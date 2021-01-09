09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Жертв коронавируса не становится меньше: Молодые скончались за сутки на 9 января в Новосибирской области

15:50 09.01.2021 Фото: Nso.ru
0

Число зараженных приближается к 30 000, а погибших уже свыше 1000. Выздоровели около 26 000 жителей региона за все время пандемии.

% name% title
За сутки коронавирусом в Новосибирской области заразились ещё 139 человек
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Жертв коронавируса не становится меньше: Молодые скончались за сутки на 9 января в Новосибирской областиКаким станет коронавирус в 2021 году в России, рассказал врачЕщё 1095 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 9 января в Новосибирской области зарегистрировано 29 198 случаев COVID-19 (+139 за сутки), в том числе у 1 684 детей. 25 623 человека выписаны с выздоровлением (+203 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 42 года, 83 года и женщины в возрасте 59 лет, 62 года, 67 лет, 71 год, 71 год, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 040 человек. Напомним, что накануне за сутки было такое же число жертв.

В отделениях интенсивной терапии находятся 176 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 687.

В больницы районов области госпитализирован 1 001 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 096 388 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 357 жителей региона, 86 003 человека сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа на 9 января в Бердске зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе выявлено 1113 больных.

COVID-19 выздоровление заразились коронавирус с подтвержденным диагнозом умерли число жертв
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не похоже на спад ковида?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пострадала во время спектакля жена Константина Эрнста: Софью засыпали гвоздями
16:22 09-01-2021
Пострадала во время спектакля жена Константина Эрнста: Софью засыпали гвоздями
Штраф за посадку картошки: Как не нарушить закон, рассказал юрист
16:12 09-01-2021
Штраф за посадку картошки: Как не нарушить закон, рассказал юрист
Московский дракон собака: описание породы
16:00 09-01-2021
Московский дракон собака: описание породы
БердскЖертв коронавируса не становится меньше: Молодые скончались за сутки на 9 января в Новосибирской области
15:50 09-01-2021
Жертв коронавируса не становится меньше: Молодые скончались за сутки на 9 января в Новосибирской области
На сколько проиндексировали пенсии россиянам: Подробно рассказал глава Минтруда
15:37 09-01-2021
На сколько проиндексировали пенсии россиянам: Подробно рассказал глава Минтруда
Каким фильтром для воды вы пользуетесь?
15:31 09-01-2021
Каким фильтром для воды вы пользуетесь?
Новшества для автомобилистов 2021: Аптечка, шины, штрафы и фотофиксация
15:08 09-01-2021
Новшества для автомобилистов 2021: Аптечка, шины, штрафы и фотофиксация
Как отмыть микроволновую печь
15:00 09-01-2021
Как отмыть микроволновую печь
Прожиточный минимум в размере 11 653 рубля на 2021 год установил Мишустин. Посчитайте, полагаются ли выплаты на детей от 3 до 7 лет 1
14:45 09-01-2021
Прожиточный минимум в размере 11 653 рубля на 2021 год установил Мишустин. Посчитайте, полагаются ли выплаты на детей от 3 до 7 лет
БердскФоторепортаж: что сгорело и с каким ущербом в Бердске за декабрь 2020
14:21 09-01-2021
Фоторепортаж: что сгорело и с каким ущербом в Бердске за декабрь 2020