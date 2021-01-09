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Пострадала во время спектакля жена Константина Эрнста: Софью засыпали гвоздями

16:22 09.01.2021 Фото: Кадр из youtube-канала Vogue
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По сценарию, в конце постановки на сцене должен был пойти снег. Но к удивлению актеров им на голову посыпались гвозди. Полиция начала проверку.

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Софья Эрнст

32-летняя российская актриса Софья Эрнст, звезда фильмов "Союз спасения", "На острие" и супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста пострадала во время спектакля в МХТ им. Чехова.

Инцидент произошел накануне вечером, сообщает телеграм-канал "112". В театре проходила постановка Константина Эрнста "XX век. Бал". Софья принимала участие в этом спектакле. По сценарию, в конце постановки на сцене должен был пойти снег. Но к удивлению актеров им на голову посыпались гвозди.

В сообщении отмечается, что несколько гвоздей ранили Софью, но медицинская помощь ей не потребовалась. Сейчас проверкой инцидента занимается полиция. Не исключено, что кто-то специально заложил гвозди в реквизит, передает МК.

актриса гвозди звезда постановка спектакль театр Софья Эрнст
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