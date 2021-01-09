Странный дым из труб ТЭЦ напугал жителей Новосибирска

В СГК заверили, что ничего страшного не произошло: твердые частицы улавливает система очистки.

Новосибирцы заметили плотный дым, поднимавшийся из труб ТЭЦ

В пятницу, 8 января, жители города увидели плотный дым, валивший из трубы ТЭЦ на левом берегу.

Пресс-служба СГК рассказала, что оборудование ТЭЦ работает нормально. В этот день никаких сбоев не происходило.

В зимний период ТЭЦ вырабатывает гораздо больше теплоэнергии, нежели летом, однако сравнивать объем дыма и число выбросов ТЭЦ некорректно. При низких температурах дым визуально кажется плотнее, это нормальное явление. В его составе, как и в дыхании человека, присутствует водяной пар. Твердые частички дымового газа (до 99%) улавливают системы очистки, а в атмосферу поступают в основном газообразные вещества, например, оксиды азота, серы и углерода. Белый либо светло-серый цвет дыма не указывает на какие-либо нарушения, сообщили в СГК.