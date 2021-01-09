На спад пошел коронавирус: Минимальное число заразившихся за сутки на 9 января выявили в России за 2,5 месяца

Выздоровевших за последние 24 часа несколько больше. За сутки от COVID-19 в России, по данным оперативного штаба, умерли 470 человек. В каких регионах худшая статистика?

Не спешите радоваться— снижение числа выявленных зараженных заражений произошло на фоне сокращения числа тестирований

За последние сутки в России выявлено 23 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Число заражений стало минимальным с 18 ноября и оказалось меньше числа тех, кто был признан излечившимся от COVID-19, составившего за сутки 23 680 человек.

Резкое снижение числа заражений произошло на фоне сокращения числа тестирований. За последние сутки в России проведено 268 тыс. тестов на COVID-19, в то время ровно месяц назад (9 декабря 2020 года) оперативный штаб сообщал о проведении более 425 тыс. тестов.

Лидерство по числу заражений по-прежнему удерживает Москва, где выявлено 4900 заболевших. Кроме того, в топ-5 вошли:

Санкт-Петербург — 3006;

Московская область — 1184;

Нижегородская область — 443;

Ростовская область — 395.

За сутки от COVID-19 в России, по данным оперативного штаба, умерли 470 человек, в том числе 74 — в Москве. Кроме того, более десяти смертей от COVID-19 зафиксировано за сутки в следующих регионах:

Санкт-Петербург — 69;

Московская область — 23;

Ростовская область — 19;

Свердловская область — 16;

Краснодарский край — 15;

Нижегородская область — 14;

Красноярский край, Самарская, Тульская и Иркутская области — по 12.

Общее число заражений с момента начала пандемии достигло в России почти 3,8 млн человек. От болезни, по данным оперативного штаба, умерли 61 381 человек. Однако, по данным Росстата, только за апрель—ноябрь 2020 года смертность среди больных COVID-19 в России составила 116 тыс. человек.

Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.