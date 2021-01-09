Жертв коронавируса не становится меньше: Молодые скончались за сутки на 9 января в Новосибирской области

Число зараженных приближается к 30 000, а погибших уже свыше 1000. Выздоровели около 26 000 жителей региона за все время пандемии.

За сутки коронавирусом в Новосибирской области заразились ещё 139 человек

По данным оперативного штаба, на утро 9 января в Новосибирской области зарегистрировано 29 198 случаев COVID-19 (+139 за сутки), в том числе у 1 684 детей. 25 623 человека выписаны с выздоровлением (+203 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 42 года, 83 года и женщины в возрасте 59 лет, 62 года, 67 лет, 71 год, 71 год, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 040 человек. Напомним, что накануне за сутки было такое же число жертв.

В отделениях интенсивной терапии находятся 176 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 687.

В больницы районов области госпитализирован 1 001 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 096 388 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 357 жителей региона, 86 003 человека сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа на 9 января в Бердске зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе выявлено 1113 больных.