли тело 45-летнего мужчины, сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Лавина сошла в районе норильского горнолыжного комплекса "Гора отдельная" после полуночи по местному времени (примерно в 20:30 мск 8 января). Снегом засыпало несколько домиков, в которых были люди — по предварительным данным, одна семья из четырех человек.

Одного человека удалось найти живым — это 14-летний подросток, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже обнаружили тело 38-летней женщины и ее полуторагодовалого сына.

Сообщалось также о еще одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.
Главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас спасатели завершают поисковые работы на месте происшествия. Всего в операции участвовали около 200 человек и техника, заявили в краевом главке МЧС.

засыпало лавина нашли тело поисковые работы тело мужчины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сход лавины можно было предсказать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФоторепортаж: что сгорело и с каким ущербом в Бердске за декабрь 2020
14:21 09-01-2021
Фоторепортаж: что сгорело и с каким ущербом в Бердске за декабрь 2020
Вернутся к очному обучению 11 января 2021 года школьники некоторых регионов
14:15 09-01-2021
Вернутся к очному обучению 11 января 2021 года школьники некоторых регионов
Алкоголь при коронавирусе. Можно или нельзя пить?
14:00 09-01-2021
Алкоголь при коронавирусе. Можно или нельзя пить?
Третьего погибшего обнаружили после схода лавины на турбазу под Норильском
13:59 09-01-2021
Третьего погибшего обнаружили после схода лавины на турбазу под Норильском
Просрочка по кредитам зашкаливает: Каждый 6-й заемщик в долгах в Новосибирской области
13:49 09-01-2021
Просрочка по кредитам зашкаливает: Каждый 6-й заемщик в долгах в Новосибирской области
Сделают платной рыбалку в России? Новые правила действуют в 2021 году
13:38 09-01-2021
Сделают платной рыбалку в России? Новые правила действуют в 2021 году
Каким станет коронавирус в 2021 году в России, рассказал врач
13:26 09-01-2021
Каким станет коронавирус в 2021 году в России, рассказал врач
БердскНазван подрядчик строительства реабилитационного центра на переданной Бердску земле Барышевского сельсовета
13:12 09-01-2021
Назван подрядчик строительства реабилитационного центра на переданной Бердску земле Барышевского сельсовета
Это вам не пенсия в 17 тысяч рэ: Где живут самые богатые пенсионеры планеты
13:11 09-01-2021
Это вам не пенсия в 17 тысяч рэ: Где живут самые богатые пенсионеры планеты
Смертельная болезнь в Конго: Что известно о новом опасном заболевании
13:00 09-01-2021
Смертельная болезнь в Конго: Что известно о новом опасном заболевании