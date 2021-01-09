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Прожиточный минимум в размере 11 653 рубля на 2021 год установил Мишустин. Посчитайте, полагаются ли выплаты на детей от 3 до 7 лет

14:45 09.01.2021 Фото: government.ru
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Прожиточный минимум важен для определения нуждаемости. Закон устанавливает МРОТ в размере "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год".

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Михаил Мишустин установил прожиточный минимум в 2021 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей. Об этом говорится сообщили на сайте правительства 9 января.

"Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля", - уточняется в сообщении.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.

С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Закон также устанавливает МРОТ в размере "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году". В результате размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рубля (ранее - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

для пенсионеров на душу населения повышение МРОТ прожиточный минимум Михаил Мишустин
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От редакции

Сколько денег нужно на месяц?

Аноним, 09 января 2021 15:02
Медианной, а чего не средней?

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