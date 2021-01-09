09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Странный дым из труб ТЭЦ напугал жителей Новосибирска

17:51 09.01.2021 Фото: vk.com
1

В СГК заверили, что ничего страшного не произошло: твердые частицы улавливает система очистки.

% name% title
Новосибирцы заметили плотный дым, поднимавшийся из труб ТЭЦ

В пятницу, 8 января, жители города увидели плотный дым, валивший из трубы ТЭЦ на левом берегу.

Пресс-служба СГК рассказала, что оборудование ТЭЦ работает нормально. В этот день никаких сбоев не происходило.

В зимний период ТЭЦ вырабатывает гораздо больше теплоэнергии, нежели летом, однако сравнивать объем дыма и число выбросов ТЭЦ некорректно. При низких температурах дым визуально кажется плотнее, это нормальное явление. В его составе, как и в дыхании человека, присутствует водяной пар. Твердые частички дымового газа (до 99%) улавливают системы очистки, а в атмосферу поступают в основном газообразные вещества, например, оксиды азота, серы и углерода. Белый либо светло-серый цвет дыма не указывает на какие-либо нарушения, сообщили в СГК.

дым зима новосибирск объяснение тэц СГК
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Замечали этот дым?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рецепт против коронавируса: Есть апельсиновый лед рекомендует врач
18:08 09-01-2021
Рецепт против коронавируса: Есть апельсиновый лед рекомендует врач
Странный дым из труб ТЭЦ напугал жителей Новосибирска
17:51 09-01-2021
Странный дым из труб ТЭЦ напугал жителей Новосибирска
БердскОгонь уничтожил котельную в частном доме в Бердске. Пожар тушили 2,5 часа
17:37 09-01-2021
Огонь уничтожил котельную в частном доме в Бердске. Пожар тушили 2,5 часа
Из WhatsApp массово бегут в Telegram пользователи, заявил Павел Дуров
17:28 09-01-2021
Из WhatsApp массово бегут в Telegram пользователи, заявил Павел Дуров
Опасный штамм коронавируса обнаружили в США. Он заразнее британского
17:15 09-01-2021
Опасный штамм коронавируса обнаружили в США. Он заразнее британского
Мертвую собаку выбросили возле мусорного контейнера в Бердске
17:02 09-01-2021
Мертвую собаку выбросили возле мусорного контейнера в Бердске
Квашеная капуста без соли: рецепт и польза
17:00 09-01-2021
Квашеная капуста без соли: рецепт и польза
Электронные трудовые книжки: Подробно об изменениях с 1 января 2021
16:54 09-01-2021
Электронные трудовые книжки: Подробно об изменениях с 1 января 2021
На спад пошел коронавирус: Минимальное число заразившихся за сутки на 9 января выявили в России за 2,5 месяца
16:43 09-01-2021
На спад пошел коронавирус: Минимальное число заразившихся за сутки на 9 января выявили в России за 2,5 месяца
Пасха-2021: Кулич рецепт простой и вкусный
16:30 09-01-2021
Пасха-2021: Кулич рецепт простой и вкусный