Каким фильтром для воды вы пользуетесь?

"Барьер" не выдерживает недели. В чайнике появляется накипь. Что за водичка у нас такая...

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Нина:

-Уважаемые бердчане, каким фильтром для воды вы пользуетесь? Кувшинный "Барьер" не выдерживает и недели. В чайнике появляется накипь. Что за водичка у нас такая...

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Вода плохая или фильтр? Ответить