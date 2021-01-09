В рубрику "Сообщи свою новость" написала Нина:
-Уважаемые бердчане, каким фильтром для воды вы пользуетесь? Кувшинный "Барьер" не выдерживает и недели. В чайнике появляется накипь. Что за водичка у нас такая...
Каким фильтром для воды вы пользуетесь?
15:31 09.01.2021
"Барьер" не выдерживает недели. В чайнике появляется накипь. Что за водичка у нас такая...
В рубрику "Сообщи свою новость" написала Нина:
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