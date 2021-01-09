Штраф за посадку картошки: Как не нарушить закон, рассказал юрист

Разговоры о том, что садоводам запретят выращивать картофель на своих огородах – всего лишь слухи. Но нельзя забывать о нюансах.

Не переживайте, вряд ли кто-то будет проверять происхождение семян вашего картофеля

Посадка картофеля может считаться административно наказуемым деянием, только если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи из "нелегальных" семян, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Сообщения в СМИ о том, что якобы вводится штраф "за картошку" у многих вызывают недоумение, у кого-то – страх за свой огород, а у кого-то лишь смех.

"Обычное занятие на майских праздниках для каждого второго россиянина – сажать картошку, а в конце лета – выкапывать. Неужели дачников могут лишить занятия, привычка к которому закладывалась веками?"- задается вопросом юрист.

На самом деле, закон обязывает лишь приобретать посевной материал, специально выращенный с целью посадки, только в предназначенных для этого магазинах. Штраф за несоблюдение требований не превысит 500 рублей.

Статья 10.12 "Нарушение установленных правил производства, обработки, сбыта, хранения, транспортирования и употребления семян сельскохозяйственных растений" Кодекса об административных правонарушениях гласит: За невыполнение вышеперечисленных правил предусмотрено предупреждение или же предписание административного штрафа, размер которого – от 300 до 500 рублей (для граждан), от 500 до 1000 рублей (для должностных лиц), и от 5000 до 10 000 рублей (для юридических лиц).

Исходя из данной редакции статьи, выращивание картофеля из "нелегального" посевного материала попадает под нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений. Однако это затронет лишь тех, кто выращивает овощ на продажу, например, торговым сетям или гражданам.

"Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям", — вносит ясность юрист.

Следовательно, если вы высаживаете картофель, а урожай распределяете для собственного употребления и дальнейшего самостоятельного посева, ничего противозаконного вам предъявить не смогут.

И, конечно, вряд ли кто-то будет проверять происхождение семян картофеля у частных продавцов на рынке.

"Таким образом, слухи о том, что садоводам запретят выращивать картофель на своих огородах – всего лишь мифы. Вы вправе высаживать на своих участках клубни любого картофеля, если далее урожай будет предназначаться только для личного потребления и дальнейшего выращивания на своей территории", — заключил Редин.